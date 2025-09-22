Cara a cara entre el próximo Xiaomi 17 Pro Max y el nuevo iPhone 17 Pro Max de Apple

El lanzamiento de la marca japonesa será a finales de septiembre, el mismo mes que salió el modelo de la marca estadounidense. (Fotocomposición Infobae)

La inminente llegada del Xiaomi 17 Pro Max y el reciente lanzamiento del iPhone 17 Pro Max plantea una de las comparativas más relevantes de la próxima temporada. Xiaomi ha decidido igualar la numeración de Apple y saltar directamente a la serie 17, lo que evidencia su intención de competir de manera frontal en el segmento premium.

Ambos dispositivos representan la máxima apuesta de cada fabricante y, con propuestas innovadoras como la pantalla trasera Magic Back Screen de Xiaomi o las funciones avanzadas de cámara del nuevo iPhone, el duelo entre estos dos modelos promete redefinir el estándar de los smartphones de gama alta.

Cómo Xiaomi pretende competir con los modelos de iPhone gama alta de Apple

La marca asiática igualó la numeración de su competidor y trae varias diferencias en sus dispositivos. (Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La decisión de Xiaomi de omitir la serie 16 y lanzar directamente la serie 17 ha marcado un punto de inflexión en la estrategia de la compañía, que busca posicionarse de manera directa frente al iPhone 17 Pro Max de Apple.

Este movimiento, anunciado por Lu Weibing, CEO de la firma china, durante una transmisión en Weibo, responde a la intención de competir de tú a tú con el modelo más avanzado de la marca norteamericana, igualando la numeración y apostando por innovaciones poco comunes en el mercado.

Qué innovaciones traerá el próximo Xiaomi 17 Pro Max

Según ha reportado Xiaomi, el próximo modelo se presenta como el buque insignia más ambicioso de la marca para lo que resta de año y el próximo semestre, destacando por la incorporación de la Magic Back Screen, una pantalla secundaria ubicada junto al módulo de cámaras en la parte trasera del dispositivo.

El Xiaomi 17 Pro Max incorpora la Magic Back Screen, una pantalla secundaria junto al módulo de cámaras. (Foto: Europa Press)

Esta característica, que remite a la propuesta vista en el Xiaomi Mi 11 Ultra hace cuatro años, ha sido recuperada y ampliada, permitiendo funcionalidades como realizar llamadas sin recurrir a la pantalla principal, gestionar widgets de música, visualizar notificaciones o capturar selfies con la cámara principal, lo que pretende garantizar una calidad superior respecto a la cámara frontal.

Además, el diseño del Xiaomi 17 Pro Max se quiere alejar de las convenciones actuales, lo que ha supuesto un desafío técnico para la compañía. Según lo expuesto por Lu Weibing en Weibo, la comparativa con el iPhone 17 Pro Max resulta inevitable, sobre todo en aspectos como la disposición de la parte trasera, el módulo de cámaras, la funcionalidad y la estética del dispositivo.

Cuáles son las características del iPhone 17 Pro Max de Apple

Es el teléfono con mayor capacidad de batería de la empresa norteamericana. (Foto: Europa Press)

Se sitúa en la cúspide de la gama de Apple con una pantalla OLED de 6,9 pulgadas, la más grande fabricada por la compañía hasta la fecha. Este modelo comparte el procesador A19 Pro y el sistema de refrigeración por cámara de vapor con la versión Pro, pero sobresale por su zoom óptico máximo de 8x, dirigido a quienes priorizan la fotografía a distancia.

Las capacidades de grabación permiten trabajar en ProRes RAW y en 4K a 120 fps, consolidando al dispositivo como una referencia para creadores de contenido. La autonomía alcanza las 37 horas, el mejor rendimiento registrado en un iPhone hasta el momento.

La cámara frontal del dispositivo permite ampliar el ángulo de visión y alternar entre modos vertical y horizontal. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra)

La cámara frontal del iPhone 17 Pro Max introduce nuevas opciones para ajustar el encuadre de fotos y videos, permitiendo ampliar el ángulo de visión y alternar entre los modos vertical y horizontal sin necesidad de girar el dispositivo.

Asimismo, un sensor cuadrado habilita funciones de zoom y rotación para selfies y videos, detectando automáticamente la presencia de más personas y asegurando que todos queden incluidos en la imagen.

En cuanto a la personalización, el iPhone 17 Pro Max mantiene la oferta de acabados en naranja cósmico, azul profundo y plata, con precios que parten desde 1.199 dólares y opciones de almacenamiento de hasta 2 TB.