Aprende a grabar la pantalla en un teléfono Android: guía paso a paso

El sistema operativo integra funciones para guardar y editar pantallas, recomendando precauciones como revisar el espacio y proteger la información sensible antes de grabar o compartir imágenes y videos

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guía definitiva: captura y grabación
Guía definitiva: captura y grabación de pantalla en Android sin descargas innecesarias

Capturar y grabar lo que sucede en la pantalla de un teléfono Android se ha vuelto una necesidad común para quienes desean compartir tutoriales, solucionar problemas, mostrar resultados o guardar momentos que no quedan en una imagen estática.

Aunque existen ligeras diferencias según la versión del sistema y la marca del dispositivo, la mayoría de los modelos modernos permiten hacerlo de forma sencilla y sin instalar aplicaciones adicionales.

Para qué sirve grabar la pantalla del móvil

Las funciones nativas de Android
Las funciones nativas de Android permiten registrar tutoriales, errores o momentos clave sin instalar nada adicional, agilizando el proceso de compartir información y mantener la privacidad en el dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de grabar la pantalla o tomar capturas permite documentar errores, crear tutoriales, mostrar una conversación, guardar contenidos fugaces o registrar el progreso en aplicaciones y juegos. Además, compartir de forma directa estas grabaciones con otros resulta útil en entornos de trabajo, educación, soporte técnico o redes sociales.

Antes de empezar, es recomendable revisar qué versión de Android tiene el teléfono, ya que algunas funciones solo están disponibles a partir de Android 11. Para verificarlo, basta con ir a Configuración, ingresar al apartado “Acerca del teléfono” y buscar el número de versión de Android.

En modelos Google Pixel 6 o superiores, conviene aprovechar el diagnóstico de la batería para optimizar el rendimiento antes de iniciar grabaciones largas. Desde Configuración se accede a la sección de Batería y luego a Diagnóstico.

Captura de pantalla y grabación
Captura de pantalla y grabación en Android: pasos esenciales para documentar y compartir - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo hacer una captura de pantalla

  1. Captura estándar:
    1. Ubica la pantalla que deseas guardar.
    2. Pulsa simultáneamente los botones de encendido y bajar volumen.
    3. En caso de que esta combinación no funcione, mantén presionado el botón de encendido y, en el menú que aparece, selecciona “Captura de pantalla”.
    4. Si encuentras dificultades, consulta la página de soporte del fabricante, ya que algunos modelos integran el acceso a la función en otros menús.
  2. Captura con desplazamiento (scroll):
    1. Disponible en la mayoría de dispositivos con Android 12 en adelante.
    2. Realiza la captura básica pulsando encendido más bajar volumen.
    3. En la parte inferior, toca la opción “Capturar más”.
    4. Usa las guías para ajustar el área final de la captura, ideal para chats o listas extensas.

Visualización, edición y compartición de capturas

  • Una vez hecha la captura, la imagen suele aparecer brevemente como vista previa en la parte inferior izquierda (o superior en algunos modelos).
  • Para visualizar todas las capturas, abre la app de Fotos (o Galería en modelos antiguos). Dirígete a “Colecciones” y selecciona “Capturas de pantalla”.
  • Desde allí puedes compartir por mensajería, correo o redes sociales, y editar ajustando tamaño, añadiendo texto o marcando sobre la imagen usando la función “Editar”.
Desde combinaciones de botones hasta
Desde combinaciones de botones hasta opciones avanzadas, Android ofrece herramientas integradas para crear imágenes o videos de lo que ocurre en el teléfono, útiles en trabajo, soporte técnico y redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo grabar la pantalla en Android

  1. Acceso a la grabadora:
    1. Desliza el dedo dos veces hacia abajo desde la parte superior para desplegar la “Configuación rápida”.
    2. Busca el icono “Grabar pantalla”.
    3. Si no aparece, selecciona “Editar” y arrástralo hacia el panel visible.
  2. Configuración y grabación:
    1. Toca “Grabar pantalla”.
    2. Selecciona si deseas capturar audio del dispositivo y mostrar los toques en pantalla.
    3. Pulsa “Iniciar”. La grabación comenzará tras una cuenta regresiva corta.
  3. Detener la grabación:
    1. Desliza el dedo desde arriba para abrir las notificaciones y toca la barra de la grabadora de pantalla para detener la grabación.

Revisión y gestión de grabaciones

  • Accede a la app de Fotos.
  • Ve a “Colecciones” y elige “Películas” o la carpeta específica de grabaciones dentro del almacenamiento del dispositivo.
  • Aquí puedes ver, editar o compartir el video.
Acceso rápido, grabación con audio
Acceso rápido, grabación con audio y edición directa desde la galería convierten a los teléfonos modernos en aliados para tutoriales, soluciones y comunicación efectiva en cualquier entorno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como recomendación adicional, es importante asegurarse de contar con suficiente espacio de almacenamiento antes de iniciar grabaciones extensas. Si alguna función mencionada no aparece en el dispositivo, conviene revisar en Configuración si existe alguna actualización pendiente del sistema operativo.

Además, para mantener la seguridad y privacidad, se recomienda evitar compartir grabaciones que muestren información sensible o contenida en conversaciones privadas.

Con estos pasos, cualquier usuario puede grabar, guardar y compartir lo que muestra la pantalla de su teléfono Android. Las funciones integradas facilitan el proceso y eliminan la necesidad de descargar aplicaciones externas, manteniendo la privacidad y el buen funcionamiento del dispositivo. La grabación de pantalla es una herramienta útil para facilitar la comunicación y la colaboración en el entorno digital actual.

