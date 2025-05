Katy Perry engañó a muchos durante la Met Gala usando inteligencia artificial

La cantante publicó la imagen en su Instagram y a pesar de que en la descripción aclaró que no fue al evento, algunos cayeron en la broma. (Instagram: katyperry)

Katy Perry “asistió” a la Met Gala 2025, o al menos eso creyeron muchos después de que la propia cantante publicara en Instagram una imagen suya en la alfombra de este año. Sin embargo, la fotografía era un montaje generado con inteligencia artificial.

La artista, que semanas atrás visitó el espacio exterior, aclaró la situación con un mensaje en su publicación: “No pude ir al Met, estoy en ‘The Lifetimes Tour’. Nos vemos en Houston mañana, en la vida real”.

En el mismo carrusel, compartió reacciones de sus seguidores en X (antes Twitter), sorprendidos por su supuesta aparición en el evento. Uno de ellos escribió: “Una cosa sobre mí: siempre voy a caer por la Katy Perry hecha con IA en la Met”.

En la imagen generada por inteligencia artificial, se ve a Perry luciendo un traje negro que intenta alinearse con la temática de este año: ‘Superfine: Tailoring Black Style’, una propuesta que rinde homenaje a las contribuciones de la comunidad negra a la alta moda.

En 2024, la cantante también publicó una imagen generada por IA en ocasión de la Met Gala. (Instagram: katyperry)

Este episodio recordó a un caso similar ocurrido en 2024, cuando también circularon en redes fotografías de la cantante en la Met Gala.

En esa ocasión, la imagen mostraba a Katy Perry con un vestido blanco adornado con flores en el corset y en la cola, igualmente generado por IA. La temática de ese año fue ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’.

En ese momento, Katy Perry escribió como descripción de su publicación: “No pude ir al Met, tenía que trabajar”, y colocó como ubicación “Metaverso”, haciendo alusión al carácter virtual de su aparición.

Cómo identificar una imagen generada por IA

La misma cantante reconoció en Instagram que no había asistido al evento. REUTERS/Mario Anzuoni

Para identificar una imagen generada por inteligencia artificial, es fundamental prestar atención a los detalles. En el caso de las fotografías falsas de Katy Perry en la Met Gala de 2024 y 2025, conviene observar cuidadosamente el fondo, especialmente a los fotógrafos que aparecen detrás.

Es posible notar que algunos rostros están distorsionados o que las manos presentan formas inusuales. Si la atención se centra únicamente en la figura principal, en este caso Katy Perry, estos errores pueden pasar desapercibidos, ya que ella luce convincente y realista.

Además, es importante verificar la información. En este caso particular, la propia cantante aclaró, a su manera, que no había asistido al evento, lo que confirma que la imagen no era auténtica.

En contextos diferentes a la Met Gala, otra forma de detectar si una imagen fue generada con inteligencia artificial es comprobar si lleva una etiqueta visible, como ‘hecho con IA’, que algunas plataformas o creadores incluyen para señalar su origen.

Katy Perry visitó el espacio exterior junto con la compañía aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos. Blue Origin/Handout via REUTERS

Katy Perry visitó el espacio exterior

El 14 de abril de 2025, la cantante estadounidense Katy Perry participó en un vuelo suborbital organizado por Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos.

La misión NS-31 tuvo una duración de 10 minutos y 21 segundos, alcanzando una altitud superior a los 100 kilómetros, cruzando así la línea de Kármán, considerada el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior.

La tripulación estuvo compuesta exclusivamente por mujeres, incluyendo a la periodista Gayle King, la activista Amanda Nguyen, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la productora Kerianne Flynn y la piloto Lauren Sánchez, quien también es pareja de Bezos. Este vuelo representó el primero con una tripulación totalmente femenina desde 1963.

Durante el vuelo, Perry interpretó la canción ‘What a Wonderful World’ de Louis Armstrong y mostró una margarita en honor a su hija, Daisy. Además, presentó el setlist de su próxima gira ‘The Lifetimes Tour’.

El vuelo concluyó con un aterrizaje exitoso en el desierto de Chihuahua, Texas, donde las tripulantes fueron recibidas por Jeff Bezos y otras personalidades