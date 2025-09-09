Copilot para televisores: descubre todas las funciones que ofrece la IA en tu pantalla

Copilot llegará a algunos televisores. (Microsoft)

La inteligencia artificial de Microsoft da un paso más allá de los teléfonos y las computadoras para instalarse en el centro de la sala de estar. La compañía anunció la llegada de Copilot a televisores y monitores seleccionados de Samsung, con una experiencia gratuita que convierte a la pantalla en un asistente interactivo para el entretenimiento, la organización diaria y la búsqueda de información.

El asistente no se limita a funciones de voz: incorpora un personaje animado en pantalla, tarjetas visuales con información y la posibilidad de interactuar en grupo. Con esta apuesta, Microsoft busca transformar el televisor en un espacio compartido que combine entretenimiento con asistencia inteligente. Además de Samsung, LG también ha confirmado la integración de Copilot en algunos de sus televisores inteligentes, lo que amplía el alcance de esta herramienta en el mercado global.

David Washington, gerente general de socios de Microsoft AI, explicó: “Copilot en televisores y monitores saca la IA de su bolsillo y la lleva al corazón de su hogar. Está ahí cuando las familias quieren descubrir algo para ver juntos, responder preguntas o planificar su fin de semana”.

Una experiencia más visual y social

La propuesta de Copilot se apoya en dos pilares: voz y visualización. Los usuarios pueden hablar con el asistente directamente desde el control remoto y ver cómo la IA responde no solo con palabras, sino también con imágenes, resúmenes y fichas de películas, series o temas de interés.

El sistema ofrece funciones como resúmenes personalizados de series sin revelar spoilers, recomendaciones ajustadas a gustos muy específicos, selecciones pensadas para grupos con preferencias distintas y respuestas rápidas sobre el reparto de una película, la trayectoria de un director o incluso el clima del fin de semana.

Gracias a su diseño animado, el asistente aparece en pantalla como un personaje que reacciona con expresiones y sincronización de labios, reforzando la sensación de interacción natural.

Qué se puede hacer con Copilot en la TV

Entre las posibilidades que ofrece Copilot en televisores se encuentran:

Resúmenes personalizados de series y películas para retomar lo que se dejó pendiente.

Recomendaciones específicas , como películas con cierta temática o duración.

Selecciones para grupos , que combinan los gustos de varias personas para decidir qué ver juntos.

Inmersiones posteriores a la visualización , con datos sobre actores, directores o detalles de producción.

Asistencia diaria, con información sobre el clima, consejos o respuestas rápidas a preguntas generales.

De esta forma, el televisor se convierte en un dispositivo más personal y útil, pero también en un punto de encuentro social, ya que la experiencia está diseñada para que varias personas participen a la vez en la interacción.

Cómo funciona en televisores Samsung y LG

En los equipos Samsung, Copilot estará disponible en Tizen OS a través de la pestaña Samsung Daily+ y se activará de forma automática en modelos seleccionados. Los usuarios pueden invocarlo presionando el botón del micrófono en el control remoto y hablando de manera natural.

Opcionalmente, es posible conectar la cuenta de Microsoft escaneando un código QR, lo que habilita funciones de personalización, memoria de conversaciones y preferencias de contenido.

En el caso de LG, la compañía confirmó que Copilot estará presente en parte de su línea de televisores inteligentes, integrándose con su propio ecosistema y ofreciendo la misma combinación de asistencia visual y por voz.