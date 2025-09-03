Cinco consejos para usar Gemini, la IA de Google, y no cocinar lo mismo siempre

Si te falta inspiración en la cocina y siempre repites los mismos platos, la IA de Google, Gemini, puede ser tu mejor aliada con sus múltiples funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si te cuesta cocinar o siempre terminas preparando lo mismo por falta de ideas, la inteligencia artificial de Google, Gemini, puede convertirse en un gran aliado gracias a sus diversas funciones.

Una de ellas es Gemini Live, que permite mostrarle a la IA tu entorno en tiempo real usando la cámara del dispositivo.

Solo debes abrir la aplicación de Gemini, seleccionar Gemini Live y activar la transmisión de video. Así, la IA podrá ver los ingredientes que tienes disponibles en tu refrigerador y sugerirte recetas para aprovecharlos.

La IA identificará los ingredientes que tengas en tu refrigerador y te propondrá recetas para sacarles provecho. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De qué otras formas usar Gemini en la cocina

Otras formas de aprovechar la app de Gemini en la cocina son:

Asistente personalizado.

Puedes crear tu propio Gem, un asistente personalizado para tareas específicas. De este modo, tendrás un chef virtual que considerará tus preferencias dietéticas, como vegana o alta en proteínas, cada vez que pidas un nuevo plato.

Modo de cocina interactivo.

Con Gemini Live puedes mantener una conversación en tiempo real, pausando o finalizando las instrucciones cuando lo necesites. La aplicación te guía paso a paso en la preparación de las recetas, permite pedir detalles sobre cada paso, establecer temporizadores y ajustar las cantidades de los ingredientes.

Con Gemini Live es posible interactuar en tiempo real, con la opción de pausar o detener las indicaciones en el momento que desees. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Creatividad en tus recetas.

Gemini te ayuda a añadir originalidad a tus platos. Puedes indicarle que sugiera ingredientes exóticos o combinaciones poco comunes y recibir instrucciones prácticas para incorporarlos de manera sencilla y deliciosa. Esto hace que cocinar sea más divertido y experimental.

Planificación y organización.

Gemini también facilita la planificación de comidas y compras semanales. Puedes indicarle el número de personas, dietas especiales (vegetariana, sin gluten, etc.) y los días que cocinas en casa.

Con esta información, generará un menú semanal y una lista de compras detallada y organizada por categorías, como lácteos, verduras o carnes, para que tu experiencia en el supermercado sea mucho más sencilla.

Gemini ayuda a planificar menús y compras semanales según el número de personas, dietas especiales y los días que cocines en casa. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Para qué es útil usar Gemini en la cocina

La inteligencia artificial de Google, Gemini, se ha convertido en un aliado práctico para quienes buscan innovar en la cocina y ahorrar tiempo.

Su utilidad va más allá de ofrecer recetas tradicionales: permite adaptar los platos a los ingredientes que tengas disponibles, tus preferencias dietéticas y hasta tu nivel de experiencia culinaria.

Por ejemplo, si abres la función Gemini Live y muestras el contenido de tu refrigerador, la IA puede sugerirte recetas creativas utilizando exactamente lo que tienes a mano, evitando que prepares siempre los mismos platos.

Otra ventaja de Gemini es la posibilidad de crear un asistente personalizado, a través de Gem, que considera tus gustos y necesidades dietéticas, como comidas veganas, sin gluten o altas en proteínas.

Gemini aporta creatividad al proponer combinaciones originales y guiarte paso a paso, haciendo la cocina más práctica y divertida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que le pidas un nuevo plato, el asistente tendrá en cuenta estas preferencias, facilitando que las comidas sean saludables y acordes a tu estilo de vida.

Gemini también ayuda a planificar menús semanales y generar listas de compras organizadas por categorías como lácteos, verduras o carnes, optimizando el tiempo y evitando desperdicios.

Además, ofrece creatividad al sugerir combinaciones de ingredientes poco comunes o exóticos, guiando paso a paso la preparación para que cualquier plato resulte delicioso. Con estas funciones, cocinar se vuelve más práctico, personalizado y divertido.

Con Gemini Live obtienes ayuda en tiempo real para actividades prácticas, responder dudas o resolver tareas cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué más se puede hacer con Gemini

Además de ser un gran aliado en la cocina, Gemini ofrece múltiples funciones que facilitan la vida diaria y mejoran la productividad. Permite crear asistentes personalizados (Gems) para tareas específicas, como organizar tu agenda, planificar proyectos o gestionar recordatorios, adaptándose a tus necesidades y preferencias.

Ofrece soporte en tiempo real mediante la función Gemini Live, que puede guiarte paso a paso en actividades prácticas, responder preguntas o ayudarte a resolver problemas cotidianos.

La IA ayuda a generar ideas creativas, redactar textos, resumir información o incluso aprender nuevos conceptos de forma interactiva.