Más del 50% de los CEO en Latinoamérica buscan cubrir roles que no existían hace un año: cuáles son

Análisis de IBM evidencian los cambios que la inteligencia artificial ha introducido en todas las áreas de las empresas y destacan la necesidad de incorporar talento especializado tanto en el desarrollo como en la supervisión de estos asistentes digitales

Dylan Escobar Ruiz

La adopción tecnológica es el rumbo que está tomando la mayoría de organizaciones para ser más competitivos. (imagen ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los CEO en Latinoamérica buscan cubrir roles que no existían hace un año y la inteligencia artificial (IA) ya impacta a todos los niveles organizacionales, destacó un análisis reciente hecho por IBM en la región.

Según dijo a Infobae Luis Fernando Padilla, General Manager de IBM Consulting para Latinoamérica, la región registra un proceso de transformación vertiginoso impulsado por la IA y una aceleración en la demanda de talento especializado.

El ejecutivo explicó: “Más del ochenta por ciento de los líderes de Latinoamérica dice que va a mantener o avanzar su foco en acelerar la transformación incorporando nuevas tecnologías”. Además, anticipa que la región duplicará su inversión en IA dentro de los próximos dos años.

Por qué surgen nuevos roles de trabajo en las empresas

La automatización hizo que ciertas tareas ahora sean gestionadas por máquinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial ha forzado a las organizaciones a replantear tanto puestos existentes como a crear perfiles inéditos. De acuerdo con Padilla, la disrupción tecnológica “impacta todos los roles”, pero algunos apenas comienzan a definirse.

Uno de los casos más notorios es el de prompt engineer, encargado de diseñar y optimizar los comandos o “prompts” que permiten obtener respuestas adecuadas de los modelos conversacionales.

Las estadísticas refuerzan el impacto de esta tendencia. Según el ejecutivo de IBM Consulting, “más del 55% de los líderes en Latinoamérica dicen: ‘Hace un año no tenía estos roles y ahora me toca ir a buscarlos’”.

El surgimiento acelerado de puestos especializados es una consecuencia directa de la necesidad de adaptar la estructura de las organizaciones a los nuevos desafíos y formas de interacción con la IA.

Cuáles son los roles más buscados por las organizaciones

Aquellos que sean expertos en esta área tienen mayores ventajas al momento de solicitar empleo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las posiciones más demandadas, de acuerdo con el análisis de Padilla, giran alrededor de la ingeniería de prompts, los entrenadores de modelos de IA y especialistas en gobernanza.

La función del prompt engineer es clave en la integración efectiva de agentes conversacionales, mientras que los entrenadores se dedican a ajustar y perfeccionar los algoritmos para contextos empresariales específicos.

El tema de la gobernanza se ha tornado central. Padilla enfatizó la importancia de que “cuando un agente o un asistente con inteligencia artificial responde en nombre de una organización, uno pueda tener la trazabilidad de cómo llegó a esa conclusión”.

Así, el gobierno y la seguridad de estos sistemas se integran como prioridades en la agenda de los departamentos tecnológicos, así como el enfoque en mantener procesos abiertos y auditables.

Cómo cambiará el uso de la inteligencia artificial a las empresas

El análisis de la firma tecnológica es sobre la necesidad de aprovechar las ventajas de la IA y la gestión de los datos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El avance de la IA redefine la cultura corporativa. “Los profesionales y la gente que usa inteligencia artificial reemplaza a los que no la usen”, subrayó el ejecutivo.

El testimonio indica que la automatización de ciertas tareas permite que los empleados se concentren en actividades de mayor valor estratégico, en lugar de ocupar tiempo en procesos repetitivos.

Además, la adaptación requiere un proceso activo de reskilling. Según Padilla, cerca de un tercio del capital humano de las empresas latinoamericanas deberá ser reentrenado para alinearse con los requisitos del nuevo mundo tecnológico. Este proceso de formación y actualización profesional es parte esencial de la estrategia de competitividad.

Cuáles son los mayores desafíos para la implementación de la IA

La adopción de la inteligencia artificial enfrenta obstáculos de mentalidad, gestión del talento y organización de los datos. “Más del setenta por ciento de los líderes en Latinoamérica considera que la información en propiedad de sus organizaciones es un valor diferencial para generar una ventaja competitiva”, afirmó Padilla.

La gestión de los datos y la transversabilidad son indispensables para un mejor rendimiento operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cerca del 50% encuentra dificultades estructurales para acceder y curar esos datos, afectados todavía por la fragmentación y los silos internos.

Asimismo, la estrategia de talento ocupa un lugar central en la agenda regional. “Más del 70% de los líderes consideran que el verdadero éxito para implementar y lograr los beneficios esperados está en tener a la gente correcta en los roles correctos”, puntualizó Padilla.

El dilema recae en decidir qué competencias desarrollar internamente, cuáles adquirir en el mercado y qué procesos automatizar para liberar recursos humanos hacia tareas de mayor valor.

