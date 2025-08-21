Tecno

Sube el precio de PlayStation 5: cuánto valdría en Perú

Pese al incremento, la consola sigue siendo más accesible en EE. UU. que en Perú

Rafael Montoro

Rafael Montoro

El anuncio no tardó en generar dudas en Perú sobre un posible incremento. (Composición Infobae: blog.latam.playstation.com)

Sony sorprendió a la comunidad gamer al anunciar que subirá el precio de los tres modelos de la PlayStation 5 en Estados Unidos. La compañía explicó que la decisión responde al contexto económico complicado que atraviesa ese país.

“Al igual que muchas empresas globales, seguimos atravesando un entorno económico complejo. Por ello, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado de las consolas PlayStation 5 en EE. UU. a partir del 21 de agosto”, indicó la firma en un comunicado oficial.

Con este ajuste, los nuevos precios en territorio estadounidense quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • PlayStation 5: 549,99 dólares
  • PlayStation 5 Edición Digital: 499,99 dólares
  • PlayStation 5 Pro: 749,99 dólares
Sony sorprendió a la comunidad gamer al anunciar que subirá el precio de los tres modelos de la PlayStation 5 en EE. UU. (@PlayStation)

Aunque la medida solo afecta al mercado estadounidense, el anuncio no tardó en generar dudas en Perú sobre un posible incremento.

Cuánto valdría la PlayStation 5 en Perú

Por ahora, Sony aclaró que la subida únicamente se aplicará en Estados Unidos, por lo que en Perú las consolas mantendrán sus precios habituales. Actualmente, la PlayStation 5 Pro se encuentra en el rango de S/3.875 a S/4.050, dependiendo del retailer en el país.

No obstante, si se trasladara el ajuste de precios al mercado peruano, la situación sería distinta. En EE. UU., la PlayStation 5 Pro subió 50 dólares, lo que, en un escenario hipotético, equivaldría a un aumento aproximado de S/176,15 en Perú. En ese caso, el precio base de S/3.875 pasaría a S/4.051,15.

Ahora la PlayStation 5 cuesta 549,99 dólares. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Un detalle interesante es que, pese al incremento, la consola sigue siendo más accesible en EE. UU. que en Perú. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), un dólar equivale a S/3,5230 en la última sesión cambiaria. Esto significa que comprar una PlayStation 5 Pro en el mercado estadounidense costaría alrededor de S/2.641,98, una cifra considerablemente menor al precio mínimo local de S/3.875.

Aunque los jugadores peruanos no verán cambios inmediatos en el precio de la PlayStation 5, la comparación con el mercado estadounidense refleja una diferencia importante que hace evidente el alto costo de la consola en Perú frente a otros países.

Importaciones de consolas bajan en valor pero suben en unidades en Perú

De acuerdo con las últimas estadísticas del Instituto de Investigación y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), las importaciones de juguetes y videojuegos experimentaron un “notable repunte en el primer semestre, con montos que superan los US$ 75,4 millones, lo que representa un crecimiento del 9,2% en comparación del mismo periodo del año anterior (US$ 68,9 millones)”.

En el caso de las videoconsolas y videojuegos, la situación fue distinta: “aunque se ha registrado una disminución en el valor importado (-15%), respecto del año 2024”, indicó la CCL.

Según la Cámara de Comercio de Lima, las importaciones de consolas bajan en valor pero suben en unidades. (Difusión)

No obstante, la cantidad de unidades sí mostró un aumento considerable. Según el gremio empresarial, el volumen importado creció en 31%, alcanzando las 190 mil 877 unidades, lo que “sugeriría una mejora en precios o un desplazamiento hacia modelos más asequibles”.

El costo de la PS5 no escapa al impacto de los aranceles

Aunque Sony no lo mencionó en su comunicado, su decisión estaría vinculada a las políticas proteccionistas impulsadas por Donald Trump desde el 2 de abril, fecha que denominó como el “Día de la Liberación”.

Las tarifas impuestas a numerosos territorios han golpeado con fuerza a diversas industrias exportadoras hacia Estados Unidos, en especial a las tecnológicas asiáticas, y entre las compañías afectadas se encontraría el gigante japonés. En julio, Japón y EE. UU. firmaron un acuerdo comercial que fijó un arancel del 15% para los bienes nipones importados.

No es la primera dificultad que atraviesa Sony desde el lanzamiento de su consola en noviembre de 2020: la anterior ocurrió durante la pandemia, cuando la disrupción en la cadena de suministros global complicó gravemente su producción.

