Paso a paso para conectarse a una red WiFi desde el celular sin saber la contraseña

Contar con este servicio es esencial para ahorrar datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En distintos momentos, es necesario conectarse a una red WiFi, pero no siempre se tiene a mano la contraseña. Esta situación se repite tanto en hogares como en oficinas, en reuniones familiares y visitas a lugares públicos donde el acceso ya está autorizado desde algún dispositivo móvil pero el dato se ha perdido u olvidado.

Ante este escenario, la recuperación de la contraseña se vuelve una necesidad, ya sea para conectar un dispositivo nuevo, compartir el acceso con alguien más o simplemente para disponer del dato por motivos prácticos.

Existen métodos seguros y sencillos para obtener la contraseña desde un teléfono inteligente que ya está conectado a la red. Los sistemas Android y iOS ofrecen herramientas nativas para ver, compartir y recuperar el acceso a la red WiFi sin recurrir a aplicaciones externas ni violar la privacidad de otros.

Cómo ver la contraseña de WiFi en un teléfono Android

Aparece un código QR y la clave al final. (Foto: Android)

A partir de Android 10, el sistema operativo incluye la opción de ver la contraseña de la red WiFi a la que el celular está conectado. El procedimiento inicia al ingresar en el menú de “Configuración”, seleccionar “Redes e Internet” o “Conexiones”, y luego acceder a “WiFi”.

Desde allí es posible pulsar sobre la red activa y elegir la opción “Compartir”. El sistema solicitará algún método de seguridad, como huella o patrón, y mostrará un código QR acompañado de la contraseña en texto claro, ubicada justo debajo del código.

Esta función facilita el acceso a la contraseña sin necesidad de permisos especiales ni herramientas de terceros. Permite compartir el dato con otros de manera directa y preservar la integridad de la red.

Es fundamental verificar que el dispositivo cuente con Android 10 o superior antes de intentar esta función, porque versiones anteriores no ofrecen esta alternativa dentro de su configuración nativa.

Qué hacer si el celular Android no muestra la contraseña de la red WiFi

Es necesario que el modelo esté actualizado. (Foto: Europa Press)

En modelos con versiones de Android anteriores a la versión 10, la función para ver la contraseña no se encuentra disponible de manera predeterminada.

Esto implica que quien necesita recuperar el dato deberá buscar métodos alternativos, como consultar al administrador de la red, contactar al proveedor de internet, o buscar la información en documentos proporcionados por el instalador.

Se debe evitar aplicaciones no oficiales o procedimientos que requieran permisos de administrador (root), porque pueden alterar el funcionamiento del dispositivo y poner en riesgo la privacidad del usuario.

Cómo se puede recuperar la contraseña WiFi en un iPhone

El propietario del dispositivo debe verificar su identidad para ver la información. (Foto: Apple)

En teléfonos de Apple, el proceso para visualizar la contraseña requiere acceso físico al dispositivo ya conectado a la red. Desde la aplicación “Configuración”, el usuario debe buscar la opción “WiFi” y seleccionar la red a la cual está conectado.

Al pulsar el botón de información, aparecerá un campo identificado como “Contraseña”. Para visualizar el valor, será necesario emplear algún método de autenticación del sistema, como Face ID, Touch ID o el código numérico.

Una vez autenticado el acceso la clave aparece disponible para el usuario, quien puede copiarla y utilizarla en otro dispositivo o compartirla de forma segura. Esta función está habilitada para todos los usuarios con versiones recientes del sistema iOS, garantizando un acceso rápido y protegido a la información.

Qué precauciones se deben tener al recuperar o compartir contraseñas WiFi

Este tipo de parámetro debe ser solo suministrado a personas cercanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se accede a contraseñas de redes WiFi desde celulares, el principal resguardo es la seguridad del propio dispositivo. Es importante no compartir capturas de pantalla ni texto de contraseñas a través de servicios de mensajería no cifrados, ni utilizar herramientas no verificadas para obtener estos datos.

Siempre resulta preferible emplear las opciones provistas por el sistema operativo y asegurarse de no vulnerar la estabilidad ni la privacidad de la información almacenada en el dispositivo.

Al compartir accesos utilizando códigos QR o funciones propias del sistema, se debe hacer solo con personas de confianza y en lugares protegidos, evitando exponer la red a conexiones no autorizadas.

En caso de dudas sobre la seguridad de la red, cambiar la contraseña desde la configuración del router ayuda a mantener el control sobre los dispositivos conectados.