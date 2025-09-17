Estos son los dispositivos Samsung Galaxy que recibirán One UI 8

Samsung ha dado inicio al despliegue de One UI 8, la actualización más relevante de su sistema operativo basada en Android 16, que trae consigo mejoras en la interfaz, nuevas funciones y avances significativos en inteligencia artificial. A partir de esta semana, los primeros dispositivos Galaxy comenzarán a recibir la actualización, lo que marca el punto de partida para llegar hasta 50 modelos de móviles y tabletas durante las próximas semanas y meses.
Qué dispositivos Samsung recibirán One UI 8 en 2025
El primer grupo en acceder a One UI 8 es la familia Galaxy S25, que incluye los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 y Galaxy S25 Edge. Posteriormente, la actualización se extenderá a la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Z Flip6 y otros plegables recientes, seguido de los modelos de las series S23, S22 y S21 FE.
La lista de móviles Samsung que recibirán One UI 8 incluye:
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25+
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Entre los plegables compatibles están:
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Flip4
Y en la serie Galaxy A:
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A73
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
- Galaxy A06
Actualización también para tablets Samsung Galaxy
Las tabletas de Samsung también están en la hoja de ruta de One UI 8 para 2025. Los modelos contemplados dentro del cronograma oficial son:
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
Qué novedades aporta One UI 8 a los dispositivos Galaxy
One UI 8 introduce mejoras en el rendimiento general y el diseño de la interfaz, junto con herramientas de inteligencia artificial como el ‘Borrador de audio’ y el nuevo modo multitarea 90:10. Además, destaca la funcionalidad now Bar con notificaciones en tiempo real y una experiencia multitarea más ágil.
Samsung promete así una actualización mucho más rápida y amplia que la vivida en ciclos anteriores, fortaleciendo su posición en el ecosistema Android y la satisfacción de los usuarios Galaxy.
Todo lo que debes saber sobre One UI 7
One UI 7 constituyó una de las actualizaciones más importantes del sistema operativo de Samsung para sus dispositivos Galaxy, consolidando una nueva generación de herramientas y una experiencia de usuario más fluida y personalizada.
Basada en Android 15, introdujo una interfaz renovada con animaciones más suaves, transiciones naturales y un diseño más coherente entre las distintas aplicaciones del ecosistema Samsung. Este enfoque buscó facilitar el acceso rápido a ajustes y notificaciones, permitiendo una gestión intuitiva mediante gestos y una disposición de elementos más eficiente para la multitarea.
Entre las novedades más destacadas de One UI 7 se encuentran funciones avanzadas basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, el Asistente inteligente optimiza la personalización, anticipando sugerencias y automatizando tareas cotidianas según los hábitos del usuario.
El sistema también mejoró el ‘Modo de concentración’, permitiendo silenciar notificaciones no prioritarias y organizar las aplicaciones para mantener el enfoque en momentos clave. A esto se suma una integración reforzada entre móviles, tablets y wearables Galaxy, facilitando la continuidad de tareas al cambiar de dispositivo.
Además, One UI 7 apostó por una mayor seguridad, incorporando controles de privacidad más claros y ajustes avanzados para el permiso de aplicaciones. En conjunto, la actualización supuso un paso adelante en funcionalidad, seguridad y personalización para el universo Galaxy.