Tres formas fáciles y rápidas de conectar el celular a una red WiFi sin saber la contraseña

Los dispositivos modernos ofrecen alternativas legales que simplifican este proceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de conectar un celular a una red WiFi sin necesidad de escribir la contraseña ha transformado la experiencia de acceso en hogares, oficinas y espacios públicos.

Gracias a funciones integradas en la mayoría de los routers y sistemas operativos actuales, existen alternativas que permiten establecer la conexión de manera rápida y legal, siempre que se cuente con la autorización del propietario de la red.

Por esta razón, se explican los métodos más comunes y prácticos para acceder una red WiFi sin la clave, y cuál es el paso a seguir para utilizar cada uno de ellos.

Qué opción es accesible desde el router de WiFi

El escaneo de códigos QR en el módem permite conectar teléfonos a redes WiFi, siempre que la clave no haya sido modificada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos más extendidos consiste en escanear el código QR que muchos routers incluyen en la base o en la parte trasera.

Este código almacena los datos de acceso a la red y, al ser leído por la cámara del teléfono, posibilita que el dispositivo se conecte automáticamente, siempre que la contraseña no haya sido modificada desde la impresión de la etiqueta.

Esta opción resulta muy útil en escenarios donde el router es accesible, como viviendas, oficinas o comercios. Sin embargo, si el propietario ha cambiado la clave, el código QR pierde validez y no permite la conexión.

Cuál es el significado de la función WPS del router y cómo funciona

Es una opción que no está habilitada en todos los routers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es aprovechar la función WPS (Wi-Fi Protected Setup), presente en algunos modelos de router. Este sistema permite enlazar dispositivos sin introducir la contraseña: solo hay que pulsar el botón físico WPS en el router y activar la opción correspondiente en el celular para que ambos aparatos establezcan la conexión.

No obstante, la disponibilidad de WPS no es universal. Algunos fabricantes desactivan esta función por motivos de seguridad, y en ciertos casos se requiere ingresar un PIN que suele estar impreso en la carcasa del dispositivo.

Asimismo, la función WPS puede no estar habilitada en todos los routers, lo que limita su uso en determinados espacios domésticos y laborales.

Cómo conectarse a una red WiFi mediante un teléfono que ya esté conectado

Es una de las formas más populares por estar presente en la mayoría de sistemas operativos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El tercer método se basa en compartir la red desde un dispositivo que ya esté conectado. En el caso de los teléfonos con sistema Android, es posible generar un código QR desde los ajustes de WiFi, que otros usuarios pueden escanear para acceder a la red.

Los dispositivos iPhone, por su parte, ofrecen funciones de intercambio de contraseñas entre equipos Apple cercanos, facilitando la conexión sin necesidad de revelar la clave.

Además, algunos fabricantes han desarrollado herramientas específicas, como Quick Share, que simplifican aún más este proceso. Compartir la conexión desde un dispositivo autorizado resulta especialmente útil cuando varios usuarios necesitan conectarse rápidamente y uno de ellos ya dispone de acceso a la red.

Qué consideraciones hay al hacer uso de estos métodos prácticos

Estos procedimientos requieren, en todos los casos, acceso físico al router o la colaboración de un usuario autorizado. Se trata de atajos pensados para simplificar el acceso legítimo a la red WiFi y evitar la introducción manual de contraseñas largas o complejas.

Cualquier acceso debe estar autorizado por el propietario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escaneo de códigos QR, el uso del botón WPS y la compartición de la red desde otro dispositivo son soluciones que agilizan la conexión sin comprometer la seguridad, siempre que se utilicen de forma responsable y con el consentimiento del titular de la red.

Cuáles limitaciones se encuentran al hacer uso de estas alternativas

Pese a que los métodos recientes agilizan la conexión a redes WiFi, es clave considerar factores que pueden limitar su funcionamiento. La validez de los códigos QR depende de la constancia de la contraseña, así que un cambio en la clave vuelve obsoleta la etiqueta impresa en el router.

El uso de WPS, aun cuando está presente, puede generar vulnerabilidades si no se gestiona adecuadamente, motivo por el que muchas marcas lo desactivan por defecto.

Los sistemas de compartición de claves, disponibles en Android y Apple, ofrecen mayor flexibilidad, aunque requieren un dispositivo previamente conectado y la aceptación del usuario autorizado.