Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: tres muertos

La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó sobre un nuevo “ataque cinético letal”, llevado adelante el jueves pasado, contra una embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Pacífico oriental, acción que provocó la muerte de tres narcotraficantes. Esta operación se suma a las dos anteriores ofensivas del cuerpo militar durante esta misma semana en la misma región oceánica.

La reciente operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, según detalló el SOUTHCOM en un comunicado difundido en redes sociales.

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El comando precisó que el buque atacado estaba operado por “organizaciones terroristas designadas” y recorría rutas habitualmente empleadas para actividades de narcotráfico.

El reporte oficial señaló que no hubo heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses involucradas en la operación. El éxito de la acción se atribuyó a información de inteligencia que permitió identificar y localizar la embarcación, la cual mantenía una participación activa en el tráfico ilícito de drogas en la zona.

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En las imágenes divulgadas por el comando, se observa a la narco lancha en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida con un proyectil por las fuerzas estadounidenses. Posteriormente, se vieron imágenes de la embarcación envuelta en humo y en pleno incendio.

Estados Unidos publicó el video de la ofensiva contra la narco lancha (Captura de video - @southcom)

“El Hemisferio Occidental ya no es un entorno permisivo para narcoterroristas, sindicatos criminales o sus patrocinadores estatales“, expresó Francis L. Donovan antes de la difusión del nuevo ataque y agregó: ”Con la Fuerza de Combate Litoral-24 al mando de las operaciones tácticas, estamos enviando un mensaje inequívoco: Estados Unidos está comprometido a defender nuestra patria y a asegurar un hemisferio próspero y estable junto a nuestros socios perdurables”.

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SOUTHCOM es responsable de las operaciones de seguridad y cooperación en el Caribe, América Central y Sudamérica, en el marco de sus tareas de combate al narcotráfico en la región.

En paralelo al golpe contra las redes del narcotráfico, Estados Unidos mantiene su presión hacia las autoridades del régimen cubano. Este viernes, Francis Donovan mantuvo un encuentro con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del jefe del Estado Mayor General de Cuba, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo.

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Según un comunicado difundido por el Comando Sur, se trató de “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”, el primero de este tipo en tiempos recientes entre el titular del Comando Sur y altos mandos militares cubanos.

La información oficial fue acompañada por una fotografía que muestra a los participantes en uniforme de campaña. El comunicado detalla que Donovan también realizó una evaluación de la seguridad perimetral de la base y conversó con oficiales del recinto sobre la protección del personal militar, sus familias y la preparación operativa.

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El comandante del SOUTHCOM, Francis L. Donovan, se reunió el viernes con el general Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del Jefe del Estado Mayor General, y otros altos mandos del ejército cubano en Guantánamo (@SOUTHCOM)

La base naval de Guantánamo, ubicada en la costa sureste de Cuba, a unos 700 kilómetros de Miami, aloja además un centro de detención conocido internacionalmente por los abusos cometidos contra sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La reunión se desarrolló en un contexto de deterioro acelerado de las relaciones bilaterales. El gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presión económica sobre la isla tras su regreso al poder, lo que agravó la crisis existente. El 13 de mayo, el ministro de Energía cubano anunció que el país se quedó sin reservas de diésel y fueloil necesarios para operar las plantas eléctricas.

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