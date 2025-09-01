WhatsApp lanza IA para reescribir y cambiar tono de mensajes

El sistema permite seleccionar entre estilos como parafrasear, profesional, divertido, de apoyo y corregir. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/

WhatsApp ha puesto en marcha una función innovadora de inteligencia artificial denominada Ayuda para la Escritura, que busca transformar la experiencia de mensajería brindando sugerencias seguras y personalizadas en tiempo real. Apoyada por la tecnología de Procesamiento Privado desarrollada por Meta, esta función ofrece opciones de edición para mejorar la claridad, el tono y el estilo de los mensajes, siempre bajo estrictos estándares de privacidad y confidencialidad de los datos del usuario.

Inteligencia artificial y privacidad: Writing Help de WhatsApp

La herramienta Ayuda para la Escritura o Writing Help llega como respuesta a la demanda de más funciones inteligentes en plataformas de mensajería. Según el blog oficial de WhatsApp, el nuevo asistente brinda alternativas de redacción tanto para usuarios que buscan mayor profesionalismo como para quienes desean añadir un tono más desenfadado o empático a sus mensajes.

El sistema permite seleccionar entre estilos como parafrasear, profesional, divertido, de apoyo y corregir, con la posibilidad de que se añadan nuevos tonos en el futuro para adaptarse aún más a las preferencias de los usuarios.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El funcionamiento de Writing Help está cimentado en el Procesamiento Privado con IA, una tecnología exclusiva de Meta que cifra y anonimiza cada solicitud. Ningún contenido atravesado por esta función se enlaza con la identidad del usuario ni permanece almacenado en los servidores, garantizando así que ni Meta ni WhatsApp tengan acceso a los mensajes.

Cómo activar Writing Help en WhatsApp

Para activar la función Writing Help, el usuario debe ingresar a la configuración de la aplicación y permitir el Procesamiento Privado, asegurando control total sobre su uso y privacidad. Esta tecnología ha sido rigurosamente validada en colaboración con expertos en seguridad para certificar su robustez y fiabilidad.

Durante el proceso, la herramienta solo opera si el usuario lo solicita pulsando el icono del lápiz; hasta entonces, no accede a ningún texto escrito. Las sugerencias se integran sin dejar rastro visible ni alertar al destinatario del mensaje, preservando así la naturalidad de la comunicación.

Una simple notificación en WhatsApp puede convertirse en un secuestro digital - (Fotomontaje Infobae)

Inicialmente, WhatsApp lanzó la función a un grupo limitado de usuarios para pruebas y ajustes, pero ahora comienza su despliegue gradual en inglés tanto en dispositivos iOS como Android, con planes de expansión a más idiomas y mercados hacia finales de año.

Control de usuario y futura expansión global

Ayuda para la Escritura es totalmente opcional, permitiendo que los usuarios decidan cuándo y cómo utilizar la inteligencia artificial en sus conversaciones diarias. La activación y desactivación se gestiona desde la configuración, y la intervención de la IA solo ocurre cuando se solicita expresamente, nunca de forma automática.

De acuerdo con WhatsApp, quienes eligen mantener la función activa pueden aprovechar los beneficios de una escritura más elaborada, sin perder la confidencialidad ni el control sobre sus mensajes.

FILE PHOTO: Facebook's new rebrand logo Meta is seen on smartpone in front of displayed logo of Facebook, Messenger, Intagram, Whatsapp, Oculus in this illustration picture taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A medida que Writing Help expande su disponibilidad, la plataforma refuerza su compromiso con el cuidado de la privacidad, una de las preocupaciones clave de los usuarios de mensajería. WhatsApp anunció su intención de ampliar la herramienta a más idiomas y regiones, abriendo la puerta a que millones de personas en todo el mundo accedan a esta nueva forma de asistencia inteligente en su día a día digital.

Cómo se puede proteger la privacidad en WhatsApp

Para proteger la privacidad en WhatsApp, es fundamental aprovechar las opciones de seguridad que la aplicación ofrece. El cifrado de extremo a extremo, habilitado por defecto, asegura que solo el remitente y el destinatario puedan leer los mensajes, lo que impide el acceso a terceros, incluyendo a WhatsApp y Meta.

Los usuarios pueden reforzar esta protección activando la verificación en dos pasos, una función que requiere un código adicional al registrar el número en un nuevo dispositivo, dificultando el acceso indebido incluso si alguien obtiene la tarjeta SIM.

Además, es recomendable gestionar cuidadosamente la información compartida y los permisos en la configuración de privacidad. WhatsApp permite controlar quién visualiza la foto de perfil, la última hora de conexión, el estado y la información personal. Es posible restringir quién añade a grupos y denunciar o bloquear contactos sospechosos para evitar intentos de fraude.

Mantener la aplicación actualizada y desconfiar de enlaces desconocidos también ayuda a preservar la seguridad y privacidad en las conversaciones.