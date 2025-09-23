Tecno

Cuánto necesita invertir un colombiano para cambiar de computador y tener un equipo más rápido

Una persona puede empezar su inversión desde los dos millones de pesos, aunque el monto final dependerá en gran medida de sus necesidades y del uso que planee darle al dispositivo

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Muchos usuarios optan por gastar
Muchos usuarios optan por gastar un poco más para asegurar mejores prestaciones técnicas, como mayores configuraciones de memoria o almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás pensando en cambiar de computador y no sabes cuánto deberías invertir, el presupuesto puede variar entre 2 y 11 millones de pesos colombianos. Aunque es un rango amplio, el valor final depende de tus necesidades y del uso que le vayas a dar.

“Todo depende del diseño y de las características que estés buscando, como el tamaño de la pantalla o las especificaciones de uso”, explica Lady Cardozo, retail sales manager de AMD en Colombia.

La ejecutiva añade que muchos usuarios prefieren invertir un poco más para garantizar mejores capacidades técnicas, como configuraciones superiores de memoria o de almacenamiento. “Al final, también es una cuestión de preferencias del consumidor”, añade.

Si planeas cambiar de computador
Si planeas cambiar de computador y dudas sobre cuánto invertir, el presupuesto puede ir de 2 a 11 millones de pesos colombianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es y qué prefiere el colombiano

El consumidor colombiano de computadores ha cambiado notablemente en los últimos años y hoy es mucho más informado, según AMD. Ya no se fija únicamente en las especificaciones técnicas, sino en los beneficios que el equipo puede aportar a su vida diaria.

“Los colombianos entienden que no se trata solo de cifras de memoria o almacenamiento, sino de cómo el computador les facilita la vida. Por eso cada vez buscan configuraciones más premium, que no necesariamente implican precios más altos”, explica Leidy Cardozo, Retail Sales Manager de AMD en Colombia.

Entre las principales preferencias destacan las pantallas táctiles, los diseños más livianos y portátiles y la eficiencia energética, factores que permiten mayor autonomía y libertad en el día a día.

El consumidor colombiano de computadores
El consumidor colombiano de computadores ha evolucionado y ahora está mejor informado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, tras la pandemia, los usuarios pasaron de comprar “lo que hubiera disponible” a comprender mejor qué necesitan realmente: equipos que soporten multitarea fluida y que los mantengan conectados todo el tiempo.

Gustavo Ramírez, Consumer Sales Leader de AMD para Latinoamérica, coincide en que la evolución es evidente.

“Hace diez años el usuario se fijaba más en la RAM o el almacenamiento y dejaba el procesador en segundo plano. Hoy busca computadores que le permitan estudiar, trabajar, colaborar en la nube y desplazarse con facilidad. La enseñanza de la pospandemia es clara: necesitamos equipos que funcionen tanto en casa como en movimiento”, concluye.

Después de la pandemia, los
Después de la pandemia, los usuarios dejaron de adquirir “lo que estuviera disponible” y empezaron a identificar con mayor claridad qué equipo necesitaban realmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué perfiles tienen los consumidores en general

Según AMD, los consumidores de computadores pueden clasificarse en tres grandes perfiles:

  • Cómputo para la vida diaria.

Incluye a estudiantes de educación básica o personas que no necesitan aún capacidades de inteligencia artificial, pero sí un buen nivel de procesamiento.

  • Gaming para gamers y no gamers.

Aunque muchos equipos se diseñan para jugar, hoy también los compran usuarios que no juegan, pero necesitan potencia para tareas como edición de video, renderizado, simulación 3D o programas de arquitectura e ingeniería.

Así, los computadores gaming se convierten en la herramienta ideal tanto para jugadores como para profesionales y estudiantes de áreas técnicas.

Los consumidores se pueden dividir
Los consumidores se pueden dividir en tres categorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Usuarios de inteligencia artificial.

Son aquellos que ya comprendieron cómo la IA puede hacerlos más productivos y buscan equipos diseñados específicamente para aprovechar esas capacidades.

Qué tener en cuenta al momento de comprar un computador

Al momento de comprar un computador es clave definir para qué lo vas a usar. No es lo mismo un equipo para tareas básicas, como estudiar o navegar en internet, que uno para edición de video, gaming o proyectos de ingeniería.

El presupuesto también es determinante: en Colombia, los precios pueden ir desde los 2 hasta los 11 millones de pesos, según el diseño y las características. Debes revisar aspectos como el procesador, la memoria RAM, la capacidad de almacenamiento y la autonomía de la batería.

También influye la portabilidad: hoy muchos consumidores prefieren equipos más ligeros, con pantallas táctiles y eficiencia energética.

El computador ideal será el que se adapte mejor a tus necesidades y estilo de vida.

Temas Relacionados

ComputadorPreciosPeso colombianoAMDTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los mejores prompts de ChatGPT para destacar logros y habilidades en la hoja de vida

Los candidatos que utilizan prompts diseñados logran exponer mejor sus logros, cumplir requisitos sectoriales y superar barreras tecnológicas en procesos automatizados

Los mejores prompts de ChatGPT

Dile adiós a la estafas por teléfono: lista de prefijos que buscan robar datos y dinero

Autoridades han advertido sobre un método delictivo que utiliza números internacionales para engañar a víctimas, generar cargos elevados y exponer información personal a riesgos de robo de identidad y phishing

Dile adiós a la estafas

WhatsApp añade por primera vez la función más esperada: traducir mensajes, el español está incluido

La esperada función de traducción de WhatsApp permite traducir mensajes con un solo toque, procesando el contenido en el propio dispositivo y garantizando la privacidad de los usuarios en comunicaciones globales

WhatsApp añade por primera vez

Mark Zuckerberg compara su laboratorio de IA con un barco: las puertas están abiertas para navegar con Meta

El CEO de Meta considera que este equipo no requiere de un gran número de empleados, sino de 50 a 100 personas capaces de comprender el proyecto en su totalidad

Mark Zuckerberg compara su laboratorio

Por qué el aire acondicionado bota agua y qué problemas puede causar en el hogar

La acumulación de humedad afecta el correcto funcionamiento del electrodoméstico y pone en riesgo la estructura habitacional y la salud de la familia

Por qué el aire acondicionado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las impactantes imágenes desde el

Las impactantes imágenes desde el espacio del supertifón Ragasa, que sacude Filipinas y el sur de China

Fin del cepo para freelancers: cómo cobrar en dólares del exterior sin límites con el nuevo régimen del BCRA

Elecciones 2025: cuántos diputados y senadores tiene cada frente electoral en el Congreso y qué bancas se renuevan

El agro reclama que la quita de retenciones sea definitiva para que la Argentina tenga ingreso genuino de dólares

Donald Trump: “Milei tiene mi respaldo completo para la reelección”

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: choferes y mecánicos denuncian

Bolivia: choferes y mecánicos denuncian mala calidad de combustible en medio de la escasez

Cae en Bolivia una mujer con 10 kilos de cocaína: es hermana de una sindicalista allegada a Evo Morales

Nuevo temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro reportado por el CSN

Bolivia: allanaron un inmueble en busca del hijo de Luis Arce, acusado por violencia familiar

Ecuador irá a referéndum el 16 de noviembre con dos reformas constitucionales en debate

TELESHOW
La reflexión de Lourdes Sánchez

La reflexión de Lourdes Sánchez sobre su vida y el carnaval: “Podrán juzgarme, pero nadie me quita lo bailado”

La palabra de Eros Ramazzotti sobre sus intentos fallidos de besar a Evangelina Anderson

Tamara Báez y su hija Jamaica presentaron al nuevo integrante de la familia: “Bienvenido Peluche”

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un detalle sobre sus nietos: “Creen que somos la misma persona”

Soledad Pastorutti volvió a mostrar su exigencia en La Voz Argentina: “Tenía la vara más alta”