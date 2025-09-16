Los empleos que podrían desaparecer en 2030, según profesor de la Universidad de Louisville

La inteligencia artificial podría acabaría con el 99 % del trabajo humano. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el futuro del trabajo se intensifica a medida que los avances en inteligencia artificial (IA) se aceleran. Roman Yampolskiy, profesor de informática en la Universidad de Louisville y creador del término “seguridad de la IA”, advirtió que la llegada de una inteligencia artificial general —un sistema con capacidades cognitivas equiparables a las humanas— podría producir un colapso laboral sin precedentes.

Según sus estimaciones, este tipo de tecnología podría desarrollarse en 2027 y comenzar a ser implementada masivamente por empresas hacia 2030. Para ese momento, Yampolskiy prevé que hasta el 99% de los trabajadores serían reemplazados por sistemas inteligentes. “En cinco años veremos una tasa de desempleo sin precedentes”, señaló en una reciente entrevista en el pódcast Diario de un CEO.

La inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés) se diferencia de los sistemas actuales porque no está limitada a tareas específicas, sino que sería capaz de realizar cualquier actividad intelectual al nivel de un ser humano. Esto incluye desde labores administrativas hasta funciones creativas y científicas, lo que, de confirmarse, impactaría directamente en millones de empleos.

Yampolskiy advirtió que, si este escenario se materializa, los gobiernos enfrentarán un reto mayúsculo para gestionar el desempleo masivo. La sustitución de la fuerza laboral tradicional por algoritmos y máquinas inteligentes podría derivar en una crisis social y económica a escala global.

Voces que llaman a la cautela

No obstante, otros especialistas sostienen que el impacto, aunque significativo, no será tan inmediato ni absoluto. Adam Dorr, investigador en RethinkX, proyecta que una caída drástica en el empleo podría darse recién en 2045.

En su análisis, ciertos oficios manuales —como la plomería o trabajos de reparación— se mantendrían al margen de esta disrupción tecnológica, dado que requieren de habilidades físicas y contextuales difíciles de replicar en una máquina.

Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la IA”, comparte esta visión. El científico británico advierte que sectores como los centros de llamadas y algunos servicios de asistencia legal sí están en riesgo, pero coincide en que los oficios prácticos tendrán mayor resistencia frente a la automatización.

Las profesiones más expuestas

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, añadió que los trabajadores de oficina de nivel inicial serán de los primeros en verse desplazados por sistemas automatizados. Se trata de empleos de “cuello blanco” en áreas administrativas y de soporte, cuya carga operativa puede ser fácilmente asumida por algoritmos entrenados para gestionar datos, elaborar reportes y realizar análisis básicos.

En contraste, funciones que demandan contacto humano directo, como la atención médica o la educación presencial, podrían resistir más tiempo a la automatización completa.

Optimismo frente a la transformación

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, adopta una postura menos pesimista. A su juicio, aunque la IA eliminará ciertos roles, también impulsará la creación de nuevas oportunidades laborales que hoy aún no existen. Según el ejecutivo, la clave estará en la capacidad de adaptación de la sociedad para desarrollar puestos ligados a la supervisión, la ética y la gestión de estas herramientas.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Yann LeCun, jefe científico de IA en Meta, comparten este enfoque. Ambos consideran que la IA transformará profundamente la forma en que se trabaja, pero insisten en que no reemplazará de manera absoluta a los seres humanos. Más bien, facilitará procesos, aumentará la productividad y reducirá la necesidad de personal en ciertas áreas, aunque siempre será necesaria la participación de un operador o especialista que supervise la labor de las máquinas.

Un debate abierto

Las posiciones encontradas reflejan la incertidumbre que rodea al futuro del empleo en la era de la inteligencia artificial. Mientras unos anticipan un colapso inminente en menos de una década, otros plantean un horizonte más gradual en el que la tecnología y los humanos convivan en esquemas laborales híbridos.

Lo que parece indiscutible es que la inteligencia artificial, en cualquiera de sus etapas de desarrollo, continuará transformando el mercado laboral. Gobiernos, empresas y trabajadores deberán prepararse para gestionar el impacto de una herramienta que promete redefinir las bases de la productividad y el empleo en todo el mundo.