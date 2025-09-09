Tecno

Copilot para televisores: descubre todas las funciones que ofrece la IA en tu pantalla

Con un personaje animado en pantalla y tarjetas visuales, el nuevo Copilot transforma la forma de usar el televisor y lo convierte en un espacio de interacción social y familiar

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Copilot llegará a algunos televisores.
Copilot llegará a algunos televisores. (Microsoft)

La inteligencia artificial de Microsoft da un paso más allá de los teléfonos y las computadoras para instalarse en el centro de la sala de estar. La compañía anunció la llegada de Copilot a televisores y monitores seleccionados de Samsung, con una experiencia gratuita que convierte a la pantalla en un asistente interactivo para el entretenimiento, la organización diaria y la búsqueda de información.

El asistente no se limita a funciones de voz: incorpora un personaje animado en pantalla, tarjetas visuales con información y la posibilidad de interactuar en grupo. Con esta apuesta, Microsoft busca transformar el televisor en un espacio compartido que combine entretenimiento con asistencia inteligente. Además de Samsung, LG también ha confirmado la integración de Copilot en algunos de sus televisores inteligentes, lo que amplía el alcance de esta herramienta en el mercado global.

David Washington, gerente general de socios de Microsoft AI, explicó: “Copilot en televisores y monitores saca la IA de su bolsillo y la lleva al corazón de su hogar. Está ahí cuando las familias quieren descubrir algo para ver juntos, responder preguntas o planificar su fin de semana”.

Copilot es la IA de
Copilot es la IA de Microsoft. (Microsoft)

Una experiencia más visual y social

La propuesta de Copilot se apoya en dos pilares: voz y visualización. Los usuarios pueden hablar con el asistente directamente desde el control remoto y ver cómo la IA responde no solo con palabras, sino también con imágenes, resúmenes y fichas de películas, series o temas de interés.

El sistema ofrece funciones como resúmenes personalizados de series sin revelar spoilers, recomendaciones ajustadas a gustos muy específicos, selecciones pensadas para grupos con preferencias distintas y respuestas rápidas sobre el reparto de una película, la trayectoria de un director o incluso el clima del fin de semana.

Gracias a su diseño animado, el asistente aparece en pantalla como un personaje que reacciona con expresiones y sincronización de labios, reforzando la sensación de interacción natural.

Copilot estará en algunos televisores.
Copilot estará en algunos televisores. (Copilot)

Qué se puede hacer con Copilot en la TV

Entre las posibilidades que ofrece Copilot en televisores se encuentran:

  • Resúmenes personalizados de series y películas para retomar lo que se dejó pendiente.
  • Recomendaciones específicas, como películas con cierta temática o duración.
  • Selecciones para grupos, que combinan los gustos de varias personas para decidir qué ver juntos.
  • Inmersiones posteriores a la visualización, con datos sobre actores, directores o detalles de producción.
  • Asistencia diaria, con información sobre el clima, consejos o respuestas rápidas a preguntas generales.

De esta forma, el televisor se convierte en un dispositivo más personal y útil, pero también en un punto de encuentro social, ya que la experiencia está diseñada para que varias personas participen a la vez en la interacción.

Tener Copilot en tu TV
Tener Copilot en tu TV tiene algunas ventajas. (Imágen ilustrativa Infobae)

Cómo funciona en televisores Samsung y LG

En los equipos Samsung, Copilot estará disponible en Tizen OS a través de la pestaña Samsung Daily+ y se activará de forma automática en modelos seleccionados. Los usuarios pueden invocarlo presionando el botón del micrófono en el control remoto y hablando de manera natural.

Opcionalmente, es posible conectar la cuenta de Microsoft escaneando un código QR, lo que habilita funciones de personalización, memoria de conversaciones y preferencias de contenido.

En el caso de LG, la compañía confirmó que Copilot estará presente en parte de su línea de televisores inteligentes, integrándose con su propio ecosistema y ofreciendo la misma combinación de asistencia visual y por voz.

Temas Relacionados

CopilotSamsungLGLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple Event: cuándo presentan el iPhone 17, a qué hora y cómo ver la transmisión

El evento de Apple reunirá a millones en línea con anuncios sobre iPhone 17, modelos Air, relojes inteligentes, iPad y nuevas funciones del sistema, ofreciendo una cobertura minuciosa y horarios ajustados a cada país

Apple Event: cuándo presentan el

Más del 50% de los CEO en Latinoamérica buscan cubrir roles que no existían hace un año: cuáles son

Análisis de IBM evidencian los cambios que la inteligencia artificial ha introducido en todas las áreas de las empresas y destacan la necesidad de incorporar talento especializado tanto en el desarrollo como en la supervisión de estos asistentes digitales

Más del 50% de los

iPhone 17: conocimos el diseño del nuevo celular que se presentará en el Apple Event

Las imágenes confirman el cambio que tendrá el teléfono en el módulo de cámaras

iPhone 17: conocimos el diseño

Transforma el smartphone en una consola de videojuegos sin gastar dinero

Controladores adaptados al móvil, plataformas de streaming y títulos optimizados posicionan al smartphone como un potente centro de videojuegos, ampliando el alcance y la diversidad de opciones para los aficionados

Transforma el smartphone en una

Subir audios a Gemini ya es posible: así podrás transcribir y analizar grabaciones

Esta nueva función puede ser muy útil para estudiantes, ya que les permite subir grabaciones de clases, conferencias o explicaciones y transformarlas en transcripciones en pocos segundos y de forma gratuita

Subir audios a Gemini ya
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron un vínculo inesperado entre

Encontraron un vínculo inesperado entre el aumento del consumo de alimentos con azúcar y el calentamiento global

“Hemos sido estafados por LLA”: Macri y el PRO ya piensan en el postmileismo para después de las elecciones de octubre

Quiénes son los bonaerenses que pagarán retenciones de Ingresos Brutos por sus movimientos con billeteras digitales

Receta de sopa de pollo con fideos, rápida y fácil

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.435 para la venta

INFOBAE AMÉRICA
Revolución en la National Gallery

Revolución en la National Gallery de Londres: por primera vez incluirá arte moderno

Por qué la palabra “maquiavélico” no significa lo que muchos creen

Un juez en Hong Kong falló a favor del reconocimiento parental de una pareja de dos mujeres en un caso histórico

Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

Un estudio confirma que diferentes personas muestran respuestas cerebrales similares ante los mismos colores

TELESHOW
La escapada de Brenda Gandini,

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”

Marcelo Polino contó un episodio sobrenatural después de la muerte de su madre que emocionó a todos en vivo