Esta es le mejor forma de asegurarse de comprar una barra de sonido o altavoz de buena calidad

Verificar físicamente los equipos en la tienda permite detectar deficiencias estructurales y anticipar problemas de durabilidad. (HARMAN KARDON)

La elección de una barra de sonido o un sistema de altavoces suele estar marcada por la promoción de funciones llamativas y cifras espectaculares de potencia, que muchos usuarios no entienden por qué no son expertos en estos dispositivos. Por eso, en este tipo de casos, es mejor prestar atención a factores mucho más determinantes y menos publicitados.

Este tipo de verificaciones se pueden hacer en la tienda durante el proceso de compra o en casa con la ayuda de información en internet, con la idea de llevarse la mejor opción a casa.

Qué información se debe ver antes de comprar una barra de sonido o altavoz

Primer Paso: tocar y verificar materiales en la tienda

Dada la escasez de datos útiles a la vista, el paso fundamental antes de adquirir una barra de sonido o altavoz consiste en aprovechar la posibilidad que ofrecen las tiendas de “tocar” los equipos. Aunque algunos clientes y vendedores consideren inusual este comportamiento, examinar físicamente los equipos permite identificar componentes de calidad y posibles deficiencias estructurales invisibles a simple vista.

La mayoría de sistemas de audio asequibles suelen estar realizados con plástico y tienen poco peso. Estos detalles alertan de una construcción débil, incapaz de soportar altos volúmenes sin distorsión. Una caja acústica mal diseñada puede sufrir resonancias y vibraciones molestas, especialmente si combina materiales delgados y de baja calidad.

El peso y la solidez al tacto son indicadores clave de una construcción robusta en barras de sonido y altavoces. (Bose)

Para evitar este tipo de problemas, conviene buscar barras de sonido y subwoofers fabricados en madera de densidad media o alta, con componentes metálicos bien asegurados. Incluso al golpear suavemente la superficie con los nudillos se puede deducir si el interior es denso y compacto. Las vibraciones o sonidos “a hueco” anticipan posibles defectos y menor durabilidad.

La consistencia estructural resulta fundamental. Materiales naturales, MDF, aglomerados o incluso plásticos de alta calidad pueden ofrecer buenos resultados, pero es difícil diferenciar entre materiales adecuados y otros deficientes solo con imágenes.

Al levantar el equipo, una construcción robusta se percibe en el peso y la solidez al tacto. Esta verificación directa en tienda es muchas veces la única defensa del consumidor contra el marketing exagerado y la escasez de información veraz sobre la fabricación.

Comprobaciones técnicas:

Uno de los errores conceptuales más comunes consiste en elegir una barra de sonido exclusiva o prioritariamente por la potencia o los formatos compatibles ―como Dolby Atmos―. Los datos de potencia en vatios suelen ser poco útiles si no están acompañados por cifras de sensibilidad o tamaño real de los altavoces, conocido como drivers.

Las especificaciones oficiales suelen omitir datos relevantes como el tamaño real de los altavoces y la respuesta en frecuencia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un elemento clave es el tamaño de los productos, principalmente los woofers. En líneas generales, cuanto mayor es el tamaño de los componentes o drivers, mejor es el rendimiento para frecuencias medias y graves.

Las gamas bajas y medias de barras de sonido suelen montar drivers de 2,5 a 3,5 pulgadas, mientras que los modelos superiores pueden alcanzar entre 4,5 y 5 pulgadas, cifra que comienza a garantizar una reproducción de graves fiel y realista, especialmente cuando se acompañan de subwoofers externos.

En la práctica, estas cifras rara vez se encuentran detalladas en la tienda o incluso en las propias especificaciones oficiales del fabricante. Si la barra o el altavoz está expuesto, una medición aproximada del driver puede realizarse retirando las rejillas protectoras ―si el comercio lo permite― o simplemente palpando y observando el tamaño de los transductores visibles.

Esta estimación resulta crucial, ya que determina la capacidad del sistema para ofrecer una experiencia de cine en casa convincente y sin limitaciones sonoras.

Una característica igualmente importante, aunque poco publicitada, es la respuesta en frecuencia de la barra por sí sola. Muchas marcas solo publican el rango de respuesta del conjunto, considerando subwoofers y altavoces adicionales, lo cual no es un dato útil si se pretende realizar instalaciones personalizadas o ubicar el subwoofer distante de la barra.

La respuesta en frecuencia de la barra, sin considerar subwoofers, es esencial para instalaciones personalizadas y sonido uniforme. (Imagen ilustrativa Infobae).

El objetivo es que la barra pueda reproducir frecuencias cercanas a los 80-100 Hz (32-40 Hz para subwoofers de alto rendimiento), un rango que permite flexibilidad en la ubicación del subwoofer sin perder uniformidad en el sonido.

Verificar opciones y modos del dispositivo:

Para quienes buscan una auténtica experiencia de cine en casa, un punto determinante pasa por comprobar la existencia de un canal central dedicado en la barra de sonido.

Con la proliferación de modelos compatibles con audio envolvente y la promesa de miles de canales virtuales, se tiende a obviar la función esencial de un canal central: ofrecer diálogos nítidos y bien localizados, indiferentes al volumen general de la reproducción.

Es recomendable optar por barras que incorporen un canal central diseñado con múltiples vías ―por ejemplo, con tweeter y woofer específicos―, ya que favorecen una respuesta en frecuencia más limpia y una separación realista de las voces, incluso en escenas de acción o ruido intenso.