Tecno

Gboard, el teclado de Google, se renueva con opción para ampliar el tamaño de las letras

Es posible seleccionar valores de aumento que van desde el 130%, el 150%, hasta un máximo del 200%

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Los usuarios pueden aumentar la
Los usuarios pueden aumentar la legibilidad del teclado durante su uso sin modificar el tamaño del texto en otras áreas del sistema Android. GOOGLE

La aplicación Gboard, el teclado oficial de Google, consolida su posición como uno de los recursos más utilizados en dispositivos móviles gracias a su presencia preinstalada y a la constante introducción de novedades útiles. Recientemente, la herramienta ha comenzado a integrar una opción para ampliar el tamaño de las letras en las teclas, una función pensada especialmente para mejorar la experiencia de quienes requieren una lectura más cómoda en pantalla.

Cómo permite Gboard aumentar el tamaño de las letras en el teclado

La más reciente actualización beta de Gboard introduce una función clave: la posibilidad de aumentar el tamaño de la tipografía usada en cada tecla. Esta novedad, implementada en la versión de prueba disponible en la Google Play Store, brinda una solución independiente a los ajustes de fuente del propio sistema operativo.

Así, los usuarios pueden aumentar la legibilidad del teclado durante su uso sin modificar el tamaño del texto en otras áreas del sistema Android.

Con Gboard se puede hacer
Con Gboard se puede hacer el teclado más alto. (bruno.pe)

Para activar esta función, basta con dirigirse al menú de configuración del teclado, ingresar en la sección de Preferencias y acceder al nuevo apartado denominado Tamaño de Fuente. Desde allí, es posible seleccionar valores de aumento que van desde el 130%, el 150%, hasta un máximo del 200%.

Este último incremento duplica la dimensión original de las letras mostradas en cada tecla, facilitando la distinción visual de los caracteres para quienes tienen dificultades de visión.

Un aspecto relevante de esta función es que la personalización solo afecta el tamaño de la letra dentro de cada tecla, sin modificar el tamaño real de las teclas ni la interfaz completa del teclado. Esta limitación implica que, si bien mejora la legibilidad, no incrementa el área disponible para pulsar cada tecla.

La decisión busca mantener el diseño compacto del teclado y evitar inconvenientes relacionados con el espacio en pantalla.

Gboard en iPhone. (foto: Actualidad
Gboard en iPhone. (foto: Actualidad iPhone)

Qué otras opciones de personalización ofrece Gboard

Más allá de la modificación de la tipografía, Gboard continúa agregando herramientas que optimizan la interacción diaria. Por ejemplo, si el objetivo es hacer el teclado más alto, la aplicación incluye una funcionalidad accesible desde un ícono identificado con cuatro cuadrados en la esquina superior izquierda.

Al seleccionar “Cambiar Tamaño”, los usuarios pueden arrastrar el borde superior del teclado para ampliar el espacio ocupado en la pantalla, adaptándolo a sus necesidades y preferencias de uso.

Este tipo de ajustes, sumados a las recientes integraciones de botones, funciones vinculadas a pagos y contraseñas, consolidan a Gboard como un teclado versátil y adaptable. La posibilidad de combinar el aumento de la tipografía con el ajuste de la altura del teclado proporciona una mayor personalización, muy valorada por personas con baja visión.

El teclado oficial de Google
El teclado oficial de Google consolida su posición como uno de los recursos más utilizados en dispositivos móviles. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Características y funciones del teclado de Samsung en celulares Galaxy

El teclado de Samsung, presente en los teléfonos Galaxy de la marca, destaca por ofrecer una experiencia personalizable y adaptada a diferentes perfiles de usuario. Permite cambiar el diseño del teclado, facilitar el acceso a emojis y pegatinas, y ajustar el idioma de escritura con solo unos toques.

Entre sus funciones clave se encuentran la escritura predictiva, la corrección automática y la sugerencia inteligente de palabras, lo que agiliza la redacción de mensajes y correos electrónicos.

Además, integra accesos directos para la búsqueda rápida de GIFs, imágenes y emojis durante una conversación. El teclado de Samsung también incluye soporte para escritura a mano alzada y permite dividir el teclado en dos partes, útil para dispositivos con pantallas grandes o modo tableta.

Los usuarios pueden personalizar el tema visual y el tamaño del teclado para mejorar la comodidad. Por último, la función de traducción integrada facilita la comunicación en varios idiomas sin salir de la aplicación.

Temas Relacionados

GoogleGboardTecladoLetrasAppLo último en tecnología

Últimas Noticias

Drones y gastronomía: cómo funciona el reparto aéreo de comida en Suecia

Esta innovación permite a residentes de comunidades remotas recibir platos calientes en minutos gracias a vehículos no tripulados. Las claves de un sistema que supera barreras geográficas y podría transformar las teorías sobre logística

Drones y gastronomía: cómo funciona

WhatsApp soluciona una falla de seguridad en dispositivos Apple

El ataque estuvo activo durante tres meses y afectó a decenas de personas

WhatsApp soluciona una falla de

Estetoscopio con IA detecta problemas cardíacos en 15 segundos

Los pacientes examinados con el estetoscopio inteligente tuvieron hasta el triple de probabilidades de recibir un diagnóstico correcto de fibrilación auricular

Estetoscopio con IA detecta problemas

Cuál es el método correcto para limpiar la pantalla del televisor o el monitor de computadora

Es importante conocer y aplicar la técnica adecuada para limpiar este tipo de dispositivos, evitando riesgos y conservando su funcionalidad

Cuál es el método correcto

Apple está desarrollando un buscador con IA para competir con OpenAI y Perplexity

La compañía planea integrar este motor de búsqueda en su asistente de voz Siri

Apple está desarrollando un buscador
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con la presencia de Schiaretti

Con la presencia de Schiaretti y Randazzo, Somos Buenos Aires cerró la campaña con críticas a Kicillof y a Milei

Cómo Billie Eilish revoluciona la moda: de los looks oversize a la transformación glam

La víctima del ex fiscal Julio Castro exige ser informada sobre sus salidas transitorias y pide protección

Otro golpe a la TV ilegal: vendían accesos a packs premium de la televisión por cable

Fijaron una audiencia clave para que la Justicia se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de la corrupción

INFOBAE AMÉRICA
El partido del presidente Irfaan

El partido del presidente Irfaan Ali se encamina a una victoria holgada en las elecciones de Guyana

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

TELESHOW
Gimena Accardi habló de su

Gimena Accardi habló de su separación: “Con Nico Vázquez nos amamos; él y su familia me acompañan”

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”