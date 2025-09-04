Tecno

Jeff Bezos reveló a qué se hubiese dedicado si Amazon no hubiese tenido éxito

La compañía revolucionó el comercio digital y convirtió al empresario en una de las personas más ricas del mundo, pero si esto no hubiese pasado dice que su proyecto de vida seguiría ligado al mundo de la tecnología

El magnate en este momento
El magnate en este momento está invirtiendo en la exploración espacial.

Causa curiosidad saber qué proyecto de vida hubiera seguido Jeff Bezos si no hubiese tenido el éxito que tuvo al fundar Amazon. El empresario, originario de Albuquerque (Nuevo México), ha afirmado que, de no prosperar su proyecto de comercio electrónico, habría continuado su trayectoria como programador de software, una profesión en la que, según sus propias palabras, habría sido “extremadamente feliz”.

El fundador de Amazon ocupa actualmente la cuarta posición en el ranking de multimillonarios de la revista Forbes, con un patrimonio neto de 240,9 miles de millones de dólares.

La mayor parte de su fortuna proviene precisamente de la empresa que creó tras graduarse en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton. Antes de concebir la idea de vender libros por internet, Bezos trabajó en una compañía de fibra óptica, donde desarrolló su carrera como programador.

Cuál era el “Plan B” de Jeff Bezos si Amazon no hubiese tenido éxito

Su visión siempre era que
Su visión siempre era que Amazon despegara.

Durante una entrevista reciente, Jeff Bezos explicó que nunca contempló un “Plan B” para su vida profesional. Según el empresario, centrar los esfuerzos en un objetivo principal resulta fundamental para alcanzar el éxito, porque la existencia de alternativas puede dispersar la atención y debilitar la determinación.

“El plan B debería ser siempre hacer que el plan A funcione”, sostuvo Bezos, subrayando que la convicción en su proyecto fue decisiva en su recorrido empresarial.

A pesar de la magnitud que alcanzó Amazon, Bezos aseguró que, en caso de no haber triunfado con la compañía, habría continuado su labor en el sector tecnológico.

“Amazon nunca fue el plan B. Si no hubiese salido, habría sido un programador de software extremadamente feliz”, confesó el empresario, reafirmando su pasión por la informática y el desarrollo de software.

Los resultados de Amazon son
Los resultados de Amazon son notables, siendo un referente en el comercio en línea.

El impacto de Amazon en el comercio global es innegable. La empresa, que comenzó como una librería en línea, se transformó en una de las corporaciones más influyentes del mundo, expandiéndose a múltiples sectores y consolidando su presencia internacional. También, el éxito de la plataforma impulsó la creación de productos como Kindle, que revolucionaron la industria editorial.

Cómo es la rutina diaria de Jeff Bezos

Más allá de su faceta empresarial, Jeff Bezos ha compartido detalles sobre su rutina diaria y su enfoque hacia la productividad. En una conversación con el podcast de Lex Fridman a finales de 2023, el fundador de Amazon y Blue Origin describió su método matutino, conocido como la “regla de una hora”.

Este hábito consiste en evitar el uso de pantallas durante los primeros sesenta minutos del día, permitiendo que la mente se active de manera gradual.

La esposa de Jeff Bezos
La esposa de Jeff Bezos ha confirmado los hábitos que mantiene la pareja al despertar.

“En primer lugar, me despierto y holgazaneo un rato. No soy tan productivo como se podría pensar que soy”, relató Bezos, quien dedica ese tiempo a leer el periódico y conversar con su esposa, Lauren Sánchez, mientras toman café.

La importancia de este despertar pausado fue confirmada por Lauren Sánchez en una entrevista con la revista People, donde señaló: “No usamos nuestros teléfonos. Esa es una de las reglas”.

Esta práctica de desconexión digital en las primeras horas del día coincide con pautas de especialistas en neurociencia, que sugieren evitar la sobreestimulación tecnológica al comenzar la jornada.

De qué forma Jeff Bezos ayudó a mejorar la productividad en Amazon

Las reuniones con muchos integrantes
Las reuniones con muchos integrantes es algo que el líder no permitía.

En el ámbito laboral, Jeff Bezos implementó estrategias para optimizar la eficiencia de sus empleados en Amazon. Una de las más conocidas es la “regla de las dos pizzas”, presentada durante el Forum on Leadership.

Según esta filosofía, el número de participantes en una reunión no debe superar la cantidad de personas que puedan compartir dos pizzas, lo que favorece la toma de decisiones ágiles y reduce la burocracia.

Bezos y su grupo de trabajo evitaban programar reuniones antes de las 10 de la mañana, priorizando los momentos del día en que la mente se encuentra despejada para abordar cuestiones cruciales.

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella