Cuánto vale actualmente el Nokia 1100, la legendaria ‘flecha’

El Nokia 1100 debutó en el mercado en el año 2003, antes de que existan los smartphones. (Foto: Pixabay)

El Nokia 1100, conocido como la legendaria ‘flecha’, mantiene su estatus como el celular más vendido de la historia y se ha convertido en un objeto de colección buscado tras dos décadas de su lanzamiento. Presentado en 2003, el dispositivo combinaba simplicidad, resistencia y un precio accesible, alcanzando 250 millones de unidades vendidas en solo seis años. Hoy, encontrar un Nokia 1100 nuevo es posible, pero su valor ha cambiado en el mercado actual.

Cuál es el precio actual del Nokia 1100

En su lanzamiento original, el Nokia 1100 costaba cerca de 100 dólares, permitiendo que millones de usuarios de todo el mundo pudieran acceder a un móvil confiable y robusto. Actualmente, y según lo reportado por eBay, el teléfono puede encontrarse por alrededor de 84 dólares, específicamente en versiones nuevas, sin uso y aún selladas en su caja original.

Estos ejemplares de colección suelen estar conservados como salieron de fábrica —sin abrir y en perfecto estado—, aunque generalmente no incluyen cargador.

Muchos recuerdan al Nokia 1100 por el juego de la viborita. (Nokia)

El valor no solo radica en su rareza, sino en el carácter simbólico que representa en la historia de la telefonía móvil. El Nokia 1100 fue apreciado inicialmente por su batería de larga duración, linterna incorporada, carcasa resistente con bordes antideslizantes y teclado de silicona fácil de usar, cualidades que sellaron su éxito global.

Características técnicas y legado del Nokia 1100

El Nokia 1100 era un teléfono pensado para la funcionalidad cotidiana: ofrecía recordatorios, despertador, calculadora, juegos clásicos como Snake y una autonomía capaz de durar días sin necesidad de recarga. Su accesibilidad económica lo posicionó como la opción ideal en mercados que buscaban dispositivos básicos pero fiables.

A lo largo de los años, el modelo demostró una durabilidad frente a caídas e inclemencias superiores a la media, lo que contribuyó a su imagen de “indestructible”. Gracias a esto, superó en ventas a modelos como el Motorola RAZR y superó con creces incluso a su sucesor, el Nokia 1110.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Un hito antes de la llegada del smartphone

El dominio del Nokia 1100 coincidió con la última etapa de popularidad de los teléfonos de funciones básicas. Su lanzamiento en 2003 precedió al debut del primer iPhone en 2007, presentado por Steve Jobs como una revolución que fusionaba teléfono, iPod y acceso a internet en un solo equipo de pantalla táctil.

Este cambio marcó el inicio de la era de los smartphones y dejó atrás la época de dispositivos simples, resistentes y de larga vida útil.

Mientras el Nokia 1100 sigue siendo símbolo de confiabilidad y sencillez, el iPhone desplazó el paradigma hacia móviles multifuncionales, abriendo paso a la conectividad y el ecosistema digital actual.

Qué productos de Nokia se pueden encontrar actualmente en el mercado

Nokia, una marca histórica en el sector de las telecomunicaciones, sigue presente en el mercado con una gama diversificada de productos. Entre sus ofertas principales destacan los teléfonos móviles de diferentes gamas.

La línea Nokia G y Nokia X agrupa smartphones con sistema operativo Android dirigidos a quienes buscan dispositivos confiables, actualizaciones periódicas de seguridad y una experiencia de usuario sencilla. Estos modelos combinan cámaras de buena calidad, pantallas amplias y baterías de larga duración a precios competitivos.

Además de smartphones, Nokia mantiene su apuesta por los teléfonos básicos o feature phones, conocidos por su resistencia y autonomía. Modelos como el Nokia 105 y Nokia 3310 modernizado se encuentran entre los favoritos de quienes requieren un móvil solo para llamadas y mensajes, sin funciones avanzadas.

Fuera del segmento móvil, Nokia desarrolla soluciones para infraestructura de redes, como equipos de conectividad 5G, routers, y servicios empresariales. Esta orientación la posiciona no solo como opción para usuarios finales, sino también como un socio clave en el desarrollo de tecnologías de comunicación para operadores y empresas en todo el mundo.