Por qué Elon Musk cree que la IA va a reemplazar a los médicos y abogados

Elon Musk opina que, por el rápido avance de la inteligencia artificial, esta pronto podría sustituir a médicos y abogados. REUTERS/Nathan Howard/File Photo/File Photo

Elon Musk considera que la inteligencia artificial pronto reemplazará a médicos y abogados debido a la rapidez con la que avanza esta tecnología.

En X (antes Twitter), compartió: “La IA pronto superará a los médicos y abogados por un amplio margen (y eventualmente a todos los humanos en casi todo). Podemos servir como un respaldo biológico para la inteligencia, ya que somos menos frágiles que el silicio, y tal vez como fuente de voluntad”.

Su comentario fue en respuesta a una publicación de Bindu Reddy, CEO de una empresa de inteligencia artificial, quien señaló que un médico basado en IA, con acceso a todos los informes de laboratorio, podría diagnosticar y sugerir tratamientos de manera más eficaz que muchos profesionales humanos.

Musk advirtió puntualmente sobre el futuro de los médicos y abogados. (X: elonmusk)

Reddy agregó que lo mismo ocurriría con los abogados y que la IA podría desempeñarse mejor en muchas profesiones basadas en el conocimiento.

Además, incluyó una captura de pantalla de un artículo de The New York Times titulado: “Los chatbots de IA vencieron a los médicos en el diagnóstico de enfermedades”.

Las respuestas al hilo incluyeron comentarios como: “¡Esto da miedo y es intrigante al mismo tiempo!” o “Bien. Porque algunos médicos no hacen bien los diagnósticos. Y los abogados son una estafa”.

Musk prevé que para el año 2040 habrá al menos 10.000 millones de robots humanoides. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Qué piensa Elon Musk sobre los robot humanoides

Además de sus predicciones sobre la inteligencia artificial, los abogados y los médicos, Elon Musk señaló que, durante la conferencia de la Iniciativa de Inversión Futura 2024 en Riad, Arabia Saudita, se espera que para 2040 existan al menos 10.000 millones de robots humanoides, con un precio estimado entre 20.000 y 25.000 dólares.

Esta proyección refleja su visión de un futuro en el que los robots sean aliados tanto en el trabajo como en el hogar. Tesla, su empresa de vehículos eléctricos, desarrolla actualmente a Optimus, un robot humanoide que la compañía describe como un “amigo humanoide”.

En el evento We Robot, Musk indicó que Optimus podría costar entre 20.000 y 30.000 dólares a largo plazo, con la expectativa de que su precio disminuya lo suficiente como para hacerlo accesible a gran escala.

Según Musk, Optimus es seguro en entornos con niños presentes. (X: Tesla)

“Creo que este será el producto más grande jamás creado, porque todo el mundo va a querer un Optimus”, afirmó.

Optimus integra inteligencia artificial que le permite reconocer su entorno, moverse y realizar tareas como bailar, servir bebidas, jugar juegos de mesa y ayudar en labores domésticas.

Musk incluso sugirió que podría actuar como tutor o asistente en el cuidado de niños. Durante el evento, seis unidades de Optimus realizaron una coreografía con las canciones ‘What Is Love’ de Haddaway y ‘Robot Rock’ de Daft Punk.

Nvidia se ha consolidado como la compañía más valiosa del mundo gracias al auge de la inteligencia artificial. REUTERS/Kent Nishimura

Qué piensa Jensen Huang sobre los robots humanoides

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, compartió una visión del futuro laboral de los robots similar a la de Elon Musk.

Durante la conferencia global Nvidia GTC 2025, Huang advirtió: “Está claro que el mundo enfrenta una fuerte escasez de mano de obra. Para finales de esta década, habrá un déficit de al menos 50 millones de trabajadores”.

Ante esta situación, señaló que en el futuro los humanos podrían llegar a pagar un salario anual de 50.000 dólares a robots para que realicen tareas laborales.

Huang señala que la industria de la robótica está en expansión y que es un fenómeno al que se debe prestar atención. REUTERS/Brittany Hosea-Small/File Photo

Estas declaraciones se dieron mientras presentaba Groot N1, un modelo de inteligencia artificial para robots inspirado en los procesos cognitivos humanos.

El objetivo de Groot N1 es permitir que las máquinas procesen tanto la información con la que fueron entrenadas como la que perciben en su entorno, con el fin de ejecutar acciones complejas, como moverse por una fábrica, manipular objetos o adaptarse a nuevas situaciones.

Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo gracias al crecimiento de la inteligencia artificial, alcanzando una capitalización bursátil de cuatro billones de dólares.