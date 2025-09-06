Tecno

Qué significan realmente los porcentajes de lluvia en las aplicaciones del clima

El porcentaje de lluvia en las aplicaciones no indica ni la cantidad de agua que caerá ni el tiempo que durará, sino la probabilidad según escenarios previos similares

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Conoce qué significa el porcentaje
Conoce qué significa el porcentaje en los aplicativos de lluvia.

Las aplicaciones del clima se han convertido en herramientas imprescindibles para millones de usuarios que consultan a diario si lloverá o no. Sin embargo, uno de los datos que más confusión genera es el porcentaje de lluvia.

Muchos interpretan que un 70% significa que la lluvia está garantizada o que afectará a esa proporción de la ciudad, pero en realidad, la cifra responde a un concepto distinto, basado en modelos estadísticos y observaciones históricas.

El porcentaje de lluvia que aparece en las apps meteorológicas no indica ni la intensidad de la precipitación ni la cantidad que caerá. Tampoco refleja que lloverá en un porcentaje específico del territorio ni durante un porcentaje del día.

Conoce por qué aparece un
Conoce por qué aparece un porcentaje en la predicción del clima. (Unsplash)

Según explican los expertos, este dato se obtiene de la comparación con patrones atmosféricos previos y del uso de modelos predictivos que evalúan múltiples escenarios posibles.

Por ejemplo, si en una ciudad aparece un 60% de probabilidad de lluvia, lo que realmente significa es que, en contextos atmosféricos similares registrados en el pasado, en seis de cada diez ocasiones se produjeron precipitaciones. Por eso, es posible que en un día con un pronóstico elevado finalmente no caiga ni una sola gota, lo que genera confusión y quejas entre los usuarios.

El mito del 70%

El profesor de Geografía e Historia Santi Sabariego, conocido en redes sociales como @antropizarte, ha viralizado recientemente un video en el que explica de forma sencilla cómo deben interpretarse estos porcentajes.

En su intervención, señala que la mayoría de las personas cree erróneamente que un 70% significa que lloverá en el 70% de la ciudad o durante el 70% del día. “Lo primero que hay que entender es qué no significa ese porcentaje”, aclara.

El significado del porcentaje en
El significado del porcentaje en los aplicativos de clima. (Elyex)

Sabariego detalla que tampoco se trata de que el 70% de los meteorólogos coincida en que lloverá, sino que se basa en un método de predicción conocido como modelo por conjuntos. Este sistema utiliza decenas de simulaciones para un mismo lugar y día. “Si en 30 de 51 modelos se registra lluvia, la probabilidad será del 60%. Si aparece en todos, entonces será del 100%”, explica el profesor.

Este enfoque probabilístico busca ofrecer una predicción lo más ajustada posible, pero siempre bajo un margen de incertidumbre, ya que la meteorología no es una ciencia exacta. De hecho, un porcentaje alto no equivale necesariamente a una tormenta intensa, sino que indica que en la mayoría de los escenarios simulados hubo precipitación.

Ciencia y percepción

La confusión sobre los porcentajes de lluvia se explica en parte porque los usuarios tienden a interpretar los números de forma literal. Sin embargo, la predicción meteorológica combina datos históricos, observaciones en tiempo real y cálculos matemáticos de gran complejidad. Estas simulaciones permiten anticipar con bastante precisión fenómenos atmosféricos, aunque no siempre se cumplan al pie de la letra.

Las predicciones de lluvia de
Las predicciones de lluvia de las aplicaciones tienen un explicación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video de Sabariego ha acumulado miles de reproducciones y ha servido para aclarar un malentendido que se repite en todo el mundo. Su mensaje final es claro: la meteorología no puede garantizar certezas absolutas, pero sí ofrece predicciones cada vez más precisas gracias a la tecnología.

En definitiva, un 70% de lluvia no significa que habrá precipitaciones en tres cuartas partes de la ciudad ni durante ese porcentaje del día, sino que, estadísticamente, las condiciones atmosféricas observadas han coincidido con lluvias en siete de cada diez ocasiones. Comprenderlo ayuda a interpretar mejor las apps del tiempo y a usar la información de forma más realista.

Temas Relacionados

ClimaAplicacionesAppLo último en tecnología

Últimas Noticias

14 herramientas de IA que necesitas conocer en 2025: genera videos, presentaciones, logotipos y mucho más en segundos

La plataforma LightPDF permite a los usuarios añadir anotaciones, modificar texto, eliminar páginas y gestionar marcas de agua, entre otras funciones

14 herramientas de IA que

Epic Games Store confirma qué juegos podrán descargarse sin pagar del 11 al 18 de septiembre de 2025

La selección incluye acción futurista, puzles visuales y estrategia por turnos en un mismo paquete semanal

Epic Games Store confirma qué

WhatsApp transformará las videollamadas con fondos personalizados usando IA

Los usuarios podrán pedirle a Meta AI que genere un fondo para sus videollamadas, logrando que cada comunicación cuente con su estilo

WhatsApp transformará las videollamadas con

Gemini estrena plantillas prediseñadas para potenciar la edición de fotos con IA

La herramienta ya generó más de 200 millones de imágenes en menos de dos semanas desde su lanzamiento global

Gemini estrena plantillas prediseñadas para

Los robots con IA ya realizan tareas del hogar: doblan toallas y organizan la vajilla

El androide desarrollado por la empresa Figure logró cargar platos en un lavavajillas con la ayuda del sistema de inteligencia artificial Helix

Los robots con IA ya
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad desalojó un inmueble usurpado en Villa Crespo y detuvo a dos personas

Caos en la General Paz: un choque en cadena dejó tres heridos

Piden a ciudadanos argentinos que devuelvan miles de pasaportes por una falla de seguridad en su fabricación

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

El calvario de una docente en Mendoza: fue presa por tener material pedófilo en su celular, pero era su nieta que se grababa bailando

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 88 operadores postales

Al menos 88 operadores postales suspendieron sus servicios a EEUU por los aranceles

¿Cómo educar en tiempos de inteligencia artificial?

Cuáles son los cinco terremotos más potentes desde que se tiene registro

Tensión en el Pacífico: buques de guerra de Australia y Canadá cruzaron el estrecho de Taiwán y el régimen chino desplegó un operativo de vigilancia

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

TELESHOW
El fuerte ida y vuelta

El fuerte ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Mario Pergolini: “Vos sabrás de maldad”

La intensa y larga noche de Wanda Nara con su auto nuevo: recorrida con Zaira y amanecer en el aeropuerto

El recuerdo de Valeria Mazza en el último adiós a Giorgio Armani desde Milán: “Todo fue organizado por él”

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”