Cómo duplicar la pantalla de un celular Android a un televisor sin aplicaciones o cables

Es un proceso sencillo que se puede realizar en pocos segundos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Transmitir la pantalla de un celular Android a un televisor inteligente o Smart TV sin recurrir a aplicaciones externas ni cables es una posibilidad al alcance de la mayoría de los usuarios, siempre que ambos dispositivos cuenten con las funciones integradas y estén conectados a la misma red WiFi.

Esta capacidad permite proyectar videos, películas, presentaciones y cualquier contenido audiovisual directamente en la pantalla grande, facilitando el consumo de medios y la realización de presentaciones sin necesidad de accesorios adicionales.

La función de duplicación inalámbrica se apoya en herramientas nativas del sistema operativo de Google, y en aplicaciones populares de plataformas streaming como YouTube y Netflix.

Cuál opción en Android permite proyectar la pantalla del teléfono al televisor

En algunos casos está oculta en la barra de tareas. (Foto: Android)

En los teléfonos Android, la opción denominada “Emitir” o “Cast” se encuentra en el menú de accesos rápidos. Para acceder a ella, solo hay que deslizar la parte superior de la pantalla y localizar el ícono que representa un rectángulo con ondas en una esquina.

Al activarla, el dispositivo inicia la búsqueda de televisores compatibles conectados a la misma red WiFi. Si el televisor está encendido y conectado, aparecerá en la lista de opciones disponibles.

Al seleccionarlo, la pantalla del teléfono se proyecta en el televisor en cuestión de segundos, permitiendo visualizar videos, aplicaciones, presentaciones y cualquier otro contenido.

Qué función tiene YouTube para duplicar la pantalla de un celular

Esta opción se encuentra habilitada en la app sin necesidad de descargas adicionales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

En el caso de YouTube, la plataforma de Google incorpora la herramienta “Enviar a dispositivo”, identificada por un ícono de pantalla con ondas dentro del reproductor de video. Al pulsar este ícono, se despliega una lista de dispositivos disponibles en la red local.

El único requisito es que tanto el celular como el televisor estén conectados a la misma red de internet doméstica. Una vez elegido el televisor, el video comienza a reproducirse directamente en la pantalla grande.

El usuario puede controlar la reproducción, adelantar, pausar o ajustar el volumen desde el teléfono, eliminando la necesidad de utilizar el control remoto del Smart TV.

Cómo transmitir la pantalla de un celular si está conectado a una cuenta de Netflix

Es una opción que evita registrar de nuevo la cuenta en el televisor. (Foto: Europa Press)

La aplicación de Netflix ofrece una función similar a YouTube. Al abrir cualquier contenido, aparece un ícono de transmisión en la esquina superior derecha. Al tocarlo, se muestran los dispositivos disponibles conectados a la misma red WiFi.

Tras seleccionar el televisor, Netflix envía el contenido directamente a la pantalla, y el teléfono se transforma en un control remoto. Esta herramienta permite no solo reproducir series o películas, sino gestionar subtítulos, cambiar de episodio o detener la reproducción.

Asimismo, todas estas opciones pueden gestionarse desde la interfaz del teléfono Android, sin depender del control remoto tradicional.

Qué considerar para sacarle el máximo provecho a estas funciones en Android

Para aprovechar estas funciones, es fundamental mantener actualizado el sistema operativo tanto del celular como del televisor. Algunos modelos antiguos pueden requerir una actualización de software para habilitar la duplicación inalámbrica.

La mayoría de aparatos modernos son compatibles con estas opciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es imprescindible contar con un televisor inteligente que disponga de tecnología de transmisión integrada, como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad con DLNA.

Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y algunas líneas de TCL y Hisense suelen incorporar estas tecnologías en sus modelos recientes. Si el televisor no cuenta con estas capacidades, las funciones de duplicación no estarán disponibles de forma nativa y será necesario adquirir un dispositivo adicional.

Cómo saber que un televisor inteligente es compatible con esta tecnología

La verificación de compatibilidad se realiza accediendo al menú de configuración del televisor y revisando las opciones de conexión inalámbrica o “Screen Mirroring”. Para que la conexión inalámbrica funcione correctamente, se requiere una red WiFi estable.

Si la señal es débil o presenta interferencias, pueden producirse cortes en la transmisión o demoras en la respuesta. Por este motivo, se debe utilizar una red de 5 GHz, porque ofrece mayor estabilidad y velocidad que las redes de 2,4 GHz.