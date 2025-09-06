Tecno

Bill Gates prohibió a sus hijos tener teléfono móvil hasta los 14 años: esta fue la razón

El cofundador de Microsoft y su exesposa tomaron esta decisión porque consideraban importante que sus hijos tuvieran una infancia libre de distracciones tecnológicas

Bill Gates tiene tres hijos que, durante su infancia, no pudieron tener un teléfono propio hasta los 14 años. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Bill Gates tiene tres hijos, todos ya mayores de edad, pero en su infancia no les permitió tener un teléfono móvil propio hasta cumplir los 14 años.

Según recoge The Mirror, tanto el multimillonario como su exesposa, Melinda Gates, establecieron esa edad como límite para que sus hijos pudieran acceder a un dispositivo. La decisión no fue casual: lo hicieron porque “se quejaban de que otros niños lo tenían antes”.

En una entrada de su blog, Gates explicó que la libertad y el tiempo libre que disfrutó en su juventud fueron fundamentales para convertirse en la persona que es y lograr todo lo que ha hecho en su vida.

Gates afirmó que la libertad y el tiempo libre de su juventud fueron claves para su desarrollo personal y sus logros. REUTERS/Brian Snyder

Quiénes son los hijos de Bill Gates

Bill Gates y su exesposa Melinda French Gates tienen tres hijos, ya todos mayores de edad:

  • Jennifer Katharine Gates (1996): la hija mayor. Estudió biología humana en Stanford y luego un posgrado en salud pública en la Universidad de Columbia. Es amazona profesional y está casada con el jinete egipcio Nayel Nassar.
  • Rory John Gates (1999): es el único hijo hombre. Se graduó en la Universidad de Chicago con estudios en informática y economía. Mantiene un perfil bajo y casi no aparece en medios.
  • Phoebe Adele Gates (2002): la menor. Estudió en la prestigiosa escuela de artes Juilliard y también en Stanford. Además de su interés por las artes escénicas, se ha mostrado activa en temas de equidad de género y derechos reproductivos.
Bill Gates y su exesposa, Melinda French Gates, son padres de tres hijos. REUTERS/Mike Segar

Cómo se repartirá la herencia de Bill Gates

Bill Gates, cuyo patrimonio neto se estima en 106,2 mil millones de dólares, ya definió cómo repartirá su herencia. Según explicó en su blog Gates Notes, la mayor parte de su fortuna se destinará a la Fundación Gates, mientras que sus tres hijos recibirán únicamente el 1%.

“Donaré prácticamente toda mi riqueza a través de la Fundación Gates durante los próximos veinte años, con el objetivo de salvar y mejorar vidas en todo el mundo. El 31 de diciembre de 2045, la fundación cerrará sus puertas definitivamente”, señaló el cofundador de Microsoft.

Este plan supone un cambio respecto al esquema inicial, que contemplaba que la fundación se disolviera décadas después de su fallecimiento.

Gates reconsideró esa estrategia y, con el respaldo de la junta directiva, decidió acelerar el proceso. Asegura que así podrán alcanzarse los objetivos en menos tiempo, reforzando inversiones clave y ofreciendo mayor estabilidad a sus socios.

ste plan representa un cambio frente a la propuesta original, que preveía la disolución de la fundación varias décadas después de su fallecimiento. Matthew Knight/Pool via REUTERS/File Photo

A qué se dedica Bill Gates actualmente

Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más influyentes del mundo, ha dejado de lado la gestión directa en la compañía tecnológica para enfocarse en labores filantrópicas y proyectos de innovación.

Actualmente, dedica la mayor parte de su tiempo a la Fundación Bill & Melinda Gates, desde donde impulsa iniciativas en salud global, educación, cambio climático y desarrollo sostenible.

A través de esta organización ha financiado investigaciones contra enfermedades como la malaria, el VIH y la poliomielitis, además de promover programas de vacunación masiva en países en desarrollo.

Gates ha mantenido un papel activo en asuntos ambientales, respaldando tecnologías orientadas a reducir las emisiones de carbono y enfrentar la crisis climática. REUTERS/Anushree Fadnavis

Paralelamente, Gates se ha mostrado muy activo en temas ambientales, apoyando tecnologías que buscan reducir las emisiones de carbono y combatir la crisis climática.

También participa en Breakthrough Energy, un grupo de inversión que respalda proyectos de energía limpia. Aunque ya no ocupa un cargo en Microsoft, continúa siendo una voz influyente en debates sobre tecnología, ciencia y futuro global.

Qué hace la fundación de Bill Gates

La Fundación Bill & Melinda Gates se dedica a mejorar la calidad de vida en todo el mundo mediante programas de salud, educación y desarrollo. Invierte en la erradicación de enfermedades como la malaria y la poliomielitis, promueve campañas de vacunación y fomenta el acceso a agua potable.

Asimismo, impulsa iniciativas educativas y de igualdad de oportunidades, con el objetivo de reducir la pobreza y generar un impacto global sostenible.

