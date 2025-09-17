Tecno

Nueva actualización para PS5 de Sony: así podrás usar el control DualSense en múltiples equipos

Los jugadores podrán utilizar el control con una PlayStation 5, posteriormente conectarlo a una PC para juegos compatibles y, por último, vincularlo a un celular

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La actualización también introduce un
La actualización también introduce un perfil de ahorro de energía para la consola. (blog.latam.playstation.com)

Sony anunció una nueva actualización para la familia PlayStation 5 que estará disponible el viernes 19 de septiembre. El principal avance de esta actualización será la ampliación de las capacidades de los controles DualSense, que ahora podrán vincularse de forma simultánea con hasta cuatro dispositivos vía Bluetooth, facilitando el cambio y uso del control entre consolas, computadoras, tabletas y smartphones sin necesidad de repetir el emparejamiento cada vez.

Controles DualSense multipunto y mayor flexibilidad

La función destacada de la actualización es la posibilidad de registrar hasta cuatro dispositivos en el control DualSense y alternar entre ellos de manera sencilla, directamente usando el propio mando.

Según Sony, esta flexibilidad permitirá que los jugadores utilicen el control con una PS5, luego lo lleven a una PC para juegos compatibles y finalmente lo conecten a un teléfono para funciones como el Uso a distancia de la PS5, todo sin necesidad de configurar repetidamente el emparejamiento Bluetooth.

Sony anunció una nueva actualización
Sony anunció una nueva actualización para la familia PlayStation 5. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

El proceso de vinculación requiere mantener pulsados el botón PS y uno de los cuatro botones de acción durante más de cinco segundos para poner el mando en modo de emparejamiento; la barra luminosa y el indicador empezarán a parpadear, señal de que el dispositivo está listo para ser detectado por la PC, el smartphone o la tableta.

El cambio de perfil entre dispositivos se realiza presionando el botón PS junto con uno de los botones de acción, con el control indicando la selección mediante su barra luminosa y el indicador de jugador.

Perfil de ahorro de energía en la nueva actualización PlayStation 5

Además del sistema multipunto para los DualSense, la actualización también introduce un perfil de ahorro de energía para la consola y los juegos que no demandan tantos recursos. Esta mejora permitirá optimizar el consumo energético durante juegos ligeros o tareas secundarias, contribuyendo así a un menor gasto eléctrico y un uso más eficiente del hardware.

DualSense Edge. (PlayStation)
DualSense Edge. (PlayStation)

Con este paquete de actualizaciones, Sony refuerza la propuesta de valor de la PS5, facilitando una experiencia más cómoda y flexible para los usuarios y consolidando la versatilidad de sus periféricos en diferentes ecosistemas.

Qué debe saber un gamer sobre el control inalámbrico DualSense

El control inalámbrico DualSense, diseñado para la consola PlayStation 5, introduce una experiencia de juego diferente para los usuarios. Incorpora gatillos adaptativos que ofrecen distintos niveles de resistencia según la acción del juego, lo que permite sentir la tensión de un arco o el retroceso de un arma de fuego en las manos.

Además, el sistema de retroalimentación háptica sustituye la vibración tradicional y aporta una sensación más realista en cada movimiento dentro del entorno virtual.

Otra característica relevante del DualSense es su micrófono incorporado, que facilita la comunicación rápida durante partidas en línea sin depender de auriculares externos. Junto con el altavoz integrado, estos elementos permiten una interacción inmediata y enriquecen la inmersión auditiva en el juego.

La nueva consola de Sony,
La nueva consola de Sony, permite una mayor calidad a mejor rendimiento por 700 dólares. (PlayStation)

La barra luminosa, por su parte, se adapta a la experiencia y cambia de color según distintas situaciones, aportando un elemento visual adicional.

Por último, la batería recargable del DualSense ofrece autonomía suficiente para sesiones largas de juego y puede cargarse mediante un cable USB-C, que acelera el proceso respecto a generaciones anteriores. El pad táctil, más preciso y espacioso, permite nuevos métodos de control y navegación en los juegos compatibles.

Qué juegos puedes encontrar en PlayStation 5

PlayStation 5 ofrece un catálogo variado que incluye títulos exclusivos y reconocidos a nivel mundial, como “Demon’s Souls”, “Ratchet & Clank: Rift Apart” y “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”. Estas producciones destacan por sus gráficos de última generación, experiencias inmersivas y mecánicas innovadoras, convirtiéndose en referentes para quienes buscan aprovechar al máximo la potencia de la consola.

Además de exclusivos, la PS5 es compatible con grandes franquicias multiplataforma como “FIFA”, “Call of Duty”, “Resident Evil”, “Assassin’s Creed” y “Final Fantasy”. La oferta abarca desde aventuras de acción y rol hasta simuladores deportivos y juegos familiares, garantizando opciones para todos los gustos y edades en el mundo del entretenimiento digital.

Temas Relacionados

SonyPS5DualSensePlayStation 5Lo último en tecnología

Últimas Noticias

Estos son los dispositivos Samsung Galaxy que recibirán One UI 8

El primer grupo en acceder a la nueva actualización del sistema operativo es la familia Galaxy S25, que incluye los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 y Galaxy S25 Edge

Estos son los dispositivos Samsung

Cuál es el precio del iPhone 17 en España: sin subidas por aranceles y más capacidad en todos los modelos

El único modelo que ajusta su precio al alza es el iPhone 17 Pro, que ahora parte de 1.319 euros en la versión de 256 GB

Cuál es el precio del

iPhone 17 vs iPhone 16: comparación de los dos celulares de Apple para saber cuál te conviene más

Muchos usuarios se preguntan si conviene invertir en la última propuesta de Apple o es el iPhone 16 una opción suficiente

iPhone 17 vs iPhone 16:

Los secretos de ChatGPT: quiénes utilizan esta IA y para qué lo hacen

Nuevos datos muestran que la adopción de la inteligencia artificial crece en regiones y segmentos inesperados, impulsando cambios en la vida cotidiana

Los secretos de ChatGPT: quiénes

Glosario de tecnología: qué significa Piloto de Drones, la profesión tecnológica más demandada

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un ciclista murió tras caer

Un ciclista murió tras caer desde un puente mientras circulaba en Córdoba

Asesinaron a quemarropa a un joven en plena calle en Neuquén e investigan si se trató de un crimen narco

Brutal agresión a un limpiavidrios en Córdoba: le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

INFOBAE AMÉRICA
De la utopía digital a

De la utopía digital a la desilusión: desafíos y límites en la reconstrucción de una internet más humana

El asesinato de Charlie Kirk: ¿una nueva guerra civil?

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

TELESHOW
Catherine Fulop sufrió una dura

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”

Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Los siento como una amenaza”

Por qué no se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue la salud del exparticipante de Gran Hermano