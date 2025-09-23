Tecno

La regla matutina de Jeff Bezos para reprogramar el cerebro en 60 minutos y ser más productivo en el día

El fundador de Amazon da prioridad al ejercicio, la lectura y la meditación, en contraste con Tim Cook, CEO de Apple, quien comienza su jornada revisando cientos de correos antes del amanecer

Jeff Bezos, el fundador de Amazon y Blue Origin, ha explicado en diversas ocasiones que la clave de su éxito diario reside en dedicar los primeros 60 minutos de la mañana a actividades que estimulan tanto el cuerpo como la mente, excluyendo por completo la tecnología.

Esta norma, que compartió durante su intervención en el Economic Club de Washington en 2018, se ha convertido en un pilar de su vida personal y profesional.

Según el empresario, este tiempo libre de dispositivos permite un despertar más natural y evita la sobrecarga de información externa, lo que favorece la toma de decisiones claras y eficientes a lo largo del día.

Asimismo, esta regla contrasta con la de otros líderes. Mientras Tim Cook, CEO de Apple, inicia su jornada a las 3:45 y se sumerge de inmediato en la revisión de cientos de correos, Bezos ha consolidado una estrategia radicalmente distinta: la llamada “regla de la hora”, que prioriza el bienestar físico y mental antes de cualquier contacto con el mundo digital.

Qué hace Jeff Bezos durante la primera hora del día

Durante esa primera hora, Bezos se enfoca en ejercicios físicos, lectura de libros y meditación, prácticas que, según ha señalado en varias intervenciones y que han sido reforzadas por su esposa Lauren Sánchez, tienen un impacto positivo en su rendimiento intelectual y físico.

Además, otorga especial importancia a un desayuno saludable, convencido de que una nutrición adecuada es esencial para mantener la energía durante toda la jornada.

“Dedicar la primera hora del día a actividades que estimulan el cuerpo y el cerebro tiene un impacto positivo en el rendimiento intelectual y físico durante el resto del día”, ha afirmado Bezos en distintas oportunidades.

Por qué seguir esta regla durante todos los días es clave para la vida de Jeff Bezos

La disciplina es el elemento central para que la “regla de la hora” funcione. Bezos insiste en que el éxito no depende únicamente de la creatividad o de tener buenas ideas, sino de la constancia y el compromiso con hábitos que fomentan la productividad.

Para él, establecer un horario fijo para despertar y reservar los primeros 60 minutos exclusivamente para actividades saludables es fundamental. “La constancia en esta rutina es vital, porque asegura que el cerebro y el cuerpo reciban la estimulación necesaria para un inicio de jornada eficiente”, ha señalado en varias ocasiones.

El propósito de esta rutina es lograr que cuerpo y mente estén alineados y preparados para afrontar las demandas del día. Además,lLa exclusión de la tecnología en este periodo responde a la necesidad de evitar distracciones y proteger la concentración, lo que, según Bezos, contribuye a un bienestar integral y, a largo plazo, a un mayor éxito económico.

Cómo se diferencia esta rutina matutina con la de otros líderes tecnológicos

En comparación, la estrategia de Tim Cook refleja una visión opuesta sobre la gestión del tiempo. El CEO de Apple comienza su día mucho antes que la mayoría, revisando más de 500 correos electrónicos antes de que sus empleados despierten.

Este enfoque inmediato y operativo lo mantiene conectado al espacio laboral desde el primer momento, en contraste con el inicio pausado y enfocado en el autocuidado que prefiere Bezos.

Estas diferencias evidencian que no existe un único método para alcanzar la productividad. Mientras Bezos apuesta por un comienzo tranquilo y saludable, Cook opta por la inmediatez y la conexión constante con el trabajo, mostrando que cada líder adapta su rutina a sus propias necesidades y objetivos.

Diversos estudios han apoyado la regla de Jeff Bezos, sobre todo con lo relacionado a mantenerse alejado de los dispositivos a la primera hora del día, al igual que no utilizar las pantallas antes de dormir.

