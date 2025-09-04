Gboard, el teclado de Google, se renueva con opción para ampliar el tamaño de las letras

Los usuarios pueden aumentar la legibilidad del teclado durante su uso sin modificar el tamaño del texto en otras áreas del sistema Android. GOOGLE

La aplicación Gboard, el teclado oficial de Google, consolida su posición como uno de los recursos más utilizados en dispositivos móviles gracias a su presencia preinstalada y a la constante introducción de novedades útiles. Recientemente, la herramienta ha comenzado a integrar una opción para ampliar el tamaño de las letras en las teclas, una función pensada especialmente para mejorar la experiencia de quienes requieren una lectura más cómoda en pantalla.

Cómo permite Gboard aumentar el tamaño de las letras en el teclado

La más reciente actualización beta de Gboard introduce una función clave: la posibilidad de aumentar el tamaño de la tipografía usada en cada tecla. Esta novedad, implementada en la versión de prueba disponible en la Google Play Store, brinda una solución independiente a los ajustes de fuente del propio sistema operativo.

Así, los usuarios pueden aumentar la legibilidad del teclado durante su uso sin modificar el tamaño del texto en otras áreas del sistema Android.

Con Gboard se puede hacer el teclado más alto. (bruno.pe)

Para activar esta función, basta con dirigirse al menú de configuración del teclado, ingresar en la sección de Preferencias y acceder al nuevo apartado denominado Tamaño de Fuente. Desde allí, es posible seleccionar valores de aumento que van desde el 130%, el 150%, hasta un máximo del 200%.

Este último incremento duplica la dimensión original de las letras mostradas en cada tecla, facilitando la distinción visual de los caracteres para quienes tienen dificultades de visión.

Un aspecto relevante de esta función es que la personalización solo afecta el tamaño de la letra dentro de cada tecla, sin modificar el tamaño real de las teclas ni la interfaz completa del teclado. Esta limitación implica que, si bien mejora la legibilidad, no incrementa el área disponible para pulsar cada tecla.

La decisión busca mantener el diseño compacto del teclado y evitar inconvenientes relacionados con el espacio en pantalla.

Gboard en iPhone. (foto: Actualidad iPhone)

Qué otras opciones de personalización ofrece Gboard

Más allá de la modificación de la tipografía, Gboard continúa agregando herramientas que optimizan la interacción diaria. Por ejemplo, si el objetivo es hacer el teclado más alto, la aplicación incluye una funcionalidad accesible desde un ícono identificado con cuatro cuadrados en la esquina superior izquierda.

Al seleccionar “Cambiar Tamaño”, los usuarios pueden arrastrar el borde superior del teclado para ampliar el espacio ocupado en la pantalla, adaptándolo a sus necesidades y preferencias de uso.

Este tipo de ajustes, sumados a las recientes integraciones de botones, funciones vinculadas a pagos y contraseñas, consolidan a Gboard como un teclado versátil y adaptable. La posibilidad de combinar el aumento de la tipografía con el ajuste de la altura del teclado proporciona una mayor personalización, muy valorada por personas con baja visión.

El teclado oficial de Google consolida su posición como uno de los recursos más utilizados en dispositivos móviles. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Características y funciones del teclado de Samsung en celulares Galaxy

El teclado de Samsung, presente en los teléfonos Galaxy de la marca, destaca por ofrecer una experiencia personalizable y adaptada a diferentes perfiles de usuario. Permite cambiar el diseño del teclado, facilitar el acceso a emojis y pegatinas, y ajustar el idioma de escritura con solo unos toques.

Entre sus funciones clave se encuentran la escritura predictiva, la corrección automática y la sugerencia inteligente de palabras, lo que agiliza la redacción de mensajes y correos electrónicos.

Además, integra accesos directos para la búsqueda rápida de GIFs, imágenes y emojis durante una conversación. El teclado de Samsung también incluye soporte para escritura a mano alzada y permite dividir el teclado en dos partes, útil para dispositivos con pantallas grandes o modo tableta.

Los usuarios pueden personalizar el tema visual y el tamaño del teclado para mejorar la comodidad. Por último, la función de traducción integrada facilita la comunicación en varios idiomas sin salir de la aplicación.