Tecno

Paso a paso para conectarse a una red WiFi desde el celular sin saber la contraseña

Existe un método gratuito y seguro de recuperar la clave de acceso a internet, disponible en Android y iPhone, y que no requiere descargar aplicaciones que pueden tener virus

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Contar con este servicio es
Contar con este servicio es esencial para ahorrar datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En distintos momentos, es necesario conectarse a una red WiFi, pero no siempre se tiene a mano la contraseña. Esta situación se repite tanto en hogares como en oficinas, en reuniones familiares y visitas a lugares públicos donde el acceso ya está autorizado desde algún dispositivo móvil pero el dato se ha perdido u olvidado.

Ante este escenario, la recuperación de la contraseña se vuelve una necesidad, ya sea para conectar un dispositivo nuevo, compartir el acceso con alguien más o simplemente para disponer del dato por motivos prácticos.

Existen métodos seguros y sencillos para obtener la contraseña desde un teléfono inteligente que ya está conectado a la red. Los sistemas Android y iOS ofrecen herramientas nativas para ver, compartir y recuperar el acceso a la red WiFi sin recurrir a aplicaciones externas ni violar la privacidad de otros.

Cómo ver la contraseña de WiFi en un teléfono Android

Aparece un código QR y
Aparece un código QR y la clave al final. (Foto: Android)

A partir de Android 10, el sistema operativo incluye la opción de ver la contraseña de la red WiFi a la que el celular está conectado. El procedimiento inicia al ingresar en el menú de “Configuración”, seleccionar “Redes e Internet” o “Conexiones”, y luego acceder a “WiFi”.

Desde allí es posible pulsar sobre la red activa y elegir la opción “Compartir”. El sistema solicitará algún método de seguridad, como huella o patrón, y mostrará un código QR acompañado de la contraseña en texto claro, ubicada justo debajo del código.

Esta función facilita el acceso a la contraseña sin necesidad de permisos especiales ni herramientas de terceros. Permite compartir el dato con otros de manera directa y preservar la integridad de la red.

Es fundamental verificar que el dispositivo cuente con Android 10 o superior antes de intentar esta función, porque versiones anteriores no ofrecen esta alternativa dentro de su configuración nativa.

Qué hacer si el celular Android no muestra la contraseña de la red WiFi

Es necesario que el modelo
Es necesario que el modelo esté actualizado. (Foto: Europa Press)

En modelos con versiones de Android anteriores a la versión 10, la función para ver la contraseña no se encuentra disponible de manera predeterminada.

Esto implica que quien necesita recuperar el dato deberá buscar métodos alternativos, como consultar al administrador de la red, contactar al proveedor de internet, o buscar la información en documentos proporcionados por el instalador.

Se debe evitar aplicaciones no oficiales o procedimientos que requieran permisos de administrador (root), porque pueden alterar el funcionamiento del dispositivo y poner en riesgo la privacidad del usuario.

Cómo se puede recuperar la contraseña WiFi en un iPhone

El propietario del dispositivo debe
El propietario del dispositivo debe verificar su identidad para ver la información. (Foto: Apple)

En teléfonos de Apple, el proceso para visualizar la contraseña requiere acceso físico al dispositivo ya conectado a la red. Desde la aplicación “Configuración”, el usuario debe buscar la opción “WiFi” y seleccionar la red a la cual está conectado.

Al pulsar el botón de información, aparecerá un campo identificado como “Contraseña”. Para visualizar el valor, será necesario emplear algún método de autenticación del sistema, como Face ID, Touch ID o el código numérico.

Una vez autenticado el acceso la clave aparece disponible para el usuario, quien puede copiarla y utilizarla en otro dispositivo o compartirla de forma segura. Esta función está habilitada para todos los usuarios con versiones recientes del sistema iOS, garantizando un acceso rápido y protegido a la información.

Qué precauciones se deben tener al recuperar o compartir contraseñas WiFi

Este tipo de parámetro debe
Este tipo de parámetro debe ser solo suministrado a personas cercanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se accede a contraseñas de redes WiFi desde celulares, el principal resguardo es la seguridad del propio dispositivo. Es importante no compartir capturas de pantalla ni texto de contraseñas a través de servicios de mensajería no cifrados, ni utilizar herramientas no verificadas para obtener estos datos.

Siempre resulta preferible emplear las opciones provistas por el sistema operativo y asegurarse de no vulnerar la estabilidad ni la privacidad de la información almacenada en el dispositivo.

Al compartir accesos utilizando códigos QR o funciones propias del sistema, se debe hacer solo con personas de confianza y en lugares protegidos, evitando exponer la red a conexiones no autorizadas.

En caso de dudas sobre la seguridad de la red, cambiar la contraseña desde la configuración del router ayuda a mantener el control sobre los dispositivos conectados.

Temas Relacionados

WiFiCelularContraseñaInternetAndroidSeguridadiPhoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si tienes un router con puerto USB, estos los mejores cuatro usos que puedes darle

Una opción es conectar una impresora USB al router, permitiendo que cualquier dispositivo de la red imprima sin cables extra ni configuraciones independientes

Si tienes un router con

Por qué no tienes las últimas funciones de WhatsApp y cómo activarlas en tu celular

Actualizaciones, almacenamiento, conexión y regulaciones locales son factores que pueden impedir el acceso a las últimas herramientas

Por qué no tienes las

Elon Musk se va en contra de Apple: anuncia acciones legales por supuesta violación antimonopolio

El empresario afirma que la compañía dirigida por Tim Cook actúa de forma que impide que cualquier empresa de IA, distinta de OpenAI, alcance el primer puesto en la App Store

Elon Musk se va en

Un sistema de inteligencia artificial busca anticipar crisis globales con mayor precisión

Investigadores del Instituto de Tecnología de California usaron un enigma de la teoría de grupos para entrenar IA capaz de descubrir patrones ocultos y anticipar eventos críticos en sectores clave como finanzas, salud y clima

Un sistema de inteligencia artificial

Así puedes pasar una hoja escrita a mano a Word en pocos segundos sin escribir nada

Con solo una fotografía y una cuenta de Google, es posible transcribir documentos completos y exportarlos a Word u otros procesadores de texto

Así puedes pasar una hoja
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 alimentos con vitamina K2

10 alimentos con vitamina K2

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

Alertas por estafas con IA: un especialista describió los fraudes que suplantan la identidad de famosos para engañar inversores

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto cobran los cajeros de

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

TELESHOW
La serie sobre Moria Casán

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”