One UI 8 de Samsung ya está lista para los dispositivos Galaxy

La principal apuesta de One UI 8 gira en torno a la IA multimodal, que combina capacidades visuales, auditivas y contextuales para facilitar las tareas cotidianas del usuario

Rafael Montoro

Rafael Montoro

One UI 8 prioriza una
One UI 8 prioriza una experiencia personal y segura. (Foto: Samsung)

Samsung anunció el despliegue oficial de One UI 8 para su familia de dispositivos Galaxy, introduciendo capacidades de inteligencia artificial multimodal junto a una experiencia de usuario más intuitiva, proactiva y adaptable.

La actualización, que inicia con la serie Galaxy S25 y se extenderá progresivamente a otros modelos como Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6 y S24 FE, redefine la interacción con el ecosistema Galaxy al combinar sugerencias personalizadas, herramientas creativas y una avanzada protección de datos.

Qué novedades trae One UI 8 para los dispositivos Galaxy

La principal apuesta de One UI 8 gira en torno a la inteligencia artificial multimodal, que combina capacidades visuales, auditivas y contextuales para facilitar las tareas cotidianas del usuario.

One UI 8 de Samsung
One UI 8 de Samsung ya está lista para los dispositivos Galaxy (Samsung)

Funcionalidades como Gemini Live permiten interactuar con la IA de forma natural en tiempo real, mientras que herramientas como Circle to Search con Google proporcionan ayuda instantánea durante juegos o navegación, con posibilidades de traducción de textos en pantalla al momento.

La interfaz incorpora Now Bar y Now Brief, módulos que muestran actividad en tiempo real de apps y actualizaciones personalizadas, respectivamente. Esto abarca desde datos de tráfico y recordatorios, hasta recomendaciones de música, videos y salud integrados con el Galaxy Watch.

Al mismo tiempo, la seguridad es reforzada con innovaciones como Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) y el sistema Knox Matrix, que automatizan la protección y las notificaciones frente a riesgos en los dispositivos conectados a la cuenta Samsung.

One UI 8 de Samsung
One UI 8 de Samsung ya está lista para los dispositivos Galaxy (Samsung)

El apartado de personalización es otro de sus pilares. Todo, desde el diseño del reloj —ajustable en fuente, tamaño y color— hasta la FlexWindow y fondos de pantalla sugeridos, puede configurarse al gusto del usuario, incluso usando imágenes seleccionadas automáticamente de la galería.

IA, seguridad y personalización: los tres pilares de One UI 8

One UI 8 prioriza una experiencia personal y segura. La IA multimodal no solo facilita la comunicación y la creatividad —con herramientas como el Borrador de audio, Asistente de escritura y Estudio de retratos para mascotas—, sino que anticipa necesidades y rutinas, generando sugerencias adaptadas al contexto del usuario mediante el Personal Data Engine (PDE) de Galaxy.

A nivel de protección, One UI 8 introduce tecnología de cifrado avanzada y defensa poscuántica en el sistema Wi-Fi Segura, potenciando la privacidad en redes públicas. También cierra automáticamente sesiones de dispositivos ante cualquier amenaza detectada y restringe el acceso a datos confidenciales a nivel de aplicación, blindando la seguridad en todo momento.

Otro aspecto clave es la optimización de la experiencia para múltiples formatos y tamaños de pantalla. Las funciones de split view y ventanas flotantes, junto con asistencias específicas para Fold, Flip y tablets, garantizan que la multitarea y la creatividad fluyan sin obstáculos. El modo Multipantalla aprovecha Galaxy AI para arrastrar textos e imágenes entre apps, haciendo más fluido el trabajo colaborativo y el uso personal.

One UI 8 de Samsung
One UI 8 de Samsung ya está lista para los dispositivos Galaxy (Foto: SammyFans)

Qué tipos de celulares ofrece Samsung

Samsung ofrece una amplia variedad de celulares para diferentes necesidades y presupuestos. En la gama alta destacan los modelos Galaxy S y Galaxy Z Fold/Flip, diseñados para usuarios que buscan alta potencia, pantallas de máxima calidad, cámaras avanzadas e innovación como los teléfonos plegables.

Para quienes prefieren un equilibrio entre prestaciones y precio, la serie Galaxy A resulta una opción popular. Estos dispositivos cuentan con buenas cámaras, autonomía de batería y rendimiento sólido, adaptándose tanto para el trabajo como para el entretenimiento diario sin requerir una gran inversión.

Por otro lado, la línea Galaxy M está enfocada en ofrecer baterías de larga duración y especificaciones competitivas a precios accesibles. Cada serie de Samsung está pensada para responder a distintos estilos de vida y demandas tecnológicas, asegurando que haya un celular adecuado para cada tipo de usuario en el mercado actual.

