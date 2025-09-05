Tecno

Cómo identificar enlaces maliciosos: claves y herramientas para navegar sin riesgos

La sofisticación de los ataques digitales obliga a usuarios y empresas a emplear combinaciones de herramientas, protocolos seguros y buenas prácticas para evitar fraudes, malware y el robo de datos personales

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Seis estrategias clave para detectar
Seis estrategias clave para detectar y bloquear enlaces maliciosos en la red - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amenaza de los enlaces maliciosos es una de las principales preocupaciones en la ciberseguridad actual. Cada vez más ciberdelincuentes emplean técnicas sofisticadas para engañar a los usuarios y robar datos personales a través de correos electrónicos, mensajes y redes sociales. Identificar y bloquear estos enlaces es fundamental para resguardar la información y evitar fraudes.

El crecimiento del comercio electrónico y el uso intensivo de servicios en línea han convertido los enlaces sospechosos en un riesgo cotidiano. Un solo clic puede exponer a empresas y usuarios individuales a ataques de phishing, infestaciones de malware o incluso al robo de identidad. Saber reconocer un enlace riesgoso es clave tanto para autónomos como para pequeñas y grandes empresas.

Cómo reconocer un enlace peligroso:
Cómo reconocer un enlace peligroso: herramientas y pasos para proteger tus datos online - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis métodos para comprobar si un link es seguro

Ante la creciente sofisticación en los ataques digitales, combinar distintas estrategias permite incrementar la protección. Estas son las seis mejores prácticas para verificar enlaces antes de hacer clic de acuerdo a Hostinger (proveedor de alojamiento web y dominios web):

1. Emplea herramientas de comprobación de enlaces: Existen servicios gratuitos como URLVoid, Norton SafeWeb, Google Transparency Report y Kaspersky Threat Intelligence Portal que permiten analizar enlaces sospechosos. Solo necesitas copiar y pegar la URL; la herramienta avisará si detecta riesgos, contenidos maliciosos o sitios bloqueados por mala reputación.

2. Busca el protocolo HTTPS: Verifica que la dirección web comience con “HTTPS”. El uso de este protocolo implica la presencia de certificados SSL/TLS, que cifran los datos transmitidos entre el navegador y la web. Si el sitio solo utiliza HTTP, los datos pueden ser interceptados fácilmente y la seguridad es mucho menor.

La amenaza de los links
La amenaza de los links falsos crece: métodos eficaces para no caer en trampas digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Confirma la existencia de información de contacto real: Es un recurso básico pero muy efectivo. Sitios legítimos siempre cuentan con apartados de contacto donde se listan datos verificables: dirección, teléfono y correo corporativo. La ausencia de esta información o la presencia de datos vagos sugiere alto riesgo de fraude. Analiza cuidadosamente remitentes sospechosos, especialmente en mensajes donde se solicita información personal.

4. Consulta reseñas en Google y otras plataformas: Antes de interactuar con una URL poco familiar, bucea en Google Reviews, Trustpilot o redes sociales para comprobar la reputación del sitio. Evalúa si las opiniones de usuarios son legítimas, revisando perfiles y deteniéndote en reseñas que parezcan plantillas o resulten demasiado genéricas.

5. Verifica la antigüedad y propiedad del dominio vía WHOIS: Una búsqueda rápida en bases de datos WHOIS revela detalles sobre el dueño del sitio, el país donde está registrado y la fecha de creación del dominio. Los sitios maliciosos suelen ocultar o falsificar este tipo de información, y muchos dominios usados para fraude tienen vida muy corta.

Adoptar protocolos seguros y detectar
Adoptar protocolos seguros y detectar señales de riesgo minimiza la exposición a los principales peligros que enfrentan millones de usuarios frente a la sofisticación de los ciberdelincuentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Analiza los backlinks del sitio: Los enlaces entrantes (backlinks) muestran la reputación real de cualquier página web. Herramientas como Ahrefs Site Explorer permiten observar cuántas otras webs enlazan al sitio investigado. Un enlace confiable recibe enlaces desde sitios legítimos y conocidos.

Consejos adicionales para evitar caer en trampas

Aun con la mejor estrategia, tomar precauciones extra puede marcar la diferencia:

  • Utiliza una VPN: Proteger tu tráfico de red cifra tus datos y dificulta que hackers rastreen tus movimientos.
  • Navega en modo incógnito: Así bloqueas el acceso a cookies y guardas tu información personal fuera de potenciales manos ajenas.
  • Copia y pega las URLs en un editor de texto: Detectarás redireccionamientos ocultos y falsificación de dominios.
  • Activa el análisis activo del antivirus: Los antivirus de última generación detienen descargas y bloquean los sitios web peligrosos en el momento.

Los enlaces maliciosos pueden llegar por los medios más insospechados y disfrazarse de comunicaciones legítimas. Adoptar un enfoque proactivo y aprender a evaluar cada URL antes de visitarla es clave para la navegación segura.

Empresas y usuarios particulares deben sensibilizarse sobre los métodos de comprobación, actualizar constantemente su formación en seguridad digital y utilizar todas las herramientas disponibles para reducir riesgos.

Temas Relacionados

CiberseguridadIdentificar enlaces maliciososInternetMalwareTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es y cómo funciona Diario de Google, la nueva app que puede ser instalada en Android

Diario busca competir con la app de iOS ofreciendo un espacio personal para escribir, guardar imágenes y conectar datos de otras apps

Qué es y cómo funciona

Si instalas estas aplicaciones en tu celular, podrías perder tu cuenta de WhatsApp

Descargar y usar WhatsApp Plus implica un riesgo, ya que son versiones modificadas por terceros que violan las Condiciones de Servicio de la plataforma de mensajería

Si instalas estas aplicaciones en

Cómo rastrear mi smartphone si lo perdí o fue robado

Desde reproducir alarmas hasta borrar datos, la función “Encontrar mi dispositivo” se convierte en el aliado esencial para proteger información y recuperar equipos ante pérdidas o robos

Cómo rastrear mi smartphone si

Cómo se vería Brad Pitt si fuera de México, según la inteligencia artificial

El famoso actor estadounidense luciría vestuario tradicional mexicano, adaptando su estilo a trajes típicos, colores y bordados representativos de la cultura del país

Cómo se vería Brad Pitt

Cómo saber si están usando tu cuenta de Netflix sin autorización

Detectar perfiles extraños, cambios en el historial y bloqueos de sesión es esencial para cortar el uso indebido. Consejos de seguridad y recuperación para no dejar tu cuenta expuesta a fraudes digitales

Cómo saber si están usando
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nacional vs importado: qué eligen

Nacional vs importado: qué eligen hoy los argentinos cuando compran ropa, según una encuesta del sector textil

Quién es el hombre detrás del boom de los Labubu, los muñecos que conquistan los looks de las celebridades

Un relevamiento privado mostró deflación en alimentos durante la última semana

Mercados: el riesgo país superó los 900 puntos antes de las elecciones bonaerenses

Cayó en Córdoba un jubilado acusado de abusar del hijo de su ex mujer en Santa Fe: estuvo prófugo 3 meses

INFOBAE AMÉRICA
El oro alcanza un máximo

El oro alcanza un máximo histórico tras los datos de empleo en Estados Unidos

Qué leer esta semana: el libro de la vieja, secretos de Fangio y una “espía” en la Unión Soviética

Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales

Crisis de gobierno en el Reino Unido: Starmer remodelará su gabinete tras la renuncia de su viceprimera ministra

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

TELESHOW
El sugestivo comentario de Flor

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”