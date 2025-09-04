Tecno

Conoce la forma más fácil de proyectar la pantalla de un celular Android a un televisor

La función de duplicación inalámbrica permite mostrar videos, presentaciones y aplicaciones desde el teléfono en el Smart TV, siempre que ambos dispositivos estén actualizados y conectados a la misma red WiFi

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

El proceso solo tarda unos
El proceso solo tarda unos pocos segundos y ofrece varias ventajas en visualización.

La posibilidad de proyectar la pantalla de un celular Android en un televisor inteligente o Smart TV se ha convertido en una herramienta cotidiana para quienes buscan disfrutar de contenido audiovisual, presentaciones o aplicaciones en una pantalla de mayor tamaño, sin depender de cables ni aplicaciones externas.

Esta función, disponible en la mayoría de los dispositivos modernos, requiere únicamente que tanto el teléfono como el televisor estén conectados a la misma red WiFi, lo que simplifica notablemente el proceso de duplicación inalámbrica.

Por esta razón, se explica el proceso para proyectar la pantalla de un teléfono Android a un televisor, sin necesidad de recurrir a apps que pueden traer virus o riesgos en el dispositivo.

Qué opción en Android permite proyectar la pantalla del teléfono a un televisor

En ciertos modelos suele permanecer
En ciertos modelos suele permanecer oculto y se deben agregar al menú principal.

El procedimiento para activar esta característica en teléfonos Android es directo. Desde el menú de accesos rápidos, al deslizar la parte superior de la pantalla, se encuentra la opción denominada “Emitir” o “Cast”, representada por un ícono de rectángulo con ondas en una esquina.

Al seleccionar esta función, el dispositivo inicia la búsqueda de televisores compatibles que estén conectados a la misma red WiFi. Si el televisor está encendido y cumple con los requisitos, aparecerá en la lista de opciones disponibles.

Solo hay que elegirlo para que, en cuestión de segundos, la pantalla del teléfono se refleje en el televisor, permitiendo visualizar videos, aplicaciones, presentaciones y cualquier otro contenido.

Cuáles aplicaciones streaming permiten proyectar la pantalla del celular al TV

Desde la app se puede
Desde la app se puede emitir cualquier contenido a una pantalla más grande.

Las aplicaciones streaming más populares, como YouTube y Netflix, han integrado herramientas específicas para facilitar la transmisión de contenido. En el caso de YouTube, la función “Enviar a dispositivo” se identifica mediante un ícono de pantalla con ondas dentro del reproductor de video.

Al pulsar este ícono, se despliega una lista de dispositivos disponibles en la red local. El único requisito es que ambos dispositivos estén conectados a la misma red de internet doméstica. Una vez seleccionado el televisor, el video comienza a reproducirse directamente en la pantalla grande.

El usuario puede controlar la reproducción, adelantar, pausar o ajustar el volumen desde el teléfono, sin necesidad de utilizar el control remoto del televisor.

La plataforma streaming cuenta con
La plataforma streaming cuenta con la opción en su interfaz.

Por su parte, la aplicación de Netflix ofrece una función similar. Al abrir cualquier contenido, aparece un ícono de transmisión en la esquina superior derecha. Al tocarlo, se muestran los dispositivos disponibles conectados a la misma red WiFi.

Tras seleccionar el televisor, Netflix envía el contenido directamente a la pantalla, y el teléfono se transforma en un control remoto, permitiendo gestionar subtítulos, cambiar de episodio o detener la reproducción.

Qué se necesita para que estas herramientas funcionen de manera óptima

Para que estas funciones operen correctamente, es fundamental que el sistema operativo tanto del celular como del televisor se mantenga actualizado. Algunos modelos antiguos pueden requerir una actualización de software para habilitar la duplicación inalámbrica.

Además, es imprescindible que el televisor cuente con tecnología de transmisión integrada, como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad con DLNA. Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y ciertas líneas de TCL y Hisense suelen incorporar estas tecnologías en sus modelos recientes.

Cualquier dispositivo con acceso a
Cualquier dispositivo con acceso a internet puede hacer uso de esta alternativa.

Si el Smart TV no dispone de estas capacidades, la duplicación no estará disponible de forma nativa y será necesario adquirir un dispositivo adicional.

Cómo saber que un televisor es compatible con la tecnología de duplicación

La verificación de compatibilidad se realiza accediendo al menú de configuración del televisor y revisando las opciones de conexión inalámbrica o “Screen Mirroring”. Para garantizar una transmisión fluida, se debe utilizar una red WiFi estable.

Si la señal es débil o presenta interferencias, pueden producirse cortes en la transmisión o demoras. Por este motivo, resulta aconsejable emplear una red de 5 GHz, que ofrece mayor estabilidad y velocidad que las redes de 2,4 GHz.

