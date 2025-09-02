Cuánto cuesta el nuevo celular Pixel 10 de Google que compite con iPhone y Samsung

Google lanzó recientemente el Pixel 10, un smartphone que sobresale por incorporar el procesador Google Tensor G5. REUTERS/Brendan McDermid

Google presentó recientemente su nuevo Pixel 10, un celular que destaca por integrar el procesador Google Tensor G5, diseñado para potenciar al máximo las funciones de inteligencia artificial.

Con esta apuesta, la compañía busca competir directamente con los lanzamientos más recientes de Samsung y con el iPhone de Apple.

Cuánto cuesta el nuevo Pixel 10 de Google

El nuevo Pixel 10 de Google tiene un precio inicial de 799 dólares en la Google Store. Para que tengas una referencia, el Galaxy S25 5G de 256 GB cuesta 899 dólares, mientras que el iPhone 16 parte también desde los 799 dólares.

El nuevo dispositivo de Google tiene un valor que inicia desde los 799 dólares. (Google)

Con qué características cuenta el Pixel 10 de Google

Google presentó su nueva línea Pixel 10, compuesta por cuatro modelos: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 XL y Pixel 10 Pro Fold. Todos ellos están impulsados por el procesador Google Tensor G5, diseñado para llevar las funciones de inteligencia artificial a otro nivel.

El Pixel 10 estándar integra una pantalla Actua de 6,3 pulgadas con resolución OLED de 1080 x 2424 píxeles a 422 ppp, frecuencia variable entre 60 y 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

Ofrece hasta 2000 nits en HDR y hasta 3000 nits de brillo máximo, con contraste superior a 2.000.000:1 y compatibilidad con HDR y 16 millones de colores. Su tamaño es de 6 x 2,8 x 0,3 pulgadas y pesa apenas 7,2 onzas.

Google dio a conocer su nueva familia Pixel 10, integrada por cuatro modelos: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 XL y Pixel 10 Pro Fold. REUTERS/Brendan McDermid

En batería, promete más de 24 horas de autonomía, ampliables a hasta 100 horas con el modo Extreme Battery Saver. Incorpora una batería de 4970 mAh, carga rápida que alcanza un 55% en 30 minutos con cargador USB-C de 30 W (se vende por separado) y carga inalámbrica PixelSnap de 15 W con certificación Qi2.

El sistema fotográfico incluye una triple cámara trasera avanzada: 48 MP gran angular con enfoque macro, 13 MP ultra gran angular y 10,8 MP teleobjetivo con zoom óptico 5x y Super Res Zoom de hasta 20x.

Se complementa con sensores LDAF, espectral y de parpadeo, además de estabilización óptica y electrónica. La cámara frontal es de 10,5 MP con enfoque automático y un campo de visión ultra amplio de 95°.

En el apartado de inteligencia artificial, el Pixel 10 integra Google AI con Gemini Nano y el asistente Gemini en funciones como Gemini Live, Circle to Search, Pixel Screenshots, Magic Cue, Live Translate y Call Assist.

El Pixel 10 Pro cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas. (Google)

Cuáles son las características de IA del iPhone 16

Las funciones de Apple Intelligence, integradas en el iPhone 16, reúnen las principales novedades de inteligencia artificial que Apple diseñó para que el dispositivo sea más útil y personal. Entre las más destacadas están:

Mejora en la escritura y redacción : permite resumir, reescribir o corregir textos en apps como Mail, Notas y Mensajes, adaptando el tono según la necesidad.

Notificaciones inteligentes : priorizan lo más relevante y pueden generar resúmenes automáticos para que el usuario no se pierda información importante.

Siri renovada: el asistente entiende mejor el contexto, acepta instrucciones más conversacionales y puede interactuar de forma más fluida con las aplicaciones.

Los usuarios solo deben seleccionar el texto para empezar a interactuar con el menú de opciones de Writing Tools. (Apple)

Qué caracteriza la línea de celulares S25 de Samsung

Samsung ha lanzado su nueva línea Galaxy S25, compuesta por tres modelos que se ajustan a diferentes perfiles de usuario: el Galaxy S25, el Galaxy S25+ y el Galaxy S25 Ultra.

El Galaxy S25 es la opción para quienes buscan un equipo compacto, sin renunciar a una experiencia en cámaras.

Incorpora un sistema de triple cámara trasera con un sensor principal de 50 MP (f/1.8), un teleobjetivo de 10 MP (f/2.4) y un ultra gran angular de 12 MP (f/2.2). Esta combinación permite capturar imágenes nítidas, realizar acercamientos de calidad y obtener tomas amplias.

Samsung presentó su nueva serie Galaxy S25, conformada por tres modelos diseñados para distintos tipos de usuarios. REUTERS/Kim Hong-Ji

El Galaxy S25+ está pensado para quienes prefieren una pantalla más grande y una batería de mayor duración.

Por su parte, el Galaxy S25 Ultra representa la apuesta premium de la compañía. El dispositivo integra más funciones complementarias en cuanto a cámaras, pantalla y funciones profesionales que lo convierten en una elección para los usuarios más exigentes.