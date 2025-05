Llega Android 16 al HONOR Magic7 Pro: cómo probar primero que todos esta nueva versión

Es uno de los primeros dispositivos en brindar esta opción para los desarrolladores. (Foto: Infobae)

HONOR anunció el inicio de un programa de prueba para la nueva versión del sistema operativo de Google, Android 16, que estará disponible en su dispositivo, el HONOR Magic7 Pro.

Este acceso temprano permitirá a desarrolladores y entusiastas del software móvil evaluar las funcionalidades más recientes de Android, en una versión todavía en fase beta, pero lo suficientemente estable como para explorar sus nuevas posibilidades.

Asimismo, la empresa ya había sido una de las primeras en lanzar la Beta 1 de Android 15 en 2024 para modelos como el Magic6 Pro y el plegable Magic V2. Ahora, con la Beta 3 de Android 16 disponible, quienes tengan un HONOR Magic7 Pro podrán acceder a una experiencia preliminar de la nueva plataforma.

Qué brinda esta versión beta de Android 16 en el HONOR Magic7 Pro

Esta nueva actualización está siendo probada para verificar sus fallas. (Foto: Europa Press)

La versión beta de Android 16 habilita un entorno controlado para que desarrolladores puedan probar sus aplicaciones con las funciones más nuevas del sistema operativo, en un dispositivo optimizado para tareas de alta exigencia como el HONOR Magic7 Pro.

Según la información provista por HONOR, la plataforma permitirá experimentar con nuevas APIs y funciones aún no disponibles en versiones comerciales del sistema. Además, esta edición preliminar adopta una estructura técnica particular: el sistema se instala en una partición de usuario distinta, que no comparte datos con la versión anterior.

De este modo, los datos originales no estarán disponibles en el sistema beta, aunque se mantendrán intactos. A pesar de que la actualización no borra datos, HONOR sugiere realizar una copia de seguridad completa antes de comenzar el proceso.

Cuáles son los pasos para acceder al programa de prueba de Android 16

Hay que acceder desde el sitio web oficial de Honor desde el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso se realiza mediante la página oficial de HONOR, dentro del apartado correspondiente a la Beta 3 de Android 16. Allí se podrá descargar el paquete específico de actualización según el modelo, en este caso, el HONOR Magic7 Pro.

Una vez descargado, el dispositivo guiará al usuario en la instalación a través del panel de notificaciones. Durante el proceso, será posible verificar el progreso de la instalación en tiempo real.

Una vez que la descarga y preparación estén completas, solo hay que reiniciar el teléfono desde el panel para acceder al nuevo sistema operativo. En caso de que el usuario quiera volver atrás, podrá hacerlo desde ese mismo panel, ya sea presionando el botón de “Revertir” o manteniendo presionado el botón de encendido para forzar un reinicio.

Quiénes pueden participar de la beta de Android 16 y qué requisitos hay

Este programa está dirigido principalmente a desarrolladores, aunque cualquier persona con conocimientos técnicos y acceso a un HONOR Magic7 Pro podría instalar la versión.

Es una forma práctica de probar aplicaciones que llegarán en el futuro. (Imagen ilustrativa Infobae)

La iniciativa tiene como objetivo recopilar retroalimentación y detectar errores o comportamientos inusuales en las primeras etapas del desarrollo del software. HONOR no ha anunciado restricciones regionales específicas, así que se presume que la beta está abierta a varios participantes a nivel global.

No obstante, se trata de una versión que podría presentar inestabilidades, por lo cual se sugiere a los usuarios casuales que esperen a la edición definitiva.

Qué precauciones se deben tomar antes de instalar Android 16 en el teléfono

A pesar de que HONOR asegura que la instalación de esta beta no elimina información personal, sugiere respaldar todos los datos antes de actualizar. Esto es porque la nueva versión utiliza una partición distinta que impide el acceso a los datos de usuario almacenados en la versión anterior del sistema.

Quienes participen de la beta deben tener en cuenta que podrían enfrentar errores de compatibilidad con ciertas aplicaciones, y que el rendimiento del dispositivo podría no estar completamente optimizado.

Es crucial tener respaldad la información del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, se aconseja no instalar la beta en un teléfono de uso cotidiano, sino en un dispositivo secundario dedicado al desarrollo o a pruebas.

Cómo volver a la versión anterior del sistema operativo si hay problemas

Al acceder al nuevo sistema, el usuario puede desplegar nuevamente el panel de notificaciones y pulsar la opción “Revertir” para regresar a la versión previa. También, es posible mantener presionado el botón de encendido y forzar un reinicio, lo cual restablecerá la configuración anterior.

Este mecanismo de reversión ofrece un margen de seguridad adicional para quienes deseen explorar Android 16 sin comprometer de forma permanente su dispositivo.

Es una opción muy útil para desarrolladores que necesiten alternar entre entornos de prueba y versiones estables para validar el funcionamiento de sus aplicaciones.