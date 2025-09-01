xAI, empresa de Elon Musk, demanda a exingeniero por llevar secretos de Grok a OpenAI

El documento judicial sostiene que esta información podría ser utilizada como un arma por competidores como OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

La empresa de inteligencia artificial xAI, fundada por Elon Musk, presentó una demanda contra un exempleado al que acusa de apropiarse de información confidencial relativa a su chatbot Grok, con la intención de beneficiar a la compañía rival OpenAI.

El caso, que se tramita en un tribunal federal de California, pone de manifiesto la intensidad de la competencia en el desarrollo de modelos avanzados de IA y las crecientes preocupaciones sobre la protección de secretos comerciales en la industria tecnológica.

Demanda de xAI por secretos comerciales

Según consta en la denuncia, Xuechen Li, un ingeniero chino contratado por xAI en 2024 para colaborar en el desarrollo y entrenamiento del chatbot Grok, habría sustraído valiosa información de la compañía en julio de ese año, poco tiempo después de aceptar un puesto en OpenAI y de vender siete millones de dólares en acciones de xAI.

En el texto legal, la firma de Musk acusa a Li de haberse apropiado “de forma deliberada y maliciosa” de tecnologías avanzadas que, según la propia compañía, dotan a Grok de capacidades superiores comparadas con ChatGPT, el reconocido modelo desarrollado por OpenAI.

El documento judicial sostiene que esta información podría ser utilizada como un arma por competidores como OpenAI, permitiéndoles mejorar sus productos —entre ellos ChatGPT— con las innovaciones y funciones características de Grok. Asimismo, afectaría la estrategia de expansión de mercado de xAI. “Podría socavar la hoja de ruta de productos de la empresa y perturbar su estrategia de expansión de mercado”, se lee en la demanda.

Además, xAI estima que estos datos podrían suponer a OpenAI y otras firmas rivales un ahorro de “miles de millones de dólares y años de esfuerzo de ingeniería”.

En la demanda, la compañía solicita al tribunal la imposición de “una orden de restricción temporal” que impida a Li desempeñar “cualquier función” en OpenAI o en cualquier otro competidor directo.

Estos hechos reflejan el clima de alerta y la relevancia de proteger los desarrollos y secretos comerciales en una industria donde la innovación tecnológica y la competencia se encuentran en permanente tensión.

xAI demanda a Apple y OpenAI por monopolio

La empresa xAI, encabezada por Elon Musk, ha interpuesto una demanda contra OpenAI y Apple alegando prácticas monopolísticas. Según la acusación, el acuerdo alcanzado entre ambas compañías, que posibilita la integración de ChatGPT en los dispositivos iPhone desde la llegada de iOS 18, restringe la competencia en el mercado de asistentes de inteligencia artificial.

Además, xAI sostiene que Apple obstaculiza la presencia de alternativas como Grok y X, perjudicando la diversidad en la oferta de aplicaciones de IA.

Este convenio estratégico permite a los usuarios de iPhone acceder a ChatGPT de manera gratuita a través de diversas funciones de Apple Intelligence, como la redacción y generación de contenido.

Musk ha criticado públicamente la relación preferencial entre Apple y OpenAI, señalando a la compañía de Cupertino por incurrir en “una violación antimonopolio inequívoca” y sosteniendo que las condiciones impuestas dificultan que otras aplicaciones destaquen en la App Store.

En respuesta, Apple declaró que la App Store es “justa y libre de sesgos”, subrayando el uso de “criterios objetivos” en sus procesos de recomendación algorítmica. No obstante, xAI, a través de XCorp, insiste en que el acuerdo exclusivo priva a los usuarios de razones para descargar alternativas de IA, ya que utilizan ChatGPT de forma predeterminada con Apple Intelligence.

Así, la demanda apunta a que estas condiciones consolidan una posición monopólica en la prestación de inteligencia artificial en entornos iPhone.

Así funciona Grok, el asistente de IA desarrollado por xAI

Grok es un asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI que funciona procesando preguntas y comandos de los usuarios en lenguaje natural. Analiza la información en tiempo real y genera respuestas detalladas, actuando como un motor conversacional que puede interactuar sobre una amplia variedad de temas y contextos.

El sistema utiliza modelos avanzados de IA para adaptar sus respuestas, aprender del historial de conversaciones y ofrecer sugerencias personalizadas. Grok también integra información actualizada y puede desempeñar tareas como redacción, resumen o generación de contenido creativo según lo requiera el usuario.