Tecno

Starlink anuncia qué celulares ya son compatibles con su internet satelital: Samsung, Apple, Motorola y Google a la cabeza

La alianza entre T-Mobile y Starlink permitirá que móviles de Samsung, Apple, Motorola y Google sigan funcionando sin cobertura gracias a la conexión satelital

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Estos teléfonos móviles podrán conectarse
Estos teléfonos móviles podrán conectarse directamente a la red de Starlink. (NurPhoto)

A partir del 1 de octubre, millones de usuarios en Estados Unidos podrán experimentar una forma diferente de conectarse cuando no tengan señal móvil. Se trata de T-Satellite, el servicio presentado por T-Mobile en alianza con Starlink, la red satelital de SpaceX, que permitirá utilizar datos móviles directamente desde los satélites en situaciones de ausencia de cobertura.

La novedad no solo incluye la posibilidad de enviar mensajes o realizar llamadas de emergencia, sino que también dará acceso a datos para ciertas aplicaciones compatibles. Esto significa que, durante una excursión, un festival masivo o en zonas rurales, los usuarios podrán seguir utilizando funciones clave como mapas o mensajería sin depender de las torres celulares tradicionales.

Starlink junto a T-Mobile darán
Starlink junto a T-Mobile darán internet satelital a algunos modelos de celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Qué teléfonos son compatibles con T-Satellite

El operador publicó una lista oficial de dispositivos habilitados, que incluye modelos recientes de las principales marcas. La novedad más destacada es la familia Google Pixel 10, que será la primera en habilitar datos vía satélite desde su lanzamiento.

  • Google:
    • Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y Pixel X Fold: soportan texto, MMS y datos desde el primer día.
    • Pixel 9 y 9 Pro (incluyendo versiones XL y Fold): texto y MMS habilitados; los datos estarán disponibles a partir de octubre.
    • Pixel 9a: solo mensajes de texto.
  • Apple (iPhone):
    • Desde iPhone 13 hasta iPhone 17: actualmente permiten el envío de mensajes de texto; la función de datos y MMS será incorporada en futuras actualizaciones.
  • Motorola:
    • Modelos de 2025 como Moto Edge, Moto G 5G, G Power 5G y la serie Razr (incluyendo Razr+, Razr Ultra): ya incluyen soporte para texto y MMS, mientras que los datos llegarán en una segunda fase.
    • Modelos de 2024: limitados a texto y MMS, sin datos habilitados aún.
  • Samsung:
    • Algunos dispositivos más antiguos, como Galaxy A14, S21, Z Flip3 y Z Fold3, solo funcionarán con mensajes de texto.
    • En octubre se sumarán con acceso a datos los modelos Galaxy A15, A16, A25, A35, A36, A53, A54, A56, además de las series Galaxy S22, S23, S24 y S25. También estarán incluidos los plegables Z Flip5 en adelante y Z Fold5 en adelante.
  • T-Mobile (REVVL):
    • REVVL 7, 7 Pro y REVVL 8: actualmente limitados a texto; MMS y datos llegarán más adelante.
Google Pixel 10 es uno
Google Pixel 10 es uno de los celulares que tiene internet satelital. REUTERS/Brendan McDermid

Cómo funciona la conexión por satélite

La tecnología no requiere equipos adicionales ni antenas especiales. Una vez que el dispositivo queda fuera de cobertura móvil, se conectará de manera automática a la red de satélites de Starlink. En pantalla aparecerá la etiqueta “T-Mobile SpaceX”, confirmando que el servicio está activo.

Debido a las limitaciones del ancho de banda, solo ciertas aplicaciones están optimizadas para funcionar con datos satelitales. Entre ellas se encuentran Google Maps, Messages y Find Hub. Esto asegura que la experiencia sea fluida en tareas esenciales, aunque no reemplaza por completo la conectividad móvil convencional.

Además, la infraestructura está pensada para priorizar funciones básicas como llamadas de emergencia al 911, lo que refuerza su utilidad en contextos críticos.

T-Mobile SpaceX. REUTERS/Mike Blake/File Photo
T-Mobile SpaceX. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Lanzamiento y disponibilidad

El servicio T-Satellite fue anunciado oficialmente el 24 de julio de 2025, pero recién comenzará a habilitarse con datos móviles a partir del 1 de octubre. Inicialmente estará disponible en Estados Unidos, aunque T-Mobile adelantó que la cobertura internacional podría explorarse en el futuro junto con otros acuerdos de roaming.

En cuanto a los costos, quienes tengan planes como Go5G Next o Experience Beyond lo recibirán sin cargos adicionales. Otros usuarios podrán acceder al servicio por aproximadamente 10 dólares mensuales, incluso si no son clientes directos de T-Mobile.

Starlink lanza una nueva generación
Starlink lanza una nueva generación de satélites para competir con la fibra óptica. (Foto: Starlink)

Por qué es importante este avance

El acuerdo entre T-Mobile y Starlink representa un paso decisivo en la evolución de las telecomunicaciones. Hasta ahora, la conectividad por satélite estaba reservada a teléfonos especializados o servicios muy limitados. Con T-Satellite, cualquier usuario con un móvil compatible podrá aprovechar esta tecnología sin cambiar de dispositivo.

En un escenario donde la dependencia del smartphone es cada vez mayor, garantizar que herramientas básicas como la mensajería o la navegación sigan funcionando en lugares remotos puede marcar la diferencia tanto en la vida cotidiana como en situaciones de emergencia.

El futuro de la conectividad móvil ya no depende únicamente de las torres terrestres: los satélites ahora son parte de la ecuación, y T-Mobile junto a Starlink han dado el primer gran paso para integrar esta tecnología a dispositivos comunes.

Temas Relacionados

StarlinkCelularesGoogleAppleLo último en tecnología

Últimas Noticias

iOS 26 ya está disponible: cuáles son las novedades de la actualización de Apple para iPhone

La transformación visual conocida como Liquid Glass, nuevas funciones de seguridad y mejoras en accesibilidad destacan en la última versión de iOS, disponible ya a nivel global para todos los modelos compatibles

iOS 26 ya está disponible:

Crear inteligencias artificiales que superen al ser humano es inmoral, señaló el CEO de IA de Microsoft

Mustafa Suleyman, advirtió sobre los peligros éticos, sociales y existenciales que representa la búsqueda de inteligencias artificiales generalistas, pidiendo acuerdos internacionales y límites claros

Crear inteligencias artificiales que superen

Google llega a Windows con una aplicación para PC en la que se podrá gestionar archivos, hacer búsquedas y más

El usuario podrá personalizar atajos, mover y redimensionar la barra de búsqueda según sus preferencias

Google llega a Windows con

La función secreta de Google Maps que pocos usan y cambia cómo caminamos

La función se activa desde un botón con ícono de cámara y transforma la navegación a pie en una experiencia mucho más intuitiva y precisa

La función secreta de Google

Aprende a convertir el viejo smartphone en una cámara de seguridad para el hogar

Los teléfonos móviles obsoletos refuerzan la seguridad doméstica, reducen el desperdicio electrónico y ofrecen opciones remotas para revisar entradas, garajes y pasillos

Aprende a convertir el viejo
ÚLTIMAS NOTICIAS
A pesar de las tasas

A pesar de las tasas altas, las ventas de autos 0 km repuntan 5% en septiembre por la suba del dólar

Juan González, ex asesor de Biden: “En la competencia de EEUU con China, Argentina es un país indispensable”

Kicillof recibió a Ian Moche y envió un mensaje a favor de los derechos de las personas con discapacidad

Descubren un nuevo beneficio de la dieta mediterránea vinculado a la salud bucal

Continúa el retroceso: el consumo cayó 3,2% en agosto, según un informe privado

INFOBAE AMÉRICA
Charlie Kirk o las muertes

Charlie Kirk o las muertes que cambian el mundo

Hollywood demanda a una empresa china de IA por uso ilegal de personajes icónicos

Así empieza el libro sobre León XIV: redes sociales, Whatsapp, política y por qué es el papa para el siglo XXI

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Un día en La Habana

TELESHOW
Antonela Roccuzzo explicó el significado

Antonela Roccuzzo explicó el significado de cada imagen que lleva en la funda de su teléfono celular

Jimena Barón y una mañana al límite: fiebre, obras y puerperio

Daniela Celis se emocionó al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente: “Se iba a quedar”

Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación

L-Gante habló del presunto nuevo noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles: “Es una masa”