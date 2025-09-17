Estos son los dispositivos Samsung Galaxy que recibirán One UI 8

One UI 8 introduce mejoras en el rendimiento general y el diseño de la interfaz. (Foto: SammyFans)

Samsung ha dado inicio al despliegue de One UI 8, la actualización más relevante de su sistema operativo basada en Android 16, que trae consigo mejoras en la interfaz, nuevas funciones y avances significativos en inteligencia artificial. A partir de esta semana, los primeros dispositivos Galaxy comenzarán a recibir la actualización, lo que marca el punto de partida para llegar hasta 50 modelos de móviles y tabletas durante las próximas semanas y meses.

Qué dispositivos Samsung recibirán One UI 8 en 2025

El primer grupo en acceder a One UI 8 es la familia Galaxy S25, que incluye los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 y Galaxy S25 Edge. Posteriormente, la actualización se extenderá a la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Z Flip6 y otros plegables recientes, seguido de los modelos de las series S23, S22 y S21 FE.

La lista de móviles Samsung que recibirán One UI 8 incluye:

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25+

Galaxy S25

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S25 Ultra. (Samsung)

Entre los plegables compatibles están:

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip4

Y en la serie Galaxy A:

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A73

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Galaxy A06

Samsung Galaxy Serie A.

Actualización también para tablets Samsung Galaxy

Las tabletas de Samsung también están en la hoja de ruta de One UI 8 para 2025. Los modelos contemplados dentro del cronograma oficial son:

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Qué novedades aporta One UI 8 a los dispositivos Galaxy

One UI 8 introduce mejoras en el rendimiento general y el diseño de la interfaz, junto con herramientas de inteligencia artificial como el ‘Borrador de audio’ y el nuevo modo multitarea 90:10. Además, destaca la funcionalidad now Bar con notificaciones en tiempo real y una experiencia multitarea más ágil.

Samsung promete así una actualización mucho más rápida y amplia que la vivida en ciclos anteriores, fortaleciendo su posición en el ecosistema Android y la satisfacción de los usuarios Galaxy.

Interfaz de One UI 7. (samsung.com)

Todo lo que debes saber sobre One UI 7

One UI 7 constituyó una de las actualizaciones más importantes del sistema operativo de Samsung para sus dispositivos Galaxy, consolidando una nueva generación de herramientas y una experiencia de usuario más fluida y personalizada.

Basada en Android 15, introdujo una interfaz renovada con animaciones más suaves, transiciones naturales y un diseño más coherente entre las distintas aplicaciones del ecosistema Samsung. Este enfoque buscó facilitar el acceso rápido a ajustes y notificaciones, permitiendo una gestión intuitiva mediante gestos y una disposición de elementos más eficiente para la multitarea.

Entre las novedades más destacadas de One UI 7 se encuentran funciones avanzadas basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, el Asistente inteligente optimiza la personalización, anticipando sugerencias y automatizando tareas cotidianas según los hábitos del usuario.

Samsung One UI 7 llegó a los smartphones Galaxy con mejoras basadas en IA. SAMSUNG

El sistema también mejoró el ‘Modo de concentración’, permitiendo silenciar notificaciones no prioritarias y organizar las aplicaciones para mantener el enfoque en momentos clave. A esto se suma una integración reforzada entre móviles, tablets y wearables Galaxy, facilitando la continuidad de tareas al cambiar de dispositivo.

Además, One UI 7 apostó por una mayor seguridad, incorporando controles de privacidad más claros y ajustes avanzados para el permiso de aplicaciones. En conjunto, la actualización supuso un paso adelante en funcionalidad, seguridad y personalización para el universo Galaxy.