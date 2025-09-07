La función de Windows 11 que podría poner fin al clic derecho del mouse

El menú flotante busca simplificar tareas y reducir la dependencia del tradicional clic derecho. (Foto: Microsoft)

Microsoft avanza en la transformación de la experiencia de usuario con Windows 11. La reciente actualización presentada en el canal para desarrolladores de Windows Insider introduce una característica que podría alterar de forma definitiva la manera en que los usuarios interactúan con el sistema: un menú flotante de acciones rápidas en el Explorador de archivos.

Esta función tiene el potencial de relegar el tradicional clic derecho, un recurso presente desde hace décadas en los sistemas operativos.

De qué se trata la nueva función de Windows 11

La función se integra en el Explorador de archivos de Windows 11 y consiste en un menú emergente que aparece automáticamente al posicionar el cursor sobre cualquier archivo o documento.

Este menú flotante ofrece dos comandos prioritarios: Abrir ubicación y Preguntar a Copilot. La inclusión de estas acciones apunta a simplificar tareas habituales, permitiendo ejecutar acciones frecuentes con mayor rapidez y menor número de clics.

La herramienta está disponible para usuarios del programa Insider con la compilación 26220.5790 en el canal de desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalla Microsoft en su blog oficial, el comportamiento de la nueva función es sencillo. Al situarse sobre un archivo, el menú ofrece la posibilidad de abrir la carpeta que lo contiene, lo que facilita el acceso directo al directorio o la gestión de archivos vinculados.

La segunda opción permite recurrir a Copilot, la inteligencia artificial integrada de Microsoft, para solicitar información contextual sobre ese documento. Se trata de un ejemplo concreto del esfuerzo de la compañía por incorporar capacidades de IA en flujos cotidianos del sistema operativo.

Esta expansión de funciones busca que los usuarios dependan menos del menú contextual tradicional (el que aparece con el clic derecho). Desde la llegada de Windows 11, el rediseño de dicho menú recibió críticas por cambiar el acceso a funciones antes esenciales. El menú flotante surge como una respuesta proactiva para optimizar tareas recurrentes y restaurar parte de esa agilidad.

Cómo funcionará y qué requisitos tiene

El menú flotante está disponible para quienes forman parte del programa Insider de Windows y hayan instalado la compilación 26220.5790 (versión 25H2) en el canal de desarrollo (Dev Channel). Según indican las instrucciones de Microsoft, la función se activa automáticamente cuando el usuario inicia sesión con una cuenta de Microsoft.

Por ahora, la función no está habilitada para cuentas corporativas, educativas ni para usuarios del Espacio Económico Europeo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, no se extiende a cuentas de tipo corporativo o educativas, aunque la empresa prevé ampliar el soporte en actualizaciones futuras.

La implementación de esta herramienta será gradual y podría no estar visible para todos los Insiders simultáneamente, ya que Microsoft utiliza la tecnología llamada “Controlled Feature Rollout”.

El despliegue depende del país de residencia: la función aún no se encuentra disponible para miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), por lo que los usuarios de España, Alemania, Francia, Italia y otros países de la región deberán esperar futuras fases de lanzamiento.

Sobre la posibilidad de personalizar las acciones del menú, Microsoft no ha ofrecido información. Se desconoce si los usuarios podrán ajustar qué comandos aparecen o agregar nuevas funciones, aunque algunos especialistas consideran que un menú editable otorgaría aún mayor valor y flexibilidad al usuario.

La integración de Copilot en el menú flotante refuerza la apuesta de Microsoft por la inteligencia artificial en Windows 11. (MICROSOFT)

Cuál será la utilidad de Copilot en esta opción de Windows 11

La integración de Copilot representa una apuesta fuerte de Microsoft por incorporar inteligencia artificial en procesos básicos del sistema operativo. Al elegir la opción “Preguntar a Copilot” desde el menú flotante, el usuario podrá recibir respuestas acerca del contenido o los metadatos del archivo seleccionado, solicitar resúmenes, búsquedas automáticas o incluso instrucciones sobre acciones posteriores a realizar.

Esta funcionalidad amplía las capacidades tradicionales del Explorador, que hasta el momento se limitaba a ofrecer información básica mediante el panel lateral o ventanas emergentes.

Microsoft busca que los usuarios de Windows 11 interactúen cada vez más con el asistente virtual, delegando en la IA tareas antes manuales o repetitivas.