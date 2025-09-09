Tecno

Filtración revela zoom 8x y nueva refrigeración en el iPhone 17 Pro

La gama iPhone 17 Pro contaría con nuevas funciones orientadas a los usuarios que buscan la máxima calidad en video

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Por primera vez, un iPhone Pro vendría en el color anaranjado. (X: MajinBuOfficial)

Una filtración proveniente de una operadora surcoreana ha adelantado novedades sustanciales para la línea iPhone 17 Pro y Pro Max, entre las que destacan un zoom óptico de 8x junto con la incorporación de un avanzado sistema de refrigeración. Estas mejoras colocan a los nuevos modelos en la senda de la fotografía profesional móvil, acompañados por cambios de diseño orientados al rendimiento sostenido y la experiencia de usuarios exigentes.

Zoom óptico 8x en el iPhone 17 Pro

La expectativa en torno a las capacidades fotográficas del iPhone 17 Pro y Pro Max ha crecido tras conocerse que Apple planea introducir un zoom óptico de hasta 8x en estos dispositivos. Este avance, revelado por la filtración, supone duplicar la capacidad alcanzada previamente en el iPhone 15 Pro Max y se concreta mediante un nuevo mecanismo de lentes móviles internas.

El sistema, que permite modificar la distancia focal de manera física, elimina la dependencia de los recortes digitales y evita la pérdida de calidad característica de otros métodos de ampliación. Esta tecnología de desplazamiento de lentes replica el funcionamiento de los zooms mecánicos tradicionales usados en cámaras profesionales, lo que, a la vez, explica la necesidad de rediseñar el módulo de cámaras en los nuevos terminales.

(X: MajinBuOfficial)
(X: MajinBuOfficial)

La llegada de este componente promete imágenes de mayor nitidez y versatilidad, posicionando el iPhone 17 Pro o Pro Max como una herramienta idónea tanto para fotógrafos amateurs como para creadores de contenido profesional que buscan resultados avanzados en un dispositivo móvil.

Apertura variable: más control creativo para los usuarios del iPhone

Otros detalles destacados por la filtración subrayan la introducción de un sistema de apertura variable en los modelos más avanzados de la gama iPhone 17. Gracias a esta innovación, será posible ajustar el diafragma de la lente y definir con precisión la profundidad de campo en las fotografías. De tal forma, los usuarios podrán optar por retratos con fondo desenfocado o paisajes completamente nítidos, adaptando el resultado a sus intenciones artísticas.

La tecnología de apertura variable ya estuvo presente en el sector Android, pero su regreso ahora bajo la visión de Apple podría suponer una integración más simplificada, coherente con la filosofía de la marca y el entorno iOS.

(applesfera.com)
(applesfera.com)

Sistemas de refrigeración y diseño renovado para rendimiento sostenido

La potencia gráfica y la capacidad de procesamiento que demandarán estas nuevas funciones hacen indispensable la aparición de un nuevo sistema de refrigeración, especialmente uno basado en la tecnología de cámara de vapor. El objetivo es evitar sobrecalentamientos en escenarios de uso intensivo, tales como grabaciones prolongadas en 8K o edición avanzada de video.

El documento filtrado menciona explícitamente este tipo de refrigeración en los modelos Pro y Pro Max, mientras que los modelos estándar, incluido el iPhone 17 Air, apostarían por baterías de alta densidad pero no contarían con esta innovación térmica.

Adicionalmente, la filtración señala un cambio en el chasis, que pasará a ser unibody de aluminio en las versiones Pro. Esta estructura brinda mayor robustez y eficiencia térmica, contribuyendo también al rendimiento estable del hardware cuando se llevan a cabo tareas demandantes.

FILE PHOTO: View of an
FILE PHOTO: View of an Apple logo at an Apple store in Paris, France, April 23, 2025. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Vídeo 8K y funciones avanzadas para creadores de contenido

La gama iPhone 17 Pro contaría con nuevas funciones orientadas a los usuarios que buscan la máxima calidad en video. Entre las características mencionadas figura la posibilidad de grabar simultáneamente con la cámara frontal y la trasera, función pensada especialmente para vloggers y creadores de contenido que necesitan grabar reacciones o entrevistas en un solo flujo.

Se destaca también la incorporación de grabación en 8K, no tanto para el uso directo de resolución 8K, sino como herramienta para lograr videos 4K mejorados. Según Mark Gurman, este formato permitirá reencuadrar, estabilizar o hacer zoom digital con una considerable mejora en la calidad final, evitando así la degradación habitual cuando se recorta un video originalmente en 4K.

