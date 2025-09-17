Samsung habilitó la actualización One UI 8 para la serie Galaxy S y los plegables Flip y Fold

Conoce las novedades de la actualización One UI 8 en dispositivos Samsung. (Samsung)

One UI 8 comienza a desplegarse en la serie Galaxy S y en los dispositivos plegables Flip y Fold esta semana, lo que marca un salto en la integración de inteligencia artificial y personalización del entorno móvil de Samsung.

La nueva actualización, que debutó con la serie Galaxy S25, llegará pronto a modelos como Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE y otros dispositivos compatibles a lo largo del año, según la información oficial transmitida por la compañía.

Con el motor Galaxy AI, la actualización incorpora avanzadas capacidades de IA multimodal que reconocen el contexto de cada usuario para ofrecer sugerencias y acciones proactivas ajustadas a sus rutinas. Samsung explicó: “One UI 8 combina herramientas avanzadas de personalización con funciones de seguridad de primer nivel, anticipando las necesidades del usuario mientras mantiene su información segura”.

Sobresale Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), una arquitectura de seguridad recientemente incorporada que crea entornos encriptados independientes para cada aplicación, de modo que los datos sensibles solo quedan disponibles para sus respectivas apps.

Actualización One UI 8. (Samsung)

Entre las funciones más útiles para la experiencia diaria se incluye Now Bar, que se integra en la FlexWindow del Galaxy Z Flip y en aplicaciones de terceros, mostrando la actividad de las apps y el estado del reproductor multimedia en tiempo real.

También destaca Now Brief, que brinda actualizaciones personalizadas sobre tráfico, recordatorios y resúmenes de la jornada, además de sugerir contenidos musicales y audiovisuales según los intereses y suscripciones personales. Información relevante de salud recopilada desde dispositivos como Galaxy Watch resulta ahora más accesible y personalizada.

Seguridad reforzada e inteligencia artificial en el día a día

El apartado de seguridad se fortalece también con Knox Matrix, que cierra la sesión en la cuenta de Samsung cuando identifica riesgos graves y envía alertas a los dispositivos conectados de la marca junto con instrucciones para proteger los datos personales. Además, Secure Wi-Fi recibe una actualización importante con un nuevo sistema de criptografía post-cuántica (PQC), diseñado para proteger la privacidad incluso en conexiones de red públicas.

Now Brief, brinda actualizaciones personalizadas sobre aspectos como tráfico o clima. (Samsung)

En cuanto a inteligencia artificial, One UI 8 suma la función Gemini Live, que posibilita conversar en tiempo real con la IA del dispositivo e interpretar simultáneamente lo que se muestra en pantalla. Circle to Search with Google permite obtener ayuda instantánea dentro de cualquier aplicación: al rodear un elemento con el dedo, el usuario accede a información relevante, traducciones contextuales o videos explicativos, lo que resulta especialmente útil durante partidas de videojuegos o al interactuar con textos extranjeros en la web o redes sociales.

La experiencia mejora para distintos formatos de pantalla, especialmente los de gran tamaño o sistemas multitarea. Herramientas como AI Results View presentan la respuesta de las funciones de IA en ventanas divididas o flotantes, garantizando la visualización constante del contenido original. Quienes poseen dispositivos plegables pueden utilizar Multi Window para arrastrar y soltar imágenes o textos generados por IA en su flujo de trabajo. También se presentan funciones como Drawing Assist y Writing Assist, que facilitan procesos creativos, y un editor de audio con IA que elimina automáticamente ruidos de fondo como viento o tráfico.

En aspectos visuales del sistema, el reloj ajusta su diseño inteligentemente al fondo de pantalla, adapta la fuente a contornos o rostros y permite modificar grosor, tamaño y color. La personalización también llega a la FlexWindow, donde surgen fondos de pantalla recomendados desde la Galería, y donde es posible modificar emojis y colores de manera individualizada.

El apartado de seguridad se refuerza con Knox Matrix. (Android Headlines)

Entre las novedades impulsadas por IA figura Portrait Studio, una herramienta capaz de crear retratos artísticos personalizados a partir de imágenes de mascotas o personas. Además, la función Call Captions transcribe en tiempo real las conversaciones durante llamadas, lo que facilita la comunicación en lugares ruidosos, mientras que la aplicación de interpretación traduce ideas introducidas a través del teclado.

La actualización de One UI 8, de acuerdo con Samsung, constituye un paso clave hacia una experiencia móvil adaptativa y segura, al combinar IA avanzada, personalización profunda y protección robusta de datos para los usuarios de la gama Galaxy S y los plegables de la marca.