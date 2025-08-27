Samsung confirma la llegada de One UI 8: fecha de lanzamiento y todas sus novedades

Samsung lanzará la actualización de One UI 8. (Foto: Samsung)

La espera llega a su fin. Samsung ha confirmado que One UI 8, la próxima gran actualización de su capa de personalización basada en Android 16, estará disponible a partir de septiembre. El despliegue iniciará con los modelos más recientes de la familia Galaxy S25 y, en las semanas siguientes, alcanzará a más de 50 dispositivos de la marca, incluyendo smartphones plegables, series Galaxy A, F, M y tablets de la línea Galaxy Tab.

La compañía surcoreana busca con esta nueva versión dejar atrás los retrasos y problemas que marcaron el despliegue de One UI 7 durante la primera mitad de 2025. En esta ocasión, el calendario de distribución promete ser más ágil y amplio, reforzando la confianza de los usuarios que esperan rapidez y estabilidad en cada nueva actualización.

One UI 8 llega con importantes novedades de software que impactan en la productividad, la personalización y la experiencia multitarea. Además, integra mejoras en herramientas que los usuarios de Samsung Galaxy ya conocen, como Samsung DeX, Quick Share y Now Bar, pero con funciones optimizadas para aprovechar al máximo las capacidades de los dispositivos.

One UI 8 empezará su despliegue en septiembre con la serie Galaxy S25. (Samsung)

Un lanzamiento clave para Samsung

El anuncio de One UI 8 se produjo en paralelo con la presentación de los nuevos Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, consolidando a esta actualización como un movimiento estratégico. A diferencia de lo ocurrido con One UI 7, que experimentó pausas y retrasos por fallas de rendimiento, la compañía asegura que el despliegue de One UI 8 será escalonado pero constante, comenzando en septiembre y extendiéndose en los meses siguientes.

Los primeros equipos en recibir la actualización serán los Galaxy S25 Ultra, S25+, S25 y S25 Edge. A continuación, se sumarán los Galaxy S24, los plegables Z Fold6 y Z Flip6, y posteriormente modelos de gamas medias como los Galaxy A56, A55 y A54, entre otros. En paralelo, también se actualizarán tablets como la Galaxy Tab S10 Ultra y varios modelos de la serie Tab S9 y Tab S8.

Samsung traerá una nueva actualización en setiembre. (Foto: Samsung)

Las principales novedades de One UI 8

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra el nuevo modo multitarea “90:10”, que permite dividir la pantalla de una forma distinta a la tradicional vista en paralelo. Esta función brinda a los usuarios la posibilidad de usar una aplicación en un formato principal y otra en un panel reducido, optimizando el uso de pantallas grandes como las de los Galaxy Fold y las Galaxy Tab.

También se renueva Quick Share, la herramienta para compartir archivos entre dispositivos, que ahora mejora la velocidad de transferencia y la compatibilidad con más sistemas operativos. En cuanto a Samsung DeX, se añaden ajustes que permiten una experiencia más fluida al utilizar un teléfono Galaxy como si fuera un ordenador de escritorio.

La Now Bar, una de las funciones más llamativas introducidas en One UI 7, también recibe mejoras. Esta barra inteligente ahora ofrece más accesos directos personalizables, integración con apps de productividad y una gestión más rápida de las notificaciones.

Conoce la lista de celulares Samsung que se actualizarán con One UI 8. (Foto: SammyFans)

Una lista extensa de dispositivos compatibles

El despliegue de One UI 8 será uno de los más ambiciosos de Samsung hasta la fecha. En total, más de 50 dispositivos Galaxy recibirán la actualización, incluyendo smartphones de gama alta como los Galaxy S22 Ultra y Galaxy S23 Ultra, plegables como los Z Fold4 y Z Flip4, y modelos de gama media y entrada como los Galaxy A15, A25 y M34.

La lista también abarca tablets de alto rendimiento como la Galaxy Tab S10 Ultra, la Tab S10 FE+ y los modelos de la serie Tab S9 y S8, lo que refleja la intención de Samsung de mantener un ecosistema actualizado y homogéneo.