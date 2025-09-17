Cuál es el precio del iPhone 17 en España: sin subidas por aranceles y más capacidad en todos los modelos

El iPhone 17 Pro Max parte de 1.469 euros para el modelo de 256 GB. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

La presentación del iPhone 17 en el último Apple Event trajo novedades en precios y configuraciones para el mercado español, disipando temores sobre fuertes incrementos por cuestiones arancelarias. Aunque se producen algunas subidas selectivas y cambios en la gama, la mayoría de modelos mantienen precios similares a la generación anterior y se incorporan versiones con mayor capacidad de almacenamiento base, además de la llegada del nuevo iPhone Air y ajustes en el catálogo.

Precios del iPhone 17 en España: estabilidad y nuevas opciones

El iPhone 17 se lanza por 959 euros para su versión básica, un precio idéntico al del iPhone 16 en el momento de su salida, pero ahora con el doble de almacenamiento de base. La versión de 256 GB se mantiene en estos 959 euros, mientras que la de 512 GB se sitúa en 1.209 euros.

Por su parte, el iPhone 17 Pro Max también repite tarifa: parte de 1.469 euros para el modelo de 256 GB, cifra que ya ostentaba el modelo anterior. El Pro Max eleva la apuesta con una nueva variante de 2 TB que llega a los 2.469 euros para quienes buscan la máxima capacidad.

El iPhone 17 se lanza por 959 euros para su versión básica. APPLE

El único modelo que ajusta su precio al alza es el iPhone 17 Pro, que ahora parte de 1.319 euros en la versión de 256 GB, lo que supone un incremento de 100 euros respecto al 16 Pro, aunque también incorpora el doble de capacidad de almacenamiento inicial. Las versiones superiores alcanzan los 1.569 euros (512 GB) y 1.819 euros (1 TB).

iPhone Air: nueva referencia y cómo quedan los anteriores modelos

El iPhone Air debuta en el mercado nacional con precios desde 1.219 euros para el modelo de 256 GB, colocándose por encima del iPhone 16 Plus, que baja de precio tras este lanzamiento. Las versiones de almacenamiento superior del Air llegan a 1.469 euros (512 GB) y 1.719 euros (1 TB), posicionándose como una alternativa sin equivalente directo en las generaciones previas y marcando la diferencia frente al antiguo formato ‘Plus’.

Además, el Apple Event marcó la salida del catálogo de los iPhone 15 y 15 Plus, así como los 16 Pro y 16 Pro Max. Paralelamente, se aplicaron rebajas en los iPhone 16 y 16 Plus —100 y 150 euros menos, respectivamente—, mientras que el 16e mantiene su precio inicial por tratarse de un modelo reciente.

El Apple Event marcó la salida del catálogo de los iPhone 15 y 15 Plus. (Apple Event)

Gama renovada y más almacenamiento en todos los modelos

Con la actualización de la línea, Apple refuerza su estrategia de ofrecer mayores capacidades de almacenamiento sin disparar los precios en los modelos base. La serie iPhone 17 destaca por mantener la política de precios en los modelos estándar y Pro Max, facilitando así la transición de usuarios que ven en la nueva generación un valor añadido por el salto de capacidad.

La gama de iPhone en España se simplifica y adapta a las nuevas demandas del mercado, manteniendo la competitividad frente a los temores inflacionarios y abriendo el portafolio a consumidores que buscan tanto innovación como opciones más accesibles dentro del ecosistema Apple.

Qué otros productos ofrece Apple además de sus iPhone

Además de sus reconocidos iPhone, Apple ofrece una amplia gama de productos tecnológicos que abarcan diferentes necesidades. Entre los más destacados se encuentran las MacBook y iMac, computadoras portátiles y de escritorio valoradas por su diseño elegante, potencia y ecosistema integrado. La compañía también distribuye iPad en varias versiones, desde modelos básicos hasta Pro, ideales para el entretenimiento, la educación y el trabajo creativo.

Apple comercializa, además, dispositivos como el Apple Watch y los AirPods, que han ganado popularidad en los segmentos de relojes inteligentes y auriculares inalámbricos. A esto se suman servicios digitales como Apple Music, Apple TV+, iCloud y Apple Arcade, posicionando a la marca como un referente integral en tecnología y entretenimiento.