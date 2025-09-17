Nueva actualización para PS5 de Sony: así podrás usar el control DualSense en múltiples equipos

La actualización también introduce un perfil de ahorro de energía para la consola. (blog.latam.playstation.com)

Sony anunció una nueva actualización para la familia PlayStation 5 que estará disponible el viernes 19 de septiembre. El principal avance de esta actualización será la ampliación de las capacidades de los controles DualSense, que ahora podrán vincularse de forma simultánea con hasta cuatro dispositivos vía Bluetooth, facilitando el cambio y uso del control entre consolas, computadoras, tabletas y smartphones sin necesidad de repetir el emparejamiento cada vez.

Controles DualSense multipunto y mayor flexibilidad

La función destacada de la actualización es la posibilidad de registrar hasta cuatro dispositivos en el control DualSense y alternar entre ellos de manera sencilla, directamente usando el propio mando.

Según Sony, esta flexibilidad permitirá que los jugadores utilicen el control con una PS5, luego lo lleven a una PC para juegos compatibles y finalmente lo conecten a un teléfono para funciones como el Uso a distancia de la PS5, todo sin necesidad de configurar repetidamente el emparejamiento Bluetooth.

Sony anunció una nueva actualización para la familia PlayStation 5. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

El proceso de vinculación requiere mantener pulsados el botón PS y uno de los cuatro botones de acción durante más de cinco segundos para poner el mando en modo de emparejamiento; la barra luminosa y el indicador empezarán a parpadear, señal de que el dispositivo está listo para ser detectado por la PC, el smartphone o la tableta.

El cambio de perfil entre dispositivos se realiza presionando el botón PS junto con uno de los botones de acción, con el control indicando la selección mediante su barra luminosa y el indicador de jugador.

Perfil de ahorro de energía en la nueva actualización PlayStation 5

Además del sistema multipunto para los DualSense, la actualización también introduce un perfil de ahorro de energía para la consola y los juegos que no demandan tantos recursos. Esta mejora permitirá optimizar el consumo energético durante juegos ligeros o tareas secundarias, contribuyendo así a un menor gasto eléctrico y un uso más eficiente del hardware.

DualSense Edge. (PlayStation)

Con este paquete de actualizaciones, Sony refuerza la propuesta de valor de la PS5, facilitando una experiencia más cómoda y flexible para los usuarios y consolidando la versatilidad de sus periféricos en diferentes ecosistemas.

Qué debe saber un gamer sobre el control inalámbrico DualSense

El control inalámbrico DualSense, diseñado para la consola PlayStation 5, introduce una experiencia de juego diferente para los usuarios. Incorpora gatillos adaptativos que ofrecen distintos niveles de resistencia según la acción del juego, lo que permite sentir la tensión de un arco o el retroceso de un arma de fuego en las manos.

Además, el sistema de retroalimentación háptica sustituye la vibración tradicional y aporta una sensación más realista en cada movimiento dentro del entorno virtual.

Otra característica relevante del DualSense es su micrófono incorporado, que facilita la comunicación rápida durante partidas en línea sin depender de auriculares externos. Junto con el altavoz integrado, estos elementos permiten una interacción inmediata y enriquecen la inmersión auditiva en el juego.

La nueva consola de Sony, permite una mayor calidad a mejor rendimiento por 700 dólares. (PlayStation)

La barra luminosa, por su parte, se adapta a la experiencia y cambia de color según distintas situaciones, aportando un elemento visual adicional.

Por último, la batería recargable del DualSense ofrece autonomía suficiente para sesiones largas de juego y puede cargarse mediante un cable USB-C, que acelera el proceso respecto a generaciones anteriores. El pad táctil, más preciso y espacioso, permite nuevos métodos de control y navegación en los juegos compatibles.

Qué juegos puedes encontrar en PlayStation 5

PlayStation 5 ofrece un catálogo variado que incluye títulos exclusivos y reconocidos a nivel mundial, como “Demon’s Souls”, “Ratchet & Clank: Rift Apart” y “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”. Estas producciones destacan por sus gráficos de última generación, experiencias inmersivas y mecánicas innovadoras, convirtiéndose en referentes para quienes buscan aprovechar al máximo la potencia de la consola.

Además de exclusivos, la PS5 es compatible con grandes franquicias multiplataforma como “FIFA”, “Call of Duty”, “Resident Evil”, “Assassin’s Creed” y “Final Fantasy”. La oferta abarca desde aventuras de acción y rol hasta simuladores deportivos y juegos familiares, garantizando opciones para todos los gustos y edades en el mundo del entretenimiento digital.