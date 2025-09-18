Alejar a los niños de las pantallas es imposible: cómo resolverlo si tengo más de un hijo

El uso excesivo de pantallas en niños afecta la salud visual, el habla y la atención, pero también puede aportar beneficios si se gestiona adecuadamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Está comprobado que el uso excesivo en pantallas en niños genera múltiples inconvenientes en su crecimiento: salud visual, limitaciones del habla, irritación, problemas de atención… La lista es lo suficientemente contundente como para que cualquier padre decida alejarlos complemente del televisor, celular o tablet. Pero quienes tenemos hijos sabemos que esto es prácticamente imposible.

Quienes somos hoy padres crecimos también con pantallas. Recuerdo muy bien llegar después del colegio a almorzar mientras veía alguna serie o anime, hacer tareas con el TV de fondo y después de acabar jugar PlayStation hasta que llegara la hora de comer. Eran casi cuatro o cinco horas de corrido frente a una pantalla.

Hoy ante a este tema hay mucha más conciencia, tanto en los contenidos como en la exposición en sí. Pero también hay que entender que esto no es una opción peligrosa al 100% y que tiene muchos beneficios en medio de un proceso tan difícil como el de criar a un niño.

Qué hacemos en casa con las pantallas

Mi casa es un hermoso caos con dos niñas de cuatro y dos años. Edades en las que están en proceso de obtener total autonomía en la cotidianidad. Y junto con mi esposa tenemos claro que el tiempo en pantallas debe ser limitado, pero que también es un momento que ellas necesitan y nosotros igual.

Las pantallas pueden ser un apoyo en la rutina diaria de padres e hijos, siempre que no sustituyan la interacción familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pantallas son un apoyo en la rutina

Lo primero es que ser los padres perfectos es imposible. Todos necesitamos 10 minutos al día para respirar y alejarnos de la rutina del trabajo, familia, dinero y demás responsabilidades. Y el televisor puede ser un aliado para tomarnos ese tiempo.

Así que no está mal que nuestras hijas puedan ver dos o tres capítulos de Bluey o alguna otra serie de calidad mientras nosotros como pareja hablamos o simplemente miramos al techo para descansar. No hay ninguna culpa en eso.

La clave en todo esto es no convertir la pantalla en un chupete o biberón digital. No están diseñadas para suplantar nuestra labor de crianza, para entender a nuestras hijas, compartir tiempo con ellas o para calmar una rabieta.

Hay momentos y tiempos

Mis padres solo me dejaban jugar hasta que la comida se sirviera, después de eso debía guardar la consola y no había chance de volver a prenderla. Y eso es clave: mantener una decisión y ser firme. Por ejemplo, el TV o el celular no se usa mientras estamos comiendo, incluso nosotros nos tenemos que alejar de esa tentación y ser conscientes del desayuno, cena o almuerzo.

Ver televisión en familia fomenta la convivencia y permite a los padres acompañar y guiar el consumo de contenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra clave es poner límites de tiempo. Sin embargo, para los niños pequeños el concepto de tiempo no existe. Para ellos es igual decirles que en 10 minutos o en un año les apagamos el TV. Así que nuestra estrategia es decirles: “un capítulo más y apagamos” o “se acaba la película y nos vamos a dormir”. Son escenarios que ellos sí van a ver como algo real.

Esto también es una forma de anticiparse a la rabieta de apagarles la pantalla de un momento a otro. Porque a cualquiera le daría rabia que le quiten su distracción sin explicación.

Las pantallas como un plan familiar

A todos nos gusta ver televisión y hacerlo en familia es especial. Así que no está mal incluirla dentro de los planes para pasar tiempo juntos: poner una película y verla con comida juntos en el sofá, poner videos musicales y cantar todos, buscar videos de ejercicios para niños y todos hacerlos en la sala o jugar algo en la consola.

También nos gusta ver los programas infantiles con ellas. Ayudarles a responderles dudas que les surgen y aprender nosotros de lo que ellas ven.

Cada familia debe encontrar su propio equilibrio en el uso de pantallas, adaptando las reglas a sus necesidades y posibilidades.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Acabar con la idea de la pantalla como un problema

Criar sin pantallas es imposible. En cualquier momento son necesarias, útiles y también educativas. Solo los que están en casa viviendo el día a día entienden las situaciones que están pasando y cómo resolverlas. Por eso no es necesario tener esa presión de seguir un método de crianza que se habla continuamente en redes sociales o que otros nos dicen. Ya de por sí es complicado ser padre, no vale la pena sumarse más obligaciones externas.

Cada familia tiene su fórmula según el tipo de hijos y posibilidades que hay en el hogar. Parte importante de lograrlo de la mejor manera es siempre ser abiertos con nuestros hijos, explicarles cada decisión que tomamos y ser claros en los límites para que ellos sepan cómo debe actuar ante cualquier situación… A pesar de que todo tambalee cuando llegan a casa de la abuela y el televisor se convierte en una niñera más.