Tecno

Cómo proyectar la pantalla de un teléfono Android o iPhone a un televisor sin descargar aplicaciones

Usuarios pueden compartir videos, fotos y música desde su celular al Smat TV usando solo la red WiFi, sin necesidad de comprar accesorios externos o utilizar cables largos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Es necesario que cada aparato
Es necesario que cada aparato esté actualizado a la versión de sistema operativo más reciente. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de proyectar la pantalla del celular en el televisor se ha convertido en una función esencial para quienes buscan compartir contenido multimedia en familia o disfrutar de una experiencia visual más inmersiva.

La función de emitir o transmitir, presente en la mayoría de los dispositivos modernos, permite compartir la pantalla del celular con un televisor compatible de forma inalámbrica. Esta tecnología no solo replica el contenido visual, sino que transfiere el audio, lo que facilita una experiencia similar a la de una sala de cine en casa.

Miracast, AirPlay y Chromecast son algunos de los estándares más utilizados para habilitar esta función, y su integración en los aparatos actuales ha simplificado el proceso.

Dada dispositivo debe estar enlazado
Dada dispositivo debe estar enlazado a la misma red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, no requiere cables ni aplicaciones adicionales, solo depende de un único requisito fundamental: que tanto el teléfono, ya sea Android o iPhone, como el televisor estén conectados a la misma red WiFi.

Cómo duplicar la pantalla de un teléfono Android a un Smart TV

En el caso de los dispositivos Android, la opción de transmitir suele encontrarse en el menú de configuración rápida. El procedimiento es uniforme en la mayoría de los modelos: primero, es imprescindible que tanto el celular como el televisor estén conectados a la misma red WiFi.

Una vez verificada esta condición, el usuario debe buscar la opción de ‘Emitir’ o ‘Transmitir’ en el menú correspondiente. Al seleccionarla, el sistema mostrará una lista de dispositivos disponibles, donde se debe elegir el nombre del televisor.

En algunos teléfonos la opción
En algunos teléfonos la opción aparece oculta al igual que otras herramientas. (Foto: Android)

Tras este emparejamiento, la pantalla del celular se reproducirá automáticamente en el televisor, sin necesidad de configuraciones adicionales ni cables.

Cuál es el paso a paso para duplicar la pantalla en iPhone o iPad

Para quienes utilizan dispositivos Apple, como el iPhone o el iPad, la tecnología empleada es AirPlay. Este sistema permite transmitir contenido de video, música y otros archivos directamente a un Apple TV o a cualquier televisor compatible con AirPlay.

También, el proceso exige que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi. Desde el iPhone o iPad, se accede al Centro de Control y se selecciona la opción “Duplicar pantalla”.

No se requiere descargar programas
No se requiere descargar programas adicionales. (Foto: Apple)

En ese momento, aparecerán los dispositivos compatibles cercanos, y al elegir el televisor adecuado, el contenido del dispositivo Apple se proyectará en la pantalla grande. La integración de AirPlay en el ecosistema de Apple ha facilitado la transmisión inalámbrica para los usuarios de la marca.

Cómo saber si un televisor es compatible con esta tecnología

La compatibilidad del televisor es un aspecto determinante para que la función de emisión inalámbrica sea posible. La mayoría de los Smart TV fabricados en los últimos años incluyen soporte para tecnologías como Miracast, AirPlay o Chromecast integrado.

Sin embargo, es necesario revisar las especificaciones del televisor para confirmar que dispone de estas capacidades. En caso de que el televisor no cuente con funciones de proyección inalámbrica, existen alternativas como el uso de dispositivos externos.

Un Chromecast o un Apple TV pueden conectarse al televisor y habilitar la transmisión de contenido desde el celular, lo que representa una solución práctica para modelos más antiguos y evita la necesidad de adquirir un televisor nuevo.

Qué ventajas brinda la duplicación de pantalla frente a otros métodos

Es una forma segura que
Es una forma segura que reduce los riesgos de fallas de rendimiento o falta de almacenamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

La duplicación de pantalla presenta diversos beneficios sobre alternativas tradicionales, como el uso de cables HDMI, el intercambio de archivos vía USB o el uso de aplicaciones de terceros.

Este método destaca porque elimina la dependencia de accesorios físicos y simplifica el proceso de conexión, lo que reduce el tiempo necesario para compartir contenido.

Además, la proyección inalámbrica permite mostrar no solo archivos de video o imágenes almacenadas, sino aplicaciones en tiempo real, demostraciones de juegos, presentaciones o videollamadas, lo cual amplía su utilidad tanto en el ámbito doméstico como profesional.

La transmisión sin cables facilita la movilidad de los usuarios, porque pueden manipular el teléfono desde cualquier lugar de la habitación sin interrumpir la reproducción en la pantalla grande.

Temas Relacionados

PantallaTeléfonoAndroidiPhoneTelevisorAplicacionesSmart TVLo último en tecnología

Últimas Noticias

Para qué sirve cada una de las letras de la transmisión automática de un vehículo

No usar adecuadamente las posiciones de la palanca de cambios puede provocar fallas mecánicas costosas, como el desgaste prematuro de los engranajes o la ruptura de componentes internos del auto

Para qué sirve cada una

Tres juegos con los que entendí cómo enseñarle a mi hija a disfrutar de los videojuegos

El tiempo de juego de los niños debe tener un acompañamiento constante de los padres y no todas las experiencias sirven de igual manera

Tres juegos con los que

Cinco consejos de Bill Gates a los recién graduados de la universidad para que sean exitosos

El cofundador de Microsoft reveló pautas para quienes inician su vida profesional. Destacó la adaptabilidad, el aprendizaje constante y la importancia de las conexiones personales en un mercado laboral en transformación

Cinco consejos de Bill Gates

Este es el modo ideal que se debe configurar el televisor para ver películas

Esta función elimina procesamientos artificiales y respeta la tasa de fotogramas, el color y el contraste auténticos de cada filme

Este es el modo ideal

Tres aplicaciones gratuitas y seguras para ver películas y series en lugar de Magis TV

El aumento de amenazas como virus y robo de información lleva a usuarios a preferir plataformas disponibles en tiendas oficiales, y así mantener la privacidad de sus datos intacta

Tres aplicaciones gratuitas y seguras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un policía salió a defender

Un policía salió a defender a sus vecinos de un robo, se tiroteó con los ladrones y mataron a su padre

Cuántos votos sumaron LLA, el peronismo y los oficialismos provinciales en los distritos que ya tuvieron elecciones este año

El nuevo manifiesto del pescado: cómo los chefs lo hacen gustoso sin tapar su sabor

Las mejores fotos de la Maratón de Buenos Aires 2025: récord de participantes y un recorrido bajo la lluvia

Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción

INFOBAE AMÉRICA
República Dominicana incautó 377 paquetes

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

La estafa que sufrió un ahorrista que confió el dinero para su retiro en un fondo ganadero de Uruguay

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

TELESHOW
Juana Viale celebró el día

Juana Viale celebró el día de la primavera con un vestido strapless de gasa y flores lilas en su programa

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

Alfa contó detalles desconocidos de Thiago Medina previo al grave accidente: “Estaba triste por todo”

La profunda alegría de Matías Alé por una noticia que conmovió a su novia Martina Vignolo: “Gracias a todos”

Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: la foto que enterneció a todos