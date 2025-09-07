Tecno

La función de Windows 11 que podría poner fin al clic derecho del mouse

Esta herramienta también permite abrir la ubicación del archivo o consultar a Copilot, la IA integrada de Microsoft

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El menú flotante busca simplificar
El menú flotante busca simplificar tareas y reducir la dependencia del tradicional clic derecho. (Foto: Microsoft)

Microsoft avanza en la transformación de la experiencia de usuario con Windows 11. La reciente actualización presentada en el canal para desarrolladores de Windows Insider introduce una característica que podría alterar de forma definitiva la manera en que los usuarios interactúan con el sistema: un menú flotante de acciones rápidas en el Explorador de archivos.

Esta función tiene el potencial de relegar el tradicional clic derecho, un recurso presente desde hace décadas en los sistemas operativos.

De qué se trata la nueva función de Windows 11

La función se integra en el Explorador de archivos de Windows 11 y consiste en un menú emergente que aparece automáticamente al posicionar el cursor sobre cualquier archivo o documento.

Este menú flotante ofrece dos comandos prioritarios: Abrir ubicación y Preguntar a Copilot. La inclusión de estas acciones apunta a simplificar tareas habituales, permitiendo ejecutar acciones frecuentes con mayor rapidez y menor número de clics.

La herramienta está disponible para
La herramienta está disponible para usuarios del programa Insider con la compilación 26220.5790 en el canal de desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalla Microsoft en su blog oficial, el comportamiento de la nueva función es sencillo. Al situarse sobre un archivo, el menú ofrece la posibilidad de abrir la carpeta que lo contiene, lo que facilita el acceso directo al directorio o la gestión de archivos vinculados.

La segunda opción permite recurrir a Copilot, la inteligencia artificial integrada de Microsoft, para solicitar información contextual sobre ese documento. Se trata de un ejemplo concreto del esfuerzo de la compañía por incorporar capacidades de IA en flujos cotidianos del sistema operativo.

Esta expansión de funciones busca que los usuarios dependan menos del menú contextual tradicional (el que aparece con el clic derecho). Desde la llegada de Windows 11, el rediseño de dicho menú recibió críticas por cambiar el acceso a funciones antes esenciales. El menú flotante surge como una respuesta proactiva para optimizar tareas recurrentes y restaurar parte de esa agilidad.

Cómo funcionará y qué requisitos tiene

El menú flotante está disponible para quienes forman parte del programa Insider de Windows y hayan instalado la compilación 26220.5790 (versión 25H2) en el canal de desarrollo (Dev Channel). Según indican las instrucciones de Microsoft, la función se activa automáticamente cuando el usuario inicia sesión con una cuenta de Microsoft.

Por ahora, la función no
Por ahora, la función no está habilitada para cuentas corporativas, educativas ni para usuarios del Espacio Económico Europeo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, no se extiende a cuentas de tipo corporativo o educativas, aunque la empresa prevé ampliar el soporte en actualizaciones futuras.

La implementación de esta herramienta será gradual y podría no estar visible para todos los Insiders simultáneamente, ya que Microsoft utiliza la tecnología llamada “Controlled Feature Rollout”.

El despliegue depende del país de residencia: la función aún no se encuentra disponible para miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), por lo que los usuarios de España, Alemania, Francia, Italia y otros países de la región deberán esperar futuras fases de lanzamiento.

Sobre la posibilidad de personalizar las acciones del menú, Microsoft no ha ofrecido información. Se desconoce si los usuarios podrán ajustar qué comandos aparecen o agregar nuevas funciones, aunque algunos especialistas consideran que un menú editable otorgaría aún mayor valor y flexibilidad al usuario.

La integración de Copilot en
La integración de Copilot en el menú flotante refuerza la apuesta de Microsoft por la inteligencia artificial en Windows 11. (MICROSOFT)

Cuál será la utilidad de Copilot en esta opción de Windows 11

La integración de Copilot representa una apuesta fuerte de Microsoft por incorporar inteligencia artificial en procesos básicos del sistema operativo. Al elegir la opción “Preguntar a Copilot” desde el menú flotante, el usuario podrá recibir respuestas acerca del contenido o los metadatos del archivo seleccionado, solicitar resúmenes, búsquedas automáticas o incluso instrucciones sobre acciones posteriores a realizar.

Esta funcionalidad amplía las capacidades tradicionales del Explorador, que hasta el momento se limitaba a ofrecer información básica mediante el panel lateral o ventanas emergentes.

Microsoft busca que los usuarios de Windows 11 interactúen cada vez más con el asistente virtual, delegando en la IA tareas antes manuales o repetitivas.

Temas Relacionados

Windows 11ComputadoresMicrosoftWindowsTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo limpiar correctamente un computador portátil: estos son los implementos ideales

El teclado y la pantalla son las partes que más acumulan suciedad y requieren cuidados específicos

Cómo limpiar correctamente un computador

Modo agenda de WhatsApp: qué es y cómo activarlo para organizar las tareas del día a día

La función de chat personal ofrece almacenamiento sincronizado y seguro en todos los dispositivos

Modo agenda de WhatsApp: qué

El auge de las “parejas virtuales” entre los jóvenes y sus efectos en la salud mental

Un estudio revela cómo personas de entre 18 y 29 años buscan compañía emocional en chatbots y plataformas digitales, generando nuevas dinámicas afectivas y planteando interrogantes sobre el impacto emocional y social de estas prácticas

El auge de las “parejas

Este ajuste al HDMI mejora la calidad de la imagen y el sonido del televisor con facilidad

El uso de cables HDMI certificados y la selección del puerto adecuado son el primer paso para tener la mejor experiencia en casa

Este ajuste al HDMI mejora

El 90% de trabajadores tecnológicos planean cambiar de empleo en Colombia y el sueldo no es el motivo

La falta de cultura interna y planes de carrera claros puede provocar la pérdida de talento clave en el sector

El 90% de trabajadores tecnológicos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luna de Sangre 2025: dónde

Luna de Sangre 2025: dónde es posible observar el eclipse lunar total de septiembre

Recomendaciones de expertos para lograr el consumo diario ideal de agua y sus efectos en la salud integral

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: pasado el mediodía, la participación electoral no llegaba al 30% del padrón

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: un joven salió corriendo para no ser presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a cumplir con esa función

Insólito robo en una farmacia de La Plata: ladrones armados se llevaron 4700 pastillas de clonazepam

INFOBAE AMÉRICA
Trump dijo estar listo para

Trump dijo estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia después del mayor ataque aéreo contra Ucrania

Severos problemas de conectividad en Asia y Medio Oriente por cortes de cables submarinos en el Mar Rojo

Tras la censura en Washington, la obra más polémica de Amy Sherald encuentra nuevo hogar

El Ejército de Israel destruyó otro edificio utilizado por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza

El auge de las “parejas virtuales” entre los jóvenes y sus efectos en la salud mental

TELESHOW
La emotiva reaparición pública de

La emotiva reaparición pública de Gustavo Yankelevich junto a Valentín Yan a más de un mes de la muerte de su nieta

Luciano Cáceres habló de su relación con Gloria Carrá luego de 10 años de su conflictiva separación

Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"

La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes