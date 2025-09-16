Tecno

Cuánto vale el nuevo iPhone 17 y cuáles son sus principales características

El celular de Apple tiene un precio de 799 dólares en Estados Unidos para la versión de 256 GB

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

El nuevo iPhone viene en
El nuevo iPhone viene en cinco colores: blanco, negro, violeta, azul claro y verde pastel. (Apple)

El iPhone 17, en su versión estándar de 256 GB, tiene un precio de 799 dólares. Incorpora el chip A19, que Apple asegura ha sido optimizado para ofrecer un mayor rendimiento en funciones de inteligencia artificial.

Este modelo promete un desempeño superior y mayor eficiencia energética, lo que se traduce en una experiencia más ágil y hasta 8 horas adicionales de batería en comparación con la generación anterior.

En cuanto a fotografía, el iPhone 17 cuenta con un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP.

El precio de la versión
El precio de la versión de 256GB es de 799 dólares en Estados Unidos. (Apple)

Su cámara frontal, potenciada con inteligencia artificial, detecta automáticamente a más personas en la escena y ajusta el encuadre, incluso permitiendo capturas horizontales sin necesidad de girar el dispositivo.

Precio del iPhone en diferentes países de Latinoamérica

Al convertir 799 dólares a diferentes monedas de Latinoamérica, este es el resultado:

  • México: 14.768.08 MXN.
  • Colombia: 3.119.863 COP.
  • Perú: 2.797.140 PEN.
  • Argentina: 1.158.550 ARS.

Por su parte, en España, el valor es de 681.95 euros.

El nuevo iPhone tiene el
El nuevo iPhone tiene el chip A19. (Apple)

Cómo es el nuevo iPhone 17

Las principales características del iPhone 17 son:

Diseño y acabados

  • Disponible en negro, blanco, azul, verde y violeta.
  • Estructura de aluminio con frente de Ceramic Shield 2 y parte posterior de vidrio con infusión de color.
  • Dimensiones: 149,6 mm de alto, 71,5 mm de ancho y 7,95 mm de grosor. Peso: 177 g.
  • Resistente al agua, polvo y salpicaduras (IP68, hasta 6 metros por 30 minutos).

Pantalla

  • Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas con esquinas redondeadas y Dynamic Island.
  • Resolución de 2622 x 1206 px, frecuencia de actualización adaptativa hasta 120 Hz, HDR, True Tone y amplio rango de colores P3.
  • Brillo máximo de 1.600 nits en HDR y hasta 3.000 nits en exteriores.

Rendimiento

  • Chip A19 con CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
  • Potente para tareas de inteligencia artificial, juegos, fotografía y multitarea fluida, según Apple.
El nuevo iPhone se caracteriza
El nuevo iPhone se caracteriza por su sistema dual de cámaras. (Apple)

Cámaras

  • Sistema de dos cámaras Fusion: principal de 48 MP, teleobjetivo de 12 MP y ultra gran angular de 48 MP.
  • Zoom óptico 2x, zoom digital hasta 10x, modo Noche, retratos avanzados y fotos macro.
  • Cámara frontal de 18 MP con Center Stage, autoenfoque y Photonic Engine.
  • Grabación de video hasta 4K Dolby Vision, cámara lenta, rápida, cine y estabilización avanzada.

Batería y carga

  • Hasta 30 horas de reproducción de video y 27 horas en streaming.
  • Carga rápida: 50 % en 20-30 minutos (según cargador).
  • Compatible con carga inalámbrica MagSafe y Qi.

Conectividad y seguridad

  • Face ID con cámara TrueDepth.
  • Compatible con 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS de precisión y doble SIM (nano-SIM + eSIM).
  • Emergencia SOS y detección de choques.
El celular se caracteriza por
El celular se caracteriza por sus funciones de inteligencia artificial. (Apple)

Software y privacidad

  • iOS 26, con funciones avanzadas y protección de datos de extremo a extremo.
  • Apple Intelligence integrada para facilitar comunicación, fotos y otras tareas.
  • Funciones de accesibilidad completas: VoiceOver, lupa, seguimiento ocular, subtítulos y lectura en vivo.

En qué diferencian el iPhone 17 y el iPhone 17 Air

El iPhone 17 estándar mide 71,5 mm de ancho y 149,6 mm de alto, con un peso de 177 gramos.

En cambio, el iPhone 17 Air tiene 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto, 5,64 mm de grosor y pesa 165 gramos, destacando por su diseño ultradelgado y más ligero que el modelo estándar.

Otras diferencias se encuentran en el procesador y las cámaras. El iPhone 17 integra el chip A19, mientras que el iPhone 17 Air cuenta con el A19 Pro, que ofrece:

La principal diferencia de los
La principal diferencia de los dos modelos es su grosor. (Apple)
  • CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia)
  • GPU de 5 núcleos con aceleradores neuronales
  • Neural Engine de 16 núcleos
  • Ray tracing acelerado por hardware

En cuanto a fotografía, el iPhone 17 dispone de un sistema dual trasero de 48 MP, mientras que el iPhone 17 Air tiene una sola cámara trasera de 48 MP. Ambos modelos incluyen la cámara frontal Center Stage de 18 MP.

Otra diferencia clave es que el iPhone 17 Air solo admite eSIM, ya que no cuenta con ranura para tarjeta SIM física debido a su diseño ultradelgado, mientras que el iPhone 17 mantiene compatibilidad con SIM física.

