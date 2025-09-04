Tecno

Google mostrará Gemini para el hogar el 1 de octubre

Los usuarios de Google Home pueden registrarse para recibir notificaciones cuando la actualización esté disponible en sus dispositivos

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Google ya anticipó que Gemini
Google ya anticipó que Gemini en Google Home se organizará en dos niveles. (Composición Infobae: androidauthority.com / logos-world.net)

Google ha confirmado que el próximo 1 de octubre se presentará Gemini, su asistente impulsado por inteligencia artificial, para los dispositivos Google Home. Este anuncio, realizado a través de la red social X (antes Twitter), representa un avance en la estrategia de la compañía para integrar IA avanzada en la gestión de hogares inteligentes.

Los usuarios de Google Home pueden registrarse para recibir notificaciones cuando la actualización esté disponible en sus dispositivos, anticipando así un cambio en la interacción cotidiana con su entorno digital doméstico.

Qué novedades aporta Gemini a Google Home

Gemini no será únicamente un reemplazo del veterano Google Assistant; busca marcar una diferencia radical en la forma en que los usuarios interactúan con su hogar conectado. Según la propia Google, este nuevo asistente ha sido desarrollado para comprender órdenes mucho más complejas y naturales.

Gemini no será únicamente un
Gemini no será únicamente un reemplazo del veterano Google Assistant. (Google)

Una de las funciones más esperadas y destacadas es la proactividad de Gemini. No solo responderá a las órdenes del usuario, sino que tendrá la capacidad de analizar el ecosistema de dispositivos conectados y sugerir automatizaciones útiles.

Esto lo posiciona como un actor central en la vida diaria del hogar, anticipando necesidades y ofreciendo soluciones antes de que el usuario siquiera lo solicite.

Además, según medios como Android Authority, Gemini permitiría configurar automatizaciones complejas mediante comandos de voz simples para crear rutinas inteligentes. Gemini también respondería de forma conversacional sobre el historial de cámaras Nest, integrando la gestión de seguridad y los dispositivos inteligentes bajo una única experiencia natural y fluida.

Google Home es un sistema
Google Home es un sistema de hogar inteligente que permite controlar diversos dispositivos conectados mediante comandos de voz.

Gemini para el hogar: características, modos y dudas pendientes

El lanzamiento de Gemini para Google Home plantea algunas incógnitas importantes. Google no ha confirmado si este asistente reemplazará completamente al actual Google Assistant o si ambos convivirán y los usuarios podrán alternar entre la experiencia clásica y la nueva propuesta de IA, al menos en una primera etapa.

En dispositivos móviles, actualmente se puede seleccionar el modo preferido, pero no está claro si esta opción se mantendrá en los dispositivos para el hogar.

Otro aspecto relevante es la posible división de funciones entre versiones gratuitas y de pago. Google ya anticipó que Gemini en Google Home se organizará en dos niveles (tiers), pero no ha especificado si estas modalidades estarán disponibles desde el inicio o si se implementarán en fases posteriores.

Esta segmentación podría influir en el acceso a determinadas funciones avanzadas, aunque los detalles no han sido aclarados en el anuncio oficial.

Ícono de Google Home. GOOGLE
Ícono de Google Home. GOOGLE

La expectativa en torno a Gemini es alta, ya que la integración de inteligencia artificial en el hogar representa una nueva frontera para la experiencia de usuarios y la automatización de tareas cotidianas.

Cómo funciona Google Home en la gestión del hogar inteligente

Google Home es un sistema de hogar inteligente que permite controlar diversos dispositivos conectados mediante comandos de voz, a través de asistentes virtuales como Google Assistant o, próximamente, Gemini. Para funcionar, el usuario debe vincular sus dispositivos compatibles —como termostatos, luces, enchufes o cámaras— a la red Wi-Fi y gestionarlos desde la aplicación Google Home instalada en su móvil o tablet.

El control centralizado posibilita operar todos los elementos del hogar inteligente de manera sencilla. Por ejemplo, es posible encender o apagar las luces, ajustar la temperatura o reproducir música solo usando la voz.

HANDOUT - Las nuevas cámaras
HANDOUT - Las nuevas cámaras Nest se utilizan con la aplicación Home de Google. Foto: Google/dpa

Google Home interpreta las órdenes y envía las instrucciones precisas a cada dispositivo enlazado. Además, permite programar rutinas, automatizaciones y establecer horarios personalizados, adaptando la vivienda a las necesidades del día a día.

Otra de las ventajas de Google Home es la integración con otros servicios de Google, facilitando la obtención de información útil, el control de recordatorios y la participación en tareas cotidianas sin esfuerzo, reforzando así la comodidad y eficiencia del hogar digital.

Temas Relacionados

GoogleGeminiIAGoogle HomeLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI está desarrollando una plataforma de contratación para competir con LinkedIn

La propuesta contempla una vía específica para pequeñas empresas y gobiernos locales, lo que facilita el acceso a talento especializado en inteligencia artificial

OpenAI está desarrollando una plataforma

Apple Music ahora permite transferir listas de reproducción desde Spotify

El motor detrás de esta herramienta es SongShift, un servicio externo que accede a la biblioteca de origen del usuario para gestionar la transferencia de contenido

Apple Music ahora permite transferir

Ya no tienes que abrir Google Maps: nueva actualización permite seguir la ruta desde la pantalla de bloqueo

Por el momento, esta función está restringida a quienes forman parte del grupo de usuarios beta

Ya no tienes que abrir

Roblox amplía verificación de edad y añade ratings globales

A través del análisis de una selfie, la plataforma categorizará a los usuarios como menores de 13 años, mayores de 13 o mayores de 18

Roblox amplía verificación de edad

La temperatura a la que nunca se debe cargar el celular porque su batería se dañará

El calor extremo afecta la química interna de las baterías, reduciendo su vida útil y autonomía diaria

La temperatura a la que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias, pero con frío:

Sin lluvias, pero con frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según el SMN

“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La Justicia definió qué pasará ahora con el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

Lo frenaron en la calle, lo golpearon y le robaron de su casa 28 mil dólares: eran policías y están presos

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable y las acciones líderes subieron casi 3% en la Bolsa porteña

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la genética logró descifrar

Cómo la genética logró descifrar el origen y la expansión eslava en Europa Central y Oriental

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Zelensky pidió a Trump y Europa endurecer las sanciones contra Moscú

Kaja Kallas se reunió en Doha con el canciller iraní para buscar una salida negociada al programa nuclear

El partido gobernante de Guyana aseguró que obtuvo “una victoria aplastante” en las elecciones generales y regionales

TELESHOW
Eliana Guercio le respondió a

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

Darío Cvitanich negó haberle sido infiel a Chechu Bonelli y habló de su romance con Ivana Figueiras

Gastón Soffritti recordó los ataques de pánico que sufrió en pleno éxito de su carrera: “No sabía dónde estaba”