Compró el control de PS5 por Amazon y se llevó una sorpresa: recibió un mando genérico inservible

Usuario de Reddit denuncia recibir control genérico en lugar de DualSense comprado en Amazon. (Reddit)

Comprar en internet es seguro, pero se debe hacer con cuidado porque es posible caer en estafas si no se presta atención a qué se está comprando y dónde. Un ejemplo es el caso de un usuario de Reddit que contó cómo fue engañado al pedir en Amazon un DualSense, el mando de PlayStation 5, y finalmente recibió un control genérico de otra consola.

Un caso que ha pasado en varias ocasiones, ya que los delincuentes se aprovechan de la poca atención que presentan los compradores a los detalles de las publicaciones y confían en las imágenes, pensando que lo que ven es lo que van a recibir y al final no ocurre eso.

Cómo fue el engaño del mando de PS5 en Amazon

El primer caso salió a la luz a través de una publicación en el foro de Reddit, donde un usuario con el apodo ta_nush relató una experiencia inesperada tras adquirir un control DualSense en Amazon. Aunque el empaque parecía ser el oficial, al abrir la caja descubrió que el producto recibido no era el esperado.

El control que recibió, aunque similar en apariencia al DualSense original, no correspondía al diseño oficial de Sony. En tono sarcástico, el comprador comentó que “le enviaron accidentalmente el control de PS6”, haciendo referencia a los rumores sobre el desarrollo de la próxima consola de la marca japonesa.

Mando DualSense de PlayStation 5 (PS5) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SONY

La fotografía que acompañaba la publicación mostraba un mando que, a simple vista, imitaba las líneas de diseño del control de PlayStation 5, pero con detalles que evidenciaban su origen alternativo.

Otros usuarios del foro no tardaron en responder con ironías y comentarios mordaces. Algunos lo apodaron como “DualNonsense”, mientras que otros lo identificaron como un supuesto control de la “PlayedStation”, evocando la conocida consola falsa “PolyStation” que imitaba el diseño de las primeras PlayStation, pero reproducía juegos de 8 bits.

“Es un controlador PolyStation”, afirmó uno de los comentaristas, recordando con humor las imitaciones baratas que circulaban en los años noventa y principios de los 2000.

El caso reveló una situación común en plataformas como Amazon, donde productos genéricos de origen chino pueden encontrarse camuflados en empaques oficiales.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Sony Playstation se ve en la Paris Games Week (PGW), una feria de videojuegos en París, Francia, 5 de noviembre de 2023. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

“En Amazon puedes encontrar productos de marca, pero si buscas algo como ‘aspiradora’ o ‘control’, te aparecen un montón de imitaciones baratas, pero caras”, escribió otro usuario. En este contexto, la sorpresa no radica tanto en el engaño en sí, sino en que ocurra en un canal que se supone más seguro para adquirir productos electrónicos oficiales.

No es el único caso de este tipo

A este hecho se suma otro incidente similar, aunque aún más grotesco, que también tuvo lugar en Reddit. En este caso, el usuario u/crihyde denunció haber comprado un DualSense de PS5 a través de eBay, pero al recibir el paquete encontró algo totalmente diferente: un mando de Xbox One modificado.

Según el relato, el vendedor no solo había colocado el mando dentro de una caja original del DualSense, sino que incluso se tomó el trabajo de pintarlo a mano con un rotulador para imitar el diseño del control de Sony. El resultado fue un híbrido burdo y mal disfrazado que poco tenía que ver con el producto anunciado.

Otro caso similar en eBay: comprador recibe mando de Xbox One modificado en caja de DualSense original.

Este intento torpe y evidente de fraude llamó la atención por el nivel de esfuerzo invertido en la estafa. Aunque resulta evidente que el engaño sería rápidamente descubierto por cualquier comprador, el hecho de que el vendedor haya llegado a “tunear” un mando de Xbox One refleja el grado de desesperación (o descaro) de ciertos actores que operan en estas plataformas.

A diferencia del caso anterior, en este episodio se trata de un producto completamente distinto, no solo en diseño, sino en compatibilidad. Un control de Xbox One no es funcional con una PS5, por lo cual, además del engaño visual, se añade una inutilidad práctica.