Microsoft eliminará de Windows un lenguaje de programación de hace 30 años

Más allá del simple desuso, la desaparición de VBScript responde también a motivos de seguridad cibernética. (Techspot)

Microsoft confirmó que avanzará de manera definitiva en la desaparición de uno de los lenguajes de programación más antiguos de su ecosistema: VBScript. Esta herramienta, que ganó popularidad durante las décadas de los 90 y 2000, será eliminada por completo de Windows 11 como parte de una estrategia que responde tanto a razones de obsolescencia como de seguridad.

Si bien la noticia se había anticipado hace algunos meses, los planes de la compañía se aceleraron y el proceso de retirada ya se encuentra en marcha.

Durante la era de Windows XP, VBScript se convirtió en un recurso estándar para automatizar tareas, manipular archivos y hasta modificar el registro del sistema. Su integración automática con aplicaciones como Microsoft Office permitía agilizar procesos complejos con macros y scripts, facilitando el día a día de desarrolladores y usuarios avanzados.

El código VBScript generado. (Microsoft)

No obstante, a medida que evolucionaron los sistemas operativos y las herramientas de programación, el uso de VBScript disminuyó de manera considerable, quedando relegado en versiones más recientes de Windows.

En una reciente publicación en su blog oficial, Microsoft declaró que VBScript es ahora un componente obsoleto y recomendó a los desarrolladores migrar sus proyectos hacia alternativas más modernas para evitar interrupciones en el futuro.

Aunque no existe una fecha exacta para su eliminación completa, la tecnológica informó que a partir de 2027 ya no será posible instalar el componente en Windows; desde entonces, la compatibilidad y el soporte dejarán de estar disponibles.

De la automatización al vector de ataques

Más allá del simple desuso, la desaparición de VBScript responde también a motivos de seguridad cibernética. Durante su larga trayectoria, este lenguaje fue utilizado tanto para fines productivos como para actividades ilegítimas. En los últimos años, numerosos ataques informáticos han explotado vulnerabilidades presentes en su motor de ejecución.

Los hackers usaban este lenguaje para modificar el registro o desactivar el antivirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso representativo ocurrió en 2021, cuando la campaña de phishing “Dridex” empleó archivos VBScript ocultos en documentos para distribuir troyanos, robar credenciales y comprometer equipos a gran escala. Otra técnica explotaba vulnerabilidades del motor de VBScript en Internet Explorer, permitiendo la ejecución remota de código y facilitando la infiltración de sistemas.

Consciente de estos riesgos, Microsoft enfatizó la necesidad de avanzar hacia entornos más seguros. En Office, la compañía recomienda actualizar a las versiones más recientes y aprovechar las clases RegExp integradas, aunque este cambio implica migrar a Microsoft 365, el servicio por suscripción de la marca.

Si bien algunos usuarios aún emplean VBScript para automatización de procesos en Office clásico, los expertos coinciden en que adoptar alternativas contemporáneas como PowerShell, JavaScript o macros avanzadas es la mejor ruta.

Un repaso histórico y el cronograma de eliminación

VBScript (Visual Basic Scripting Edition) vio la luz en 1996 como un derivado de Visual Basic pensado para scripting y automatización. Su principal atractivo radicó en la posibilidad de ejecutar instrucciones línea por línea, sin necesidad de compilación, lo que simplificó el trabajo de quienes buscaban manipular elementos del sistema operativo o desarrollar pequeños scripts para automatización.

VBScript fue muy utilizado en Windows XP. (Microsoft)

En sus mejores tiempos, resultó clave para personalizaciones en Windows 98, Windows XP y para la creación de contenido dinámico en páginas web rindiendo bajo Internet Explorer.

Por otro lado, la facilidad de VBScript para integrarse con Office lo convirtió tanto en un aliado de la productividad como en un vector de riesgo. Los hackers aprovechan esa integración para ocultar códigos maliciosos en documentos y replicar código nocivo a través de memorias USB u otros canales físicos.

El retiro de VBScript se realizará en tres etapas bien diferenciadas:

Fase 1 (hasta 2026-2027): VBScript quedará disponible solo como “Feature on Demand”, es decir, el usuario deberá instalarlo manualmente si desea utilizarlo. Fase 2: El componente será completamente deshabilitado por defecto. Aunque todavía pueda recuperarse, su presencia dejará de ser nativa en la instalación de Windows. Fase 3: Se eliminará en su totalidad a través de una actualización del sistema, culminando su ciclo tras más de treinta años activo.

Este proceso sigue la misma línea adoptada para otras aplicaciones clásicas como WordPad y Paint3D, que también fueron suprimidas para dar paso a nuevas soluciones alineadas con los estándares de seguridad y eficiencia actuales.