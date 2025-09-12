Universal+ lanzó ´Katy Perry: Night of a Lifetime’, un show completo con sus mejores éxitos

Es uno de los íconos de la música que se hizo popular en la década de los 2000. (Universal)

Universal+ anunció el estreno del espectáculo “Katy Perry: Night of a Lifetime”, que revive los grandes éxitos de la cantante estadounidense filmada en el Central Hall Westminster de Londres. Se trata de un recital en el que la artista ofrece un repaso por su trayectoria y da a conocer su séptimo álbum de estudio, 143, todo en el marco de un especial para despedir el año 2024.

La plataforma ya permite ver de forma exclusiva este show musical, caracterizado por un despliegue escénico innovador, vestuarios a tono con cada etapa profesional y una realización técnica orientada a la experiencia sensorial.

Katy Perry, considerada una de las figuras más influyentes de la música pop de la última década, explora nuevos conceptos visuales y musicales, consolidando su regreso a los escenarios internacionales.

Qué ofrece el show “Katy Perry: Night of a Lifetime” disponible en Universal+

Es un espacio donde la artista muestra todo su repertorio musical y artístico. (Foto: Universal+)

El recital, grabado ante público en Londres, reúne una selección con las canciones más reconocidas de la trayectoria de Katy Perry, entre ellas “Firework”, “E.T.”, “Dark Horse”, “Part of Me”, “Roar” y “Woman’s World”.

En esta ocasión, la artista estrena en vivo composiciones de su nuevo disco 143, un trabajo enfocado en el empoderamiento femenino y los vínculos afectivos desde una perspectiva contemporánea.

También, el espectáculo actúa como un resumen de las distintas etapas musicales de Perry, cuyo debut profesional ocurrió con Katy Hudson en 2001, aunque su proyección internacional inició en 2008 mediante el álbum One of the Boys.

La producción destaca el histrionismo que caracteriza al disco Teenage Dream y propone un puente hacia el tono futurista de 143, marcando la evolución visual y conceptual de la cantante.

Cómo ha sido la trayectoria de Katy Perry hasta llegar a realizar este show

Ha sido galardonada con múltiples premios a lo largo de su trayectoria. (Foto: Universal+)

La carrera de Katy Perry estuvo marcada, en primera instancia, por éxitos de fuerte impacto en las listas estadounidenses. Según Universal+, el sencillo “I Kissed a Girl” encabezó el Billboard Hot 100, mientras que “Hot n Cold” alcanzó el puesto tres de ese ranking.

A partir de ese momento, Perry afianzó su lugar en la industria con álbumes como Teenage Dream, que incluyó composiciones como “California Gurls” y “Last Friday Night (T.G.I.F.)”, ambas posicionadas como referentes del pop internacional.

Además, este show presenta memorables versiones de los mayores hits de su discografía junto con un adelanto del repertorio que compone el “Lifetimes Tour”, la gira mundial que inició en el año 2025. Esta gira comenzó en México y tiene escalas confirmadas en Estados Unidos, Australia, Canadá, Argentina, Brasil y Chile.

Cuáles son las historias detrás de los éxitos más reconocidos de Katy Perry

Cada sencillo de la artista ha dejado huella en diferentes generaciones. (Foto: Universal+)

Buena parte del atractivo de este especial reside en el abordaje sobre la génesis y el significado de las canciones más populares de Perry.

Según destaca Universal+, “Teenage Dream” nació de la intención de escribir sobre la adolescencia junto a la compositora Bonnie McKee. La letra remite a momentos de juventud vinculados con el amor y la vida nocturna, mientras el sonido adopta elementos del electropop.

En el caso de “Firework”, Perry plasmó un mensaje de autovaloración y resiliencia, con el objetivo de transmitir al público la importancia de perseverar. El tema formó parte de series y películas y fue candidato a dos premios Grammy en las categorías Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación Solista Pop.

Por su parte, “Roar” se centra en el desafío a los rechazos y la auto-superación. La canción escaló al primer puesto del Billboard Hot 100 y fue nominada a dos Grammy: Mejor Interpretación Solista Pop y Mejor Canción del Año.

Cómo ver el especial de Katy Perry en Universal+

Es necesario descargar el servicio a través de tiendas oficiales. (Foto: Europa Press)

La transmisión exclusiva de “Katy Perry: Night of a Lifetime” está disponible en la plataforma Universal+. Los suscriptores pueden acceder al contenido desde cualquier dispositivo u ordenador compatible.

Se debe buscar la aplicación en la tienda correspondiente, Google Play Store en Android, App Store en iPhone o iPad, ingresando “Universal+” en el buscador, y seleccionar la opción de descargar e instalar.

Para quienes utilicen un televisor inteligente, el procedimiento es ingresar a la sección de aplicaciones del sistema, localizar “Universal+” y ejecutar la instalación siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla.

Este acceso multiplataforma permite ver el recital completo desde cualquier ubicación, siempre que se cuente con conexión a internet y una suscripción activa a la plataforma del servicio.