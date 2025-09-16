La función secreta de Google Maps que pocos usan y cambia cómo caminamos

Google Maps tiene una opción que muchos no conocen, aunque es de utilidad.

Google Maps se ha consolidado como una de las aplicaciones más indispensables tanto en teléfonos Android como en iPhone. Desde su lanzamiento, ha acompañado a millones de usuarios en viajes, recorridos urbanos y excursiones, ofreciendo rutas precisas y herramientas intuitivas.

Sin embargo, no todos conocen una de sus funciones más innovadoras: Live View o Vista en vivo, un botón que cambia por completo la forma de orientarse en la calle gracias a la integración de la cámara y la realidad aumentada.

Lo habitual al usar Google Maps es colocar el destino y seguir la tradicional línea azul que guía el camino. Ahora, existe un pequeño ícono a la derecha de la pantalla que esconde Live View. Al activarlo, la experiencia de navegación deja de ser bidimensional para convertirse en un recorrido en realidad aumentada, donde la pantalla muestra el entorno real con indicaciones digitales superpuestas.

Con Live View de Google Maps cambiarás la manera de caminar usando esta app. (Foto: Google Maps)

Esta opción no está limitada a Android: también está disponible en iPhone a través de la App Store, con una interfaz prácticamente idéntica, salvo por algunos ajustes propios del ecosistema Apple.

Cómo funciona Live View

La verdadera innovación de esta función está en la manera en que mezcla la cámara del dispositivo con datos de Street View para ubicar al usuario con precisión. Cuando se presiona el botón, Google Maps solicita apuntar la cámara hacia edificios, letreros de tránsito u otros elementos visibles en el área. El sistema cruza esa información con su base de imágenes para determinar la ubicación exacta.

Una vez completado este escaneo inicial, aparecen en pantalla flechas direccionales flotando, nombres de calles y señales digitales que guían paso a paso al usuario en tiempo real. Es como tener un asistente personal invisible que indica la dirección sin margen de error.

Con Live View de Google Maps cambiarás la manera de caminar usando esta app. (Foto: Google Maps)

Una experiencia que revoluciona la navegación a pie

Live View resulta especialmente útil en ciudades grandes y con estructuras complejas, donde orientarse puede ser complicado incluso con un mapa. Intersecciones amplias, cruces de varias calles o zonas turísticas desconocidas dejan de ser un reto, ya que el sistema coloca la información directamente sobre la imagen del entorno captada por la cámara.

El beneficio es aún mayor para turistas que viajan a un país nuevo. En lugar de mirar constantemente el plano digital, pueden simplemente seguir las indicaciones visuales que aparecen sobre los edificios o calles que están viendo en la vida real.

Además, esta herramienta reduce el riesgo de confusión en entornos densos, como centros urbanos con rascacielos o barrios donde las calles son muy similares entre sí.

Google Maps tiene más de una opción de uso. (Google)

Cómo activar la función paso a paso

Para quienes todavía no la han probado, el proceso es sencillo:

Abrir Google Maps y escribir el destino deseado. Seleccionar la opción de indicaciones para caminar. Localizar en el lado derecho de la pantalla el ícono de cámara que corresponde a Live View. Permitir los accesos solicitados por la aplicación para el uso de la cámara. Apuntar la cámara del teléfono hacia edificios, señales o estructuras cercanas para que el sistema reconozca la ubicación. Seguir las flechas digitales y señales que aparecen en tiempo real sobre la imagen del entorno.

Google Maps te permite ver las calles cuando vas a pie. (CNBC)

Una ventana hacia el futuro de la navegación

El objetivo de Google con esta función es claro: eliminar la barrera entre el mapa digital y el espacio físico. En lugar de interpretar símbolos en dos dimensiones, el usuario recibe la información directamente integrada en el entorno, lo que hace que la orientación sea mucho más natural e intuitiva.

Con Live View, Google Maps no solo mantiene su posición como aplicación esencial para quienes se desplazan en ciudades, sino que se convierte en una herramienta que redefine la experiencia de caminar. Lo que antes requería detenerse, girar el mapa y adivinar la dirección, ahora se resuelve en segundos gracias a la combinación de inteligencia artificial, realidad aumentada y la extensa base de datos de Street View.

Aunque para algunos todavía es un “botón oculto”, la función está disponible en millones de dispositivos y es un ejemplo de cómo la tecnología de navegación evoluciona hacia un futuro en el que lo digital y lo real se integran por completo.