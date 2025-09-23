Edita fotos desde un celular Android hablándole a Gemini, basta con usar Google Fotos

Google señala que solo debes describir con voz o texto lo que quieres cambiar y Google Fotos modificará tus imágenes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ahora, si tienes un celular, puedes editar tus fotos simplemente hablando con Gemini desde la aplicación de Google Fotos. Solo debes abrir un chat con la inteligencia artificial y pedirle, ya sea por escrito o en voz alta, que realce el brillo de una imagen o elimine el fondo, por ejemplo.

Google indica que basta con describir lo que deseas cambiar usando tu voz o texto y verás cómo Google Fotos transforma tus imágenes.

Para utilizarla, solo pulsa en ‘Ayúdame a editar’ en el editor, explica el ajuste que quieres y Fotos se encargará de todo, gracias a las capacidades avanzadas de Gemini.

Si no sabes por donde empezar, puedes aprovechar las sugerencias automáticas, pedir ‘mejóralo’ o dejar volar tu creatividad creando ediciones sorprendentes.

Los usuarios pueden escribir o decir en voz alta su indicación. (Google)

Para qué sirve esta nueva función de Google Fotos

La nueva función de Google Fotos permite editar imágenes de manera mucho más intuitiva gracias a la inteligencia artificial.

Ahora, en lugar de usar herramientas complejas, basta con describir con palabras lo que deseas cambiar y la aplicación hará el resto. Esto se puede hacer tanto con comandos de voz como con texto, lo que facilita la edición a cualquier usuario, incluso sin conocimientos técnicos.

Por ejemplo, si tomaste una foto en la playa y el cielo salió nublado, puedes escribir “poner el cielo despejado” y la imagen se transformará en segundos.

En vez de usar herramientas complejas, solo describe lo que quieres cambiar y la aplicación lo hará por ti. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otro caso común es cuando alguien pasa detrás de ti en una foto: con solo pedir “eliminar a la persona del fondo”, la app borrará esa distracción sin afectar el resto de la composición.

También es útil para mejorar retratos. Si una foto quedó demasiado oscura, basta con pedir “hacerla más luminosa” o “ajustar el brillo del rostro”. Incluso puedes dar indicaciones más creativas, como “agregar un efecto vintage” o “cambiar el color de la camiseta a rojo”.

Cómo se puede usar esta nueva función de Google Fotos

Editar fotos ahora es más sencillo que nunca gracias a la nueva función de Google Fotos. En lugar de recurrir a programas complicados, solo necesitas describir lo que quieres modificar y la aplicación lo hará automáticamente por ti.

Por ejemplo, puedes pedir que el cielo se vea más azul, que desaparezca un objeto no deseado en el fondo o que una imagen se vea más brillante.

Se pueden aplicar efectos creativos, como filtros vintage o cambiar el color de la ropa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Incluso es posible aplicar estilos creativos, como filtros vintage o cambios de color en la ropa. Con esta herramienta, cualquier usuario puede obtener fotos mejoradas sin esfuerzo ni conocimientos técnicos.

Qué se puede hacer en la app de Gemini

La aplicación de Gemini, la inteligencia artificial de Google, ofrece una amplia variedad de funciones diseñadas para hacer la vida diaria más fácil.

Con ella puedes conversar de manera natural, ya sea escribiendo o usando tu voz, y recibir respuestas rápidas y claras a preguntas de todo tipo, desde temas académicos hasta recomendaciones prácticas.

Gemini cuenta con la posibilidad de editar fotografías según las indicaciones del usuarios. (Google / imagen generada por Gemini)

Uno de sus usos más destacados es el apoyo en tareas de productividad. Gemini puede ayudarte a redactar correos, resumir documentos extensos, generar ideas creativas o incluso planear proyectos personales y laborales.

Además, cuenta con integración a Google Workspace, lo que permite consultar información de Gmail, Drive o Docs directamente desde la app.

En el ámbito del aprendizaje, resulta útil para resolver dudas de matemáticas, traducir textos o explicar conceptos complejos de manera sencilla. Sirve como asistente personal: puedes pedirle que organice tu agenda, que te recuerde actividades o que sugiera rutas para tus desplazamientos.

Otro aspecto atractivo es la creatividad. Con Gemini puedes generar borradores de historias, pedir consejos de escritura o recibir inspiración para proyectos artísticos. Asimismo, cuenta con la capacidad de revisar un texto y editarlo.