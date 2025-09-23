Tecno

Edita fotos desde un celular Android hablándole a Gemini, basta con usar Google Fotos

Los usuarios pueden pedirle a la inteligencia artificial que aumente el brillo de una imagen o elimine el fondo, sin necesidad de realizar ajustes manuales ni contar con conocimientos de edición fotográfica

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Google señala que solo debes
Google señala que solo debes describir con voz o texto lo que quieres cambiar y Google Fotos modificará tus imágenes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ahora, si tienes un celular, puedes editar tus fotos simplemente hablando con Gemini desde la aplicación de Google Fotos. Solo debes abrir un chat con la inteligencia artificial y pedirle, ya sea por escrito o en voz alta, que realce el brillo de una imagen o elimine el fondo, por ejemplo.

Google indica que basta con describir lo que deseas cambiar usando tu voz o texto y verás cómo Google Fotos transforma tus imágenes.

Para utilizarla, solo pulsa en ‘Ayúdame a editar’ en el editor, explica el ajuste que quieres y Fotos se encargará de todo, gracias a las capacidades avanzadas de Gemini.

Si no sabes por donde empezar, puedes aprovechar las sugerencias automáticas, pedir ‘mejóralo’ o dejar volar tu creatividad creando ediciones sorprendentes.

Los usuarios pueden escribir o
Los usuarios pueden escribir o decir en voz alta su indicación. (Google)

Para qué sirve esta nueva función de Google Fotos

La nueva función de Google Fotos permite editar imágenes de manera mucho más intuitiva gracias a la inteligencia artificial.

Ahora, en lugar de usar herramientas complejas, basta con describir con palabras lo que deseas cambiar y la aplicación hará el resto. Esto se puede hacer tanto con comandos de voz como con texto, lo que facilita la edición a cualquier usuario, incluso sin conocimientos técnicos.

Por ejemplo, si tomaste una foto en la playa y el cielo salió nublado, puedes escribir “poner el cielo despejado” y la imagen se transformará en segundos.

En vez de usar herramientas
En vez de usar herramientas complejas, solo describe lo que quieres cambiar y la aplicación lo hará por ti. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otro caso común es cuando alguien pasa detrás de ti en una foto: con solo pedir “eliminar a la persona del fondo”, la app borrará esa distracción sin afectar el resto de la composición.

También es útil para mejorar retratos. Si una foto quedó demasiado oscura, basta con pedir “hacerla más luminosa” o “ajustar el brillo del rostro”. Incluso puedes dar indicaciones más creativas, como “agregar un efecto vintage” o “cambiar el color de la camiseta a rojo”.

Cómo se puede usar esta nueva función de Google Fotos

Editar fotos ahora es más sencillo que nunca gracias a la nueva función de Google Fotos. En lugar de recurrir a programas complicados, solo necesitas describir lo que quieres modificar y la aplicación lo hará automáticamente por ti.

Por ejemplo, puedes pedir que el cielo se vea más azul, que desaparezca un objeto no deseado en el fondo o que una imagen se vea más brillante.

Se pueden aplicar efectos creativos,
Se pueden aplicar efectos creativos, como filtros vintage o cambiar el color de la ropa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Incluso es posible aplicar estilos creativos, como filtros vintage o cambios de color en la ropa. Con esta herramienta, cualquier usuario puede obtener fotos mejoradas sin esfuerzo ni conocimientos técnicos.

Qué se puede hacer en la app de Gemini

La aplicación de Gemini, la inteligencia artificial de Google, ofrece una amplia variedad de funciones diseñadas para hacer la vida diaria más fácil.

Con ella puedes conversar de manera natural, ya sea escribiendo o usando tu voz, y recibir respuestas rápidas y claras a preguntas de todo tipo, desde temas académicos hasta recomendaciones prácticas.

Gemini cuenta con la posibilidad
Gemini cuenta con la posibilidad de editar fotografías según las indicaciones del usuarios. (Google / imagen generada por Gemini)

Uno de sus usos más destacados es el apoyo en tareas de productividad. Gemini puede ayudarte a redactar correos, resumir documentos extensos, generar ideas creativas o incluso planear proyectos personales y laborales.

Además, cuenta con integración a Google Workspace, lo que permite consultar información de Gmail, Drive o Docs directamente desde la app.

En el ámbito del aprendizaje, resulta útil para resolver dudas de matemáticas, traducir textos o explicar conceptos complejos de manera sencilla. Sirve como asistente personal: puedes pedirle que organice tu agenda, que te recuerde actividades o que sugiera rutas para tus desplazamientos.

Otro aspecto atractivo es la creatividad. Con Gemini puedes generar borradores de historias, pedir consejos de escritura o recibir inspiración para proyectos artísticos. Asimismo, cuenta con la capacidad de revisar un texto y editarlo.

Temas Relacionados

GeminiAndroidGoogle FotosCelularInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ignorar la inteligencia artificial podría costar el empleo y la supervivencia profesional, advirtió experto

Martin Hilbert, profesor de la Universidad de California, dijo que esta tecnología no quitará puestos de trabajo, pero sí dará mayor ventaja competitiva a los trabajadores y empresas que la apliquen

Ignorar la inteligencia artificial podría

La forma correcta de cargar un iPhone y evitar daños prematuros en su batería

Entre las pautas de Apple para sus usuarios están: elegir cargadores compatibles, alejar el celular de temperaturas extremas y aprovechar la función de recarga optimizada

La forma correcta de cargar

Google revoluciona las búsquedas y lanza el Modo IA en español para resolver cualquier duda

La nueva función de Google Search incorpora inteligencia artificial avanzada, permitiendo consultas complejas y personalizadas, interacción multimodal y resultados más precisos

Google revoluciona las búsquedas y

Elon Musk y T-Mobile lanzan T-Satellite, el servicio móvil por satélite para zonas sin cobertura: estos son los teléfonos compatibles

El magnate sudafricano, a través de Starlink, y T-Mobile presentaron T-Satellite, un servicio móvil por satélite que permite conectividad en áreas sin cobertura tradicional. Este sistema es compatible con smartphones recientes de Apple, Samsung, Google y Motorola, entre otras marcas

Elon Musk y T-Mobile lanzan

Inteligencia artificial similar a ChatGPT es capaz de anticipar enfermedades antes de que aparezcan síntomas

El nuevo modelo utiliza tecnología de procesamiento de lenguaje natural para analizar historiales médicos y predecir riesgos de salud. Abre la puerta a una medicina preventiva mucho más precisa y personalizada

Inteligencia artificial similar a ChatGPT
ÚLTIMAS NOTICIAS
Efecto Vaca Muerta: YPF alcanzó

Efecto Vaca Muerta: YPF alcanzó en agosto un nuevo récord de producción de petróleo

La Corte Suprema dejó firme el rechazo a la excarcelación del ex gobernador José Alperovich

La Corte Suprema dejó firme la condena a 15 años contra Esteban Alvarado por narcotráfico

Murió una nena de 7 años tras un incendio en San Juan e investigan si el hecho está vinculado con una causa narco

Rinitis alérgica: cómo diferenciarla de un resfrío y cuándo consultar a un especialista

INFOBAE AMÉRICA
Descubrieron cápsula del tiempo en

Descubrieron cápsula del tiempo en el Museo Académico de Arte de Bonn

Trump dijo que Ucrania puede recuperar todo el territorio ocupado por Rusia: “Putin está en problemas”

John Lennon confesó que estaba cansado de tocar esta canción: “Tener que repetir lo mismo una y otra vez”

China-Estados Unidos: de la diplomacia del ping-pong a la del TikTok

Bolivia: choferes y mecánicos denuncian mala calidad de combustible en medio de la escasez

TELESHOW
Federico D’Elía confirmó que no

Federico D’Elía confirmó que no se hará la película de Los ﻿Simuladores y contó los motivos

La actitud de la China Suárez al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña: el video

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita

Las fotos retro de Lourdes Sánchez de su vida junto al carnaval: “Nadie me quita lo bailado”