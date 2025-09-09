La PS6 llegaría con unidad de disco extraíble: así cambiaría la consola de Sony

Los compradores podrán elegir entre una PS6 con lector integrado o una versión digital. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

La PlayStation 6 podría llegar con una unidad de disco extraíble, según Insider Gaming.

Esto significa que los compradores podrían elegir entre dos opciones: adquirir la consola con el lector de discos ya integrado o comprar una versión totalmente digital. En este último caso, si más adelante desean usar juegos físicos, podrían adquirir la unidad de disco aparte y conectarla sin complicaciones.

Según el medio citado, y salvo cambios de última hora, PlayStation mantiene firme su decisión, ya que la unidad de disco de la PlayStation 5 cumplió con todos los objetivos internos de la compañía. Señalan que esta medida busca principalmente reducir los costos de fabricación.

PlayStation sostiene su decisión, pues la unidad de disco de la PS5 cumplió los objetivos de la empresa. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Según la filtración, todo apunta a que los juegos físicos seguirán presentes, al menos durante la próxima generación con la PlayStation 6.

Qué significaría que la PS6 tenga unidad de disco extraíble

La posible llegada de la PlayStation 6 con una unidad de disco extraíble marcaría un cambio importante en la forma en que los usuarios interactúan con sus consolas.

Esta característica significaría una mayor flexibilidad para los jugadores, ya que tendrían la opción de elegir entre una versión totalmente digital o una equipada con lector de discos, sin quedar atados a una sola modalidad.

Por ejemplo, un usuario que inicialmente compre la PS6 digital para ahorrar dinero podría, más adelante, adquirir la unidad de disco aparte y conectarla fácilmente, sin necesidad de cambiar de consola.

Esta función daría a los jugadores más flexibilidad al elegir entre una versión digital o una con lector de discos. REUTERS/Issei Kato

Esto le permitiría disfrutar de sus juegos físicos favoritos, intercambiar discos con amigos o acceder a ediciones especiales en formato físico que suelen incluir contenido exclusivo.

Para los coleccionistas, la noticia es aún más positiva: el formato físico seguiría teniendo un lugar en la próxima generación, lo que garantiza que títulos icónicos puedan preservarse más allá de las descargas digitales.

En términos prácticos, también beneficiaría a quienes tienen conexiones de internet lentas o limitadas, ya que podrán instalar juegos directamente desde el disco.

Qué más se ha dicho del PlayStation 6

Aunque el lanzamiento de la PlayStation 6 aún no ha sido confirmado oficialmente y se espera que ocurra en un par de años, ya circulan numerosos rumores sobre cómo sería esta nueva generación de consolas.

Sony planea optimizar la eficiencia energética de la consola y conservar su precio en 499 dólares. REUTERS/Issei Kato

De acuerdo con una filtración del canal de YouTube Moore’s Law is Dead, basada en documentos de AMD (compañía encargada de proveer procesadores), Sony apostaría por mejorar la eficiencia energética de la consola y mantendría su precio en 499 dólares, tal como en generaciones anteriores.

El mismo video señala que la PS6 ofrecería un rendimiento tres veces superior en renderizado 3D respecto a la PS5 original y casi el doble frente a la PS5 Pro. Además, integraría funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Pero las filtraciones no se limitan a la consola principal. También han surgido detalles de un segundo dispositivo: una portátil de alto rendimiento en la que Sony estaría trabajando para lanzarla junto a la PS6.

Según el filtrador, esta nueva consola contaría con pantalla táctil, vibración háptica y características más avanzadas que la ROG Ally X de Microsoft.

Pese a la falta de anuncios formales por parte de Sony, las filtraciones y distintos informes siguen alimentando la expectativa sobre lo que será su nueva generación de consolas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Un reporte de Bloomberg respalda esta información y añade un punto clave: a diferencia del PlayStation Portal, esta portátil permitiría jugar directamente desde el dispositivo, sin necesidad de estar vinculada a una consola de sobremesa.

De confirmarse, se trataría de una verdadera consola independiente, capaz de competir con otros modelos del mercado. Aunque Sony aún no ha hecho anuncios oficiales, las filtraciones y reportes aumentan la expectativa alrededor de su próximo ecosistema de consolas.

La expectativa por la llegada de la PlayStation 6 se ha intensificado, en parte, debido al reciente estreno de la Nintendo Switch 2, que logró vender más de 3,5 millones de unidades en todo el mundo apenas días después de su lanzamiento, el pasado 5 de junio de 2025.