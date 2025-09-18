FC26: cuándo se estrena en España y cuántos clubes y selecciones tendrá

El simulador FC 26 amplía su oferta con más de 20.000 futbolistas y 35 ligas oficiales - REUTERS/Leon Kuegeler

El esperado FC 26, la nueva entrega del simulador de fútbol de Electronic Arts, ya tiene todo listo para su llegada a España. El lanzamiento de la edición estándar está agendado para el 26 de septiembre de 2025 en las principales plataformas: PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch 2, y el servicio Amazon Luna.

Esta fecha marca el inicio del acceso general al juego para quienes adquieran la edición más popular, tanto en formato digital como físico. No obstante, la desarrolladora ofrece ventajas a quienes optan por versiones premium.

Cuándo estará disponible en las consolas de España el FC 26

Los jugadores que adquieran la Ultimate Edition pueden acceder al simulador desde el 18 de septiembre en PC y el 19 de septiembre en consolas, una semana antes del estreno oficial.

EA SPORTS FC 26 presenta innovaciones en jugabilidad y modos de juego para su lanzamiento en septiembre de 2025. (EA)

Además, quienes cuenten con suscripciones a EA Play o EA Play Pro disponen de una prueba anticipada de 10 horas y podrán adelantar la experiencia y comenzar a desbloquear cartas, recompensas y participar en los eventos semanales.

El acceso anticipado se amplía con la Web App oficial de FC 26, prevista para el 17 de septiembre de 2025. A través de esta plataforma, los usuarios pueden gestionar los aspectos administrativos del Ultimate Team, como el mercado de transferencias o la personalización de plantillas. La Web App no permite disputar partidos, pero facilita la preparación del equipo previo al lanzamiento oficial en consolas y PC.

Los jugadores deberán ingresar con una cuenta válida de EA, mantener un historial de actividad reciente en Ultimate Team y cumplir con una cuenta “en buen estado” para aprovechar al máximo las funciones. La transferencia de puntos entre ediciones solo podrá hacerse una vez y estará disponible hasta enero de 2026, mientras que monedas y cartas no son transferibles.

Cuántas ligas, equipos y selecciones tendrá la nueva edición de EA SPORT FC

La saga futbolística amplía sus fronteras con la integración de más de 20.000 futbolistas con licencia oficial, 750 clubes y selecciones nacionales, y 120 estadios. La autenticidad se refuerza con la presencia de 35 ligas de todo el mundo, lo que consolida a FC 26 como uno de los simuladores más completos de la franquicia.

EA SPORTS FC 26 llega desde el 19 de septiembre en todas las consolas de España - (EA)

Figuras como Jude Bellingham, Jamal Musiala y Zlatan Ibrahimović protagonizan la portada de esta edición, reflejando la fusión entre nuevas generaciones y leyendas del fútbol mundial.

FC 26 debutará en una amplia oferta de dispositivos, destacando su estreno en Nintendo Switch 2 junto a las habituales plataformas de Sony, Microsoft y PC.

Cuáles competiciones estarán el FC 26

El título incluye el acceso a competiciones emblemáticas, entre ellas la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League y la CONMEBOL Libertadores.

También suma la Premier League, LaLiga EA SPORTS, Bundesliga y Ligue 1 McDonald’s, así como los máximos torneos de fútbol femenino: UEFA Women’s Champions League, Barclays Women’s Super League, Liga F Moeve y la Google Pixel Frauen-Bundesliga.

El videojuego incluirá más de 100 canciones de artistas de todo el mundo, con fuerte presencia de géneros urbanos, rock, electrónica y funk brasileño. (EA)

En España, todos los equipos de LaLiga EA SPORTS estarán disponibles, con plantillas, estadios y emblemas fielmente recreados, igual que lo visto en la Bundesliga alemana y la Serie A italiana.

Entre los estadios disponibles, destacan escenarios de referencia mundial como el Santiago Bernabéu, Anfield, Allianz Arena y Parc des Princes, reproducidos con atención al detalle visual y sonoro.

Mejoras jugables, inteligencia artificial y modos de juego

La nueva entrega de EA SPORTS incorpora una inteligencia artificial mejorada en porteros y jugadas, animaciones optimizadas, estilos de juego personalizables y configuraciones de control adaptadas a la fidelidad de la experiencia real. Se modernizan el Modo Carrera y Modo Clubes, que suman desafíos basados en eventos en vivo y arquetipos inspirados en futbolistas profesionales.

El lanzamiento de FC 26 en España el 26 de septiembre marca el retorno de la franquicia más popular del fútbol virtual con novedades técnicas, contenido renovado y acceso privilegiado para quienes opten por ediciones o servicios premium.