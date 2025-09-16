El fin del uso de celulares en los niños: Bill Gates reveló con qué se pueden reemplazar

La visión del empresario coincide con las pautas de varios expertos sanitarios. (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

La preocupación por el impacto de los teléfonos inteligentes en la infancia ha llevado a Bill Gates a proponer un cambio radical en la manera en que los niños ocupan su tiempo libre.

El cofundador de Microsoft sostiene que el uso prematuro de estos dispositivos puede limitar la creatividad, la concentración y el desarrollo social, y sugiere que el juego en espacios abiertos debe recuperar el protagonismo perdido frente a la digitalización.

Por qué el uso del celular en la infancia es un gran riesgo a largo plazo

En su blog personal, Bill Gates expone que la transformación digital de la niñez representa una amenaza para el pensamiento crítico y la capacidad de atención, dos habilidades que considera fundamentales para el desarrollo personal y profesional en la adultez.

La exposición a estos artefactos desde una temprana edad trae varias secuelas durante la adultez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario respalda su análisis en la obra del psicólogo Jonathan Haidt, quien en ‘The Anxious Generation’, advierte que el acceso temprano a dispositivos y redes sociales genera una estimulación constante que desplaza el ocio creativo y la socialización espontánea.

Según Gates, “tuve lo que Haidt llama una infancia basada en el juego. Ahora, una infancia basada en el teléfono es mucho más común”, una reflexión que ilustra cómo la digitalización ha reemplazado actividades esenciales para el desarrollo emocional y cognitivo de los más jóvenes.

Cómo fue la relación de los hijos de Bill Gates con los celulares durante su infancia

La propuesta de Gates se fundamenta tanto en su experiencia personal, como en estudios recientes que analizan el impacto de los teléfonos inteligentes en la crianza.

El filántropo puso varias normas para regular el uso de pantallas. (Foto: Instagram@melindafrenchgates)

En su hogar, estableció restricciones estrictas para el uso de estos dispositivos, prohibiéndolos durante las comidas familiares y no permitiendo que sus hijos tuvieran uno antes de cumplir los 14 años. Esta decisión, según Gates, buscaba preservar espacios de interacción y juego que considera insustituibles para el crecimiento infantil.

El análisis de Jonathan Haidt citado por Gates subraya que la disminución de las horas de juego al aire libre y la reducción de la interacción cara a cara se asocian con un aumento de problemas emocionales, alteraciones del sueño y dificultades de aprendizaje.

“Sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea a donde sea que lo lleve, el mundo podría perderse los avances que provienen de poner su mente en algo y mantenerlo allí”, reflexionó Gates en su blog, destacando la importancia de espacios libres de distracciones para la maduración intelectual.

De qué forma Bill Gates manejaba la tecnología mientras estuvo en Microsoft

El líder se tomaba una semana alejada de dispositivos para reflexionar y mejorar su creatividad. (Foto: REUTERS/Bruna Casas/File Photo)

La experiencia personal de Bill Gates refuerza su postura. Durante su conocida “semana de reflexión”, se aislaba en una cabaña sin acceso a tecnología, convencido de que este retiro potenciaba su creatividad.

Esta práctica lo llevó a preguntarse si habría desarrollado sus hábitos de innovación en un ambiente saturado de notificaciones y estímulos digitales, reafirmando la necesidad de proteger a los niños de la sobreexposición tecnológica.

Cuáles efectos negativos tiene el uso excesivo de dispositivos

Diversos expertos en salud coinciden en que los dispositivos afectan negativamente el sueño, la lectura, la socialización y la independencia de los menores, marcando una gran diferencia con generaciones anteriores.

Las redes sociales han influido en incrementar la dependencia a estas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario insiste en que el acceso irrestricto a los smartphones, impide a los niños experimentar el aburrimiento y el tiempo de ocio necesarios para estimular la creatividad.

“La sobremedida exposición de los menores a dispositivos puede conducir a la pérdida de oportunidades para fortalecer la capacidad de atención”, advierte el empresario, quien considera que esta habilidad fue esencial durante sus años en Microsoft.

Entre las alternativas que propone, Bill Gates destaca la importancia de retrasar la entrega del primer teléfono inteligente hasta que los menores alcancen la mayoría de edad, una medida que coincide con las pautas de especialistas.