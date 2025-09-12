Jaguar Land Rover confirma robo de datos tras ciberataque que paralizó su producción

Un miembro del personal trabaja en la línea de producción de la fábrica de Jaguar Land Rover en Solihull, Gran Bretaña. REUTERS/Phil Noble

Jaguar Land Rover ha confirmado que ciertos datos de clientes resultaron afectados tras el ciberataque registrado el pasado 2 de septiembre, incidente que provocó la interrupción temporal de sus operaciones de ventas y producción.

Aunque en un primer momento la compañía británica descartó que existieran pruebas de sustracción de información sensible de clientes, ahora, tras una investigación detallada realizada en conjunto con expertos en ciberseguridad, ha reconocido la posibilidad de filtraciones y se encuentra notificando a los organismos reguladores pertinentes.

La evolución de la investigación emprendida por Jaguar Land Rover —que, según la empresa, “continúa a buen ritmo”— ha permitido identificar indicios de que parte de la información personal de algunos clientes podría haber quedado expuesta como consecuencia del incidente de seguridad digital.

Miembros del personal ensamblan los SUV Range Rover Evoque en la línea de producción de la fábrica Halewood de Jaguar Land Rover en Liverpool, Gran Bretaña. REUTERS/Phil Noble

La compañía ha manifestado: “Como resultado de nuestra investigación en curso, creemos que algunos datos se han visto afectados y estamos informando a los organismos reguladores pertinentes”.

En su comunicado, la automotriz británica ha reiterado su compromiso con la transparencia y la protección de sus usuarios, añadiendo que contactará, en caso necesario, con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.

Además, Jaguar Land Rover ha expresado sus disculpas públicamente por las molestias causadas y ha subrayado que informará sobre los avances conforme progrese la indagación: “Lamentamos mucho la interrupción continua que este incidente está causando y continuaremos actualizando a medida que avance la investigación”.

Se ve el logotipo de una empresa en el frente de un vehículo recién terminado afuera de la fábrica de Jaguar Land Rover en Halewood, Liverpool, Gran Bretaña. REUTERS/Phil Noble

Cómo afectó el ciberataque a la producción y ventas de Jaguar Land Rover

El ataque informático, acaecido el 2 de septiembre, no solo puso en riesgo la privacidad de los clientes, sino que también forzó a Jaguar Land Rover a detener sus actividades comerciales y productivas de forma temporal. La paralización repercutió en toda la cadena de valor de la automotriz durante varios días, impactando la disponibilidad de vehículos y la atención en los puntos de venta al por menor.

Los hechos pusieron de relieve tanto la vulnerabilidad de los procesos digitales en el sector automotor como la relevancia de los planes de contingencia y recuperación ante incidentes de ciberseguridad en la industria. La investigación, apoyada por especialistas externos, sigue adelante para esclarecer la magnitud de la filtración y prevenir incidentes similares en el futuro próximo.

Jaguar Land Rover y los desafíos comerciales ante los aranceles en EE. UU.

Además del ciberataque, Jaguar Land Rover afrontó recientemente desafíos comerciales ligados a los aranceles estadounidenses impuestos por la administración de Donald Trump.

En abril, la empresa anunció la suspensión temporal de los envíos de sus automóviles al mercado estadounidense, uno de los más importantes para la marca, en respuesta a la entrada en vigor de un arancel del 25% sobre la importación de vehículos extranjeros.

Un miembro del personal revisa la pintura de las carrocerías del Range Rover a su paso por el taller de pintura de la fábrica de Jaguar Land Rover en Solihull, Gran Bretaña. REUTERS/Phil Noble

Según un portavoz de JLR: “Estados Unidos es un mercado importante para las marcas de lujo de JLR”. Mientras la compañía trabaja para abordar las nuevas condiciones comerciales con sus socios comerciales, está tomando algunas medidas a corto plazo, incluyendo una suspensión de los envíos en abril.

Qué tipos de vehículos y tecnologías ofrece Jaguar Land Rover en su catálogo

Jaguar Land Rover ofrece una amplia variedad de vehículos de lujo agrupados en dos marcas principales. Bajo la marca Jaguar, se encuentran sedanes deportivos, coupés elegantes y SUV eléctricos que destacan por su diseño sofisticado, desempeño dinámico y avanzada tecnología.

Por su parte, la gama Land Rover incluye SUV premium y todoterrenos icónicos como el Range Rover, el Discovery y el Defender. Estos modelos están diseñados para combinar comodidad, capacidad en terrenos difíciles y un estilo distintivo que los hace reconocibles en todo el mundo.

La compañía también apuesta por la movilidad sostenible con versiones híbridas y completamente eléctricas en ambos catálogos, brindando alternativas para quienes priorizan la eficiencia energética sin renunciar al lujo y las prestaciones que caracterizan a Jaguar Land Rover.