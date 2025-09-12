Cuándo se lanzó el Nokia 1100 y cuánto vale hoy

Muchos recuerdan al Nokia 1100 por el juego de la viborita. (Nokia)

El Nokia 1100, lanzado en agosto de 2003, se convirtió en uno de los celulares más populares de su época gracias a su diseño sencillo y funcionalidad práctica.

Entre las características que lo hicieron destacar estaban su batería de larga duración, la linterna incorporada, una cubierta resistente con bordes antideslizantes, además de una alfombrilla de silicona con teclas grandes y fáciles de usar.

Incluía funciones básicas, pero útiles, como recordatorios y despertador, lo que lo convirtió en un dispositivo confiable y accesible para millones de usuarios en todo el mundo.

Gracias a estas cualidades, el dispositivo se convirtió en el teléfono más vendido de la historia, con 250 millones de unidades colocadas en solo seis años, de acuerdo con un análisis de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

Cuánto vale hoy el Nokia 1100

Hoy en día, el Nokia 1100 se ofrece en eBay como un auténtico artículo de colección. En esta plataforma es posible encontrar unidades totalmente nuevas, con la caja sellada, a un precio aproximado de 84 dólares.

Según la descripción del vendedor, se trata de un producto nuevo, sin uso, sin abrir y en perfecto estado, conservado en su empaque original, tal como se distribuía en tiendas minoristas. Sin embargo, este ejemplar en particular no incluye cargador.

Cuánto costaba el Nokia 1100 cuando salió al mercado

El Nokia 1100 salió al mercado en agosto de 2003, en un momento de cambio para la industria móvil. Su precio rondaba los 100 dólares.

Este celular ahora se vende como un artículo de colección. (eBay)

Mientras otras compañías apostaban por incorporar pantallas a color y cámaras, Nokia optó por un enfoque distinto: lanzar un modelo sencillo, económico y de fácil acceso.

La estrategia tenía como propósito ganar terreno en mercados emergentes y atender a usuarios que valoraban más la resistencia y la practicidad que las funciones avanzadas.

Al mantener un costo asequible, la marca facilitó la masificación del teléfono y cimentó su éxito mundial, especialmente en regiones como América Latina, Asia y África.

Por qué el Nokia 1100 fue tan popular

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Su éxito no radicó en funciones avanzadas, sino en su diseño simple y su capacidad de responder a las necesidades básicas de comunicación en un momento en que la industria empezaba a explorar pantallas a color y cámaras.

Este dispositivo destacó por su batería de larga duración, una linterna incorporada muy útil en contextos con cortes de energía, y una cubierta resistente con bordes antideslizantes que lo hacía ideal para un uso cotidiano sin preocupaciones.

Además, incluía funciones prácticas como despertador y recordatorios, suficientes para millones de usuarios que priorizaban la durabilidad y la facilidad de uso frente a la sofisticación tecnológica.

Cuándo se presentó el primer iPhone

El primer iPhone fue presentado el 9 de enero de 2007 por Steve Jobs, cofundador de Apple, durante la conferencia Macworld en San Francisco.

El primer iPhone de lanzó cuatro años después del Nokia 1100. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

Aquel evento se convirtió en un momento histórico para la industria tecnológica, ya que Jobs describió el dispositivo como la combinación de tres productos en uno: un reproductor de música iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo de comunicación por internet.

El lanzamiento marcó un antes y un después en la forma en que las personas se relacionaban con la tecnología. A diferencia de los teléfonos de la época, el iPhone eliminó el teclado físico y apostó por una pantalla táctil capacitiva que permitía interactuar directamente con los dedos.

Meses después de su presentación, el dispositivo llegó al mercado el 29 de junio de 2007, consolidándose rápidamente como un éxito de ventas y sentando las bases de la era de los teléfonos inteligentes modernos.